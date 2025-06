Iran thông báo “cắt sóng” toàn quốc, Elon Musk đáp lại bằng thông điệp chỉ 4 chữ uy lực

Trong bối cảnh các cuộc giao tranh quân sự leo thang với Israel, Iran phải đối mặt với các hạn chế internet trên toàn quốc. Trước tình trạng này, tỷ phú Elon Musk đã tuyên bố rằng dịch vụ internet vệ tinh Starlink của ông đã hoạt động tại Iran, cung cấp kết nối quan trọng cho quốc gia này.

Tại sao Iran mất kết nối Internet?

Bộ truyền thông Iran đã áp đặt lệnh hạn chế internet trên toàn quốc vào thứ sáu sau một loạt các cuộc tấn công của quân đội Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân và quân sự của nước này. Quân đội Israel báo cáo đã tấn công hàng chục bệ phóng tên lửa trên khắp Iran sau khi Tehran bắn nhiều loạt đạn pháo để trả đũa các cuộc tấn công ban đầu của Israel.

Theo hãng thông tấn ISNA, Bộ truyền thông Iran tuyên bố: "Các hạn chế tạm thời đã được áp dụng đối với mạng internet của đất nước". Đây được cho là động thái đáp trả làn sóng tấn công của Israel vào các cơ sở quân sự và hạt nhân. Các hạn chế sẽ được duy trì cho đến khi trạng thái bình thường trở lại.

Ước tính có khoảng 90 triệu công dân Iran đột nhiên thấy mình bị ngắt kết nối khỏi các mạng lưới truyền thông toàn cầu sau các hạn chế do chính phủ áp đặt. Những tác động này có tầm ảnh hưởng sâu rộng:

Các dịch vụ ngân hàng bị gián đoạn.

Các doanh nghiệp quốc tế mất liên lạc với khách hàng và văn phòng ở nước ngoài.

Hệ thống liên lạc khẩn cấp bị ảnh hưởng.

Người dân không cập nhật tình hình quân sự và diễn biến khu vực theo thời gian thực.

Phản hồi của Elon Musk

Phản hồi về sự cố mất sóng trên nền tảng mạng xã hội X, Elon Musk chỉ để lại dòng trạng thái đơn giản: "Các chùm tia đã bật" (The beams are on), xác nhận việc kích hoạt Starlink tại quốc gia này.

Theo các nhà phân tích, ước tính có khoảng 20.000 thiết bị đầu cuối Starlink đang hoạt động tại Iran thông qua các kênh chợ đen. Chúng được bán với giá cao và được lắp đặt bí mật. Điều này đã làm dấy lên mối lo ngại về an toàn cho người dùng. Dịch vụ này giúp công dân Iran kết nối và truy cập thông tin trong thời gian có lệnh hạn chế.

Đây không phải là lần đầu tiên Elon Musk sử dụng Starlink trong khủng hoảng. Starlink đã giúp Ukraine trong cuộc xâm lược của Nga. Nó cũng được sử dụng ở Tonga sau một vụ phun trào núi lửa lớn.

Được điều hành bởi SpaceX , Starlink cung cấp quyền truy cập internet tốc độ cao cho người dùng ở những vùng xa xôi và nông thôn nơi cơ sở hạ tầng truyền thông truyền thống không thể tiếp cận hoặc đã bị vô hiệu hóa. Tính đến nay, hơn 7.500 vệ tinh Starlink đang hoạt động trên quỹ đạo.

Tuy nhiên, việc kích hoạt Starlink có thể làm phức tạp thêm những nỗ lực này nhằm kiểm soát luồng thông tin trong cuộc khủng hoảng quân sự đang diễn ra. Trong khi các nhà lãnh đạo chính trị vẫn đang cân nhắc các lựa chọn ngoại giao và quân sự, việc kích hoạt Starlink đã đưa một khía cạnh công nghệ vào cuộc xung đột.

Theo Times of India, Unilad Tech, NDTV