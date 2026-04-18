Iran đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz trở lại

Người dân kiểm tra các tòa nhà bị phá hủy sau không kích của Israel tại Jibchit, miền Nam Lebanon, ngày 17/4/2026. (Ảnh: AP/Hassan Ammar)

Iran tuyên bố mở lại eo biển Hormuz cho tàu thương mại lưu thông, song vẫn duy trì kiểm soát chặt chẽ và cảnh báo có thể đóng lại nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa các tàu và cảng của nước này.

Thông tin được Iran đưa ra ngày 18/4, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Lebanon đang được duy trì. Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu, giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với thị trường năng lượng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran của Washington sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được thỏa thuận với Tehran, bao gồm vấn đề chương trình hạt nhân. Ông Trump cũng cảnh báo có thể nối lại các cuộc tấn công nếu đàm phán thất bại, nhưng đồng thời cho biết một thỏa thuận “sẽ xảy ra”.

Một nữ thành viên lực lượng bán quân sự Basij tham gia cuộc mít tinh ủng hộ lãnh tụ tối cao tại Tehran, Iran, ngày 17/4/2026. (Ảnh: AP/Vahid Salemi)

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các tàu sẽ phải đi theo tuyến do Iran chỉ định và phối hợp với cơ quan chức năng nước này, cho thấy Tehran vẫn duy trì mức độ kiểm soát nhất định đối với tuyến hàng hải. Dữ liệu từ các đơn vị theo dõi vận tải cho thấy hoạt động qua eo biển hiện vẫn bị giới hạn và cần sự chấp thuận của Iran.

Giới chức Iran cáo buộc lệnh phong tỏa của Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf cảnh báo eo biển Hormuz “sẽ không tiếp tục mở” nếu lệnh phong tỏa của Mỹ không được dỡ bỏ.

Ở chiều ngược lại, phía Mỹ cho biết đã buộc 21 tàu quay trở lại Iran kể từ khi áp dụng phong tỏa. Tổng thống Trump cho biết hai bên có thể tiến hành vòng đàm phán mới trong thời gian tới, song các cuộc tiếp xúc trước đó vẫn chưa đạt kết quả do bất đồng về chương trình hạt nhân và các vấn đề liên quan.

Người dân sơ tán trở về nhà sau lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah tại Jiyeh, gần Saida, miền Nam Lebanon, ngày 17/4/2026. (Ảnh: AP/Hassan Ammar)

Giá dầu đã giảm trong ngày 18/4 khi xuất hiện kỳ vọng Mỹ và Iran có thể tiến gần hơn tới một thỏa thuận, qua đó giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Trong khu vực, lệnh ngừng bắn tại Lebanon được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán giữa Mỹ - Israel và Iran. Tuy nhiên, tình hình vẫn tiềm ẩn rủi ro khi các bên còn bất đồng và Israel tuyên bố tiếp tục duy trì lực lượng tại miền Nam Lebanon.

Xung đột kéo dài đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng tại Iran và Lebanon, cùng nhiều thương vong tại Israel và các quốc gia vùng Vịnh.