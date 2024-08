Israel - Hamas tạm dừng giao tranh ở Gaza để tiêm phòng

Hôm 29/8, ông Rik Peeperkorn, một quan chức cấp cao của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phụ trách y tế khu vực cho biết, quân đội Israel và Hamas đã nhất trí tạm dừng giao tranh 3 ngày luân phiên ở từng khu vực ở dải Gaza để tiêm vaccine phòng bệnh bại liệt cho khoảng 650.000 trẻ em.

"Chiến dịch tiêm vaccine bại liệt gồm hai đợt sẽ bắt đầu vào ngày 1/9... và chúng tôi bắt đầu ở trung tâm Gaza trong 3 ngày, tiếp theo là Nam Gaza và sau đó là phía Bắc Gaza" , ông Rik Peeperkorn cho hay,

Người Palestine kiểm tra một tòa nhà bị Israel không kích tại trại tị nạn Nuseirat ở miền Trung Gaza. (Ảnh: Getty)

Ông Rik Peeperkorn cho biết thêm, thỏa thuận là các bên sẽ dừng giao tranh khi hoạt động tiêm chủng sẽ diễn ra từ 6h sáng đến 3 giờ chiều mỗi ngày.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận vào ít nhất một em bé đã bị liệt do virus bại liệt loại 2 hôm ngày 23/8. Đây là trường hợp đầu tiên xảy ra ở Gaza trong 25 năm qua. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ sớm tổ chức họp về tình hình nhân đạo ở Gaza.

Thảo thuận ngừng bắn nhân đạo này không phải là lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas mà các nhà trung gian là Mỹ, Ai Cập và Qatar đang tìm kiếm trong các cuộc đàm phán.

Xung đột ở Gaza nổ ra sau cuộc tấn công chưa từng có của Hamas vào các khu vực do Israel kiểm soát vào năm ngoái, khiến 1.198 người thiệt mạng, và 250 người bị bắt cóc. Theo Hamas, chiến dịch quân sự trả đũa của Israel ở Gaza đã giết chết ít nhất 40.000 người, phần lớn là dân thường. Xung đột đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở Gaz.