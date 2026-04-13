Iran công bố ghi âm phát "cảnh báo cuối cùng” với tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz

Theo Hải Hưng | 13-04-2026 - 09:41 AM | Tài chính quốc tế

Iran lặp lại tới 3 lần “lời cảnh báo cuối cùng" đối với tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz khi căng thẳng đôi bên tiếp tục leo thang.

Trang Mirror (Anh) mô tả căng thẳng trên tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới tiếp tục leo thang sau khi Mỹ thông báo đã đưa tàu chiến vào eo biển Hormuz để mở chiến dịch rà phá thủy lôi.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết 2 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Frank E. Peterson và USS Michael Murphy hôm 11-4 đã vào khu vực để bắt đầu hoạt động mở luồng hàng hải.

Iran phát cảnh báo yêu cầu tàu chiến Mỹ rời khỏi eo biển Hormuz hôm 11-4.

Động thái này diễn ra trong lúc có hy vọng rằng các cuộc đàm phán tại Pakistan giữa Mỹ - Israel và Iran có thể mở ra lối thoát để chấm dứt cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 28-2.

Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng đảo chiều khi xuất hiện thông tin cuộc đàm phán có sự hiện diện của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sụp đổ.

Ngay sau đó, truyền thông nhà nước Iran công bố đoạn ghi âm được cho là ghi lại lời đe dọa nhằm vào tàu chiến Mỹ USS Frank E. Peterson.

"Đây là hải quân Iran. Các người phải đổi hướng và quay trở lại Ấn Độ Dương ngay lập tức. Nếu không tuân lệnh, các anh sẽ trở thành mục tiêu. Hết!" - bản ghi âm của Hải quân Iran phát cảnh báo.

Bản ghi âm cũng cho thấy phía Mỹ đáp lại bằng thông điệp ngắn gọn: "Đây là chiến hạm liên quân 121, đang thực hiện quyền qua lại theo đúng luật pháp quốc tế. Chúng tôi không có ý thách thức các anh".

Bản ghi tiếp tục với việc phía Iran lặp lại cụm "cảnh báo cuối cùng" tới 3 lần. Tuy vậy, chưa rõ tàu chiến Mỹ có phản hồi tiếp hay không, bởi đoạn ghi âm bị dường như đã qua biên tập.

Iran sau đó còn phát thêm cảnh báo khác gửi tới toàn bộ tàu thuyền ở biển Oman: "Hải quân Iran lưu ý đối với tất cả các tàu thuyền tại biển Oman. Nếu thấy bất kỳ tàu chiến nào ở gần, hãy giữ khoảng cách hơn 16 km, vì chúng tôi sẵn sàng nổ súng mà không cần cảnh báo".

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM ngày 11-4 xác nhận Mỹ đã bắt đầu thiết lập luồng hàng hải mới để "bảo đảm dòng chảy thương mại tự do".

Đến tối cùng ngày, hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố họ đang kiểm soát eo biển Hormuz và chỉ cho phép tàu phi quân sự đi qua theo những quy định riêng. Lực lượng này đồng thời bác bỏ các thông tin cho rằng tàu chiến Mỹ đã đi qua khu vực.

"Bất kỳ động thái sai lầm nào cũng sẽ khiến kẻ thù mắc kẹt trong những vòng xoáy chết chóc ở eo biển Hormuz"- IRGC đăng cảnh báo trên mạng xã hội X.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ mới là bên phong tỏa eo biển Hormuz. Ông khẳng định: "Có hiệu lực ngay lập tức, Hải quân Mỹ, lực lượng hùng mạnh nhất thế giới, sẽ bắt đầu phong tỏa mọi tàu thuyền tìm cách đi vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz".

Chuyên gia: Iran tính thu phí ở eo biển Hormuz, rủi ro mới cho kinh tế toàn cầu?

Theo Hải Hưng

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá dầu lại tăng dựng đứng sau khi ông Trump tuyên bố phong toả toàn diện eo biển Hormuz

Giá dầu lại tăng dựng đứng sau khi ông Trump tuyên bố phong toả toàn diện eo biển Hormuz Nổi bật

Đàm phán thất bại, ông Trump tuyên bố phong toả Eo biển Hormuz: Tin cực dữ cho châu Á

Đàm phán thất bại, ông Trump tuyên bố phong toả Eo biển Hormuz: Tin cực dữ cho châu Á Nổi bật

Nga mở khóa cỗ máy có hiệu suất 240 tấn/giờ, loại bỏ "nút thắt cổ chai" trong giai đoạn cao điểm

Nga mở khóa cỗ máy có hiệu suất 240 tấn/giờ, loại bỏ "nút thắt cổ chai" trong giai đoạn cao điểm

08:23 , 13/04/2026
Người dân Trung Quốc mua chung cư để tro cốt vì đất nghĩa trang đắt gấp 10 lần đất ở

Người dân Trung Quốc mua chung cư để tro cốt vì đất nghĩa trang đắt gấp 10 lần đất ở

07:59 , 13/04/2026
Chiến sự Trung Đông ngày 12-4: Mỹ ra tuyên bố cứng

Chiến sự Trung Đông ngày 12-4: Mỹ ra tuyên bố cứng

20:37 , 12/04/2026
Đoàn Mỹ gọi điện cho ông Trump hàng chục lần, đàm phán vẫn đổ bể, 2 siêu tàu chở dầu quay đầu phút chót

Đoàn Mỹ gọi điện cho ông Trump hàng chục lần, đàm phán vẫn đổ bể, 2 siêu tàu chở dầu quay đầu phút chót

20:00 , 12/04/2026

