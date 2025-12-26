IPP Travel Retail mở rộng hệ sinh thái, nâng tầm trải nghiệm khách hàng tại sân bay Đà Nẵng

Việc các doanh nghiệp bán lẻ du lịch mở rộng hiện diện và nâng cấp trải nghiệm tại sân bay không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của hành khách, mà còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ của thành phố.

Đà Nẵng triển khai khu thương mại tự do, tăng tốc du lịch, nhu cầu bán lẻ bứt phá

Sự tăng trưởng ổn định của dòng khách du lịch trong và ngoài nước đang đưa Đà Nẵng trở thành điểm sáng du lịch & thương mại của khu vực miền Trung. Ở đó, sân bay còn là không gian giao thoa của dịch vụ, thương mại và trải nghiệm – nơi nhịp chuyển động của du lịch được cảm nhận rõ nét nhất.

Đáng chú ý, việc Đà Nẵng triển khai Khu thương mại tự do (Free Trade Zone – FTZ), lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam, được kỳ vọng sẽ tạo thêm tiền đề cho các hoạt động thương mại, dịch vụ và bán lẻ phát triển. Với lợi thế về vị trí, hạ tầng và dòng khách ổn định, sân bay trở thành không gian tiềm năng để thử nghiệm và phát triển các mô hình dịch vụ mới, từ đó bán lẻ du lịch ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với nhu cầu trải nghiệm và mua sắm của hành khách, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm du lịch.

IPP Travel Retail: Cải tiến không gian, tối ưu chất lượng phục vụ khách hàng

Trong tiến trình hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ tại sân bay Đà Nẵng, các mô hình bán lẻ du lịch đang ngày càng đóng vai trò rõ nét. Ngày 22/12/2025, IPP Travel Retail chính thức làm mới hình ảnh và nâng cấp bốn mô hình cửa hàng tại Ga Quốc nội sân bay Đà Nẵng, gồm TR Boutique, The Cocoa Trees, Vietnam’s Delights và Travel Essentials. Việc cho ra mắt chuỗi cửa hàng không chỉ mở rộng lựa chọn mua sắm cho hành khách trước giờ khởi hành, mà còn góp phần tạo nên diện mạo hiện đại, sôi động cho không gian sân bay, đặc biệt trong các giai đoạn du lịch cao điểm.

Theo ông Phillip Nguyễn, Tổng giám đốc IPP Travel Retail, việc phát triển các mô hình bán lẻ tại sân bay không chỉ hướng đến sự tiện lợi, mà còn đặt trọng tâm vào việc thấu hiểu hành khách và tôn trọng giá trị bản sắc. "Sân bay là không gian giao lưu văn hóa và thương mại, đồng thời cũng là hình ảnh, là cửa ngõ để giới thiệu những giá trị tốt đẹp của Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng mỗi không gian bán lẻ tại sân bay không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm, mà còn góp phần truyền tải bản sắc Việt một cách tự nhiên, tinh tế, để lại dấu ấn trong hành trình trải nghiệm của du khách’’.

Mỗi mô hình cửa hàng được phát triển dựa trên nhu cầu thực tế của hành khách, đồng thời được thiết kế theo chuẩn trải nghiệm quốc tế, hài hòa giữa tiện ích hiện đại và những nét đặc trưng văn hóa Việt, tạo nên không gian mua sắm gần gũi & thân thiện cho du khách. Vietnam’s Delights giới thiệu đặc sản, quà tặng mang bản sắc Việt Nam; TR Boutique tập trung vào mỹ phẩm và phụ kiện thời trang; Travel Essentials đáp ứng nhu cầu chuẩn bị hành trang; bên cạnh đó, The Cocoa Trees mang đến lựa chọn chocolate cao cấp, được IPP Travel Retail triển khai hợp tác với thương hiệu quốc tế – dòng sản phẩm quen thuộc với du khách tại sân bay Changi, Singapore.

Việc nâng cấp và bổ sung các mô hình dịch vụ, bán lẻ theo chuẩn quốc tế được đánh giá là bước đi chiến lược, góp phần nâng tầm trải nghiệm hành khách tại Cảng HKQT Đà Nẵng, đồng thời gia tăng giá trị cho hệ sinh thái du lịch – thương mại của thành phố. Qua đó, góp phần thưc hiện mục tiêu đưa thành phố Đà Nẵng trở thành một trung tâm hàng không và du lịch mang tầm vóc khu vực, đóng góp vào sự thịnh vượng và bền vững của ngành du lịch thành phố.

IPP Travel Retail là doanh nghiệp bán lẻ du lịch thuộc Tập đoàn IPPG (Imex Pan Pacific Group), được phát triển như mũi nhọn chiến lược trong lĩnh vực dịch vụ phi hàng không. Sau hơn 20 năm hoạt động, IPP Travel Retail đã xây dựng hệ thống bán lẻ đa dạng tại các sân bay trên cả nước, từ cửa hàng miễn thuế, bán lẻ du lịch đến các mô hình mua sắm và quảng cáo.

Hệ thống cửa hàng gồm: Vietnam’s Delights, TR Boutique, Kid Stars, Travel Essentials, The Cocoa Trees & Irvins tại 5 sân bay trọng điểm: Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc.