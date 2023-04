Ivanka Trump trước khi bị em gái thay thế

Giữa tháng 11/2022, Ivanka Trump gây chú ý khi tuyên bố không tham gia chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 của cha, ông Donald Trump, cũng như rời xa chính trường.

“Tôi yêu cha tôi rất nhiều. Khoảng thời gian này, tôi chọn ưu tiên cho những đứa con nhỏ và cuộc sống riêng tư mà chúng tôi tạo ra với tư cách gia đình. Tôi không có ý định tham gia vào chính trị. Dù luôn yêu thương và ủng hộ cha, trong tương lai, tôi làm điều đó bên ngoài chính trường. Tôi biết ơn vì có vinh dự được phục vụ người dân Mỹ”, người đẹp 42 tuổi nói.

Ivanka không còn hứng thú với chính trị. Cô ưu tiên dành thời gian cho gia đình. Ảnh:

Theo nguồn tin của New York Post , cựu Tổng thống Mỹ cố gắng thuyết phục con gái lớn và con rể Jared Kushner tiếp tục hỗ trợ ông nhưng bị từ chối.

Nói là làm, Ivanka không xuất hiện trong buổi khai mạc chiến dịch tranh cử của cha ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, Mỹ, vào tối 15/11/2022.

Tại buổi gặp mặt người ủng hộ tại Mar-a-Lago vào tối 4/4 (giờ địa phương) sau khi ông Trump bị cáo buộc 34 trọng tội tại tòa án ở New York (Mỹ), Ivanka cũng không góp mặt vì bận đi nghỉ cùng chồng.

Không có mẹ kế và chị gái, Tiffany Trump trở thành người phụ nữ nổi bật nhất sự kiện. Truyền thông quốc tế đặt câu hỏi liệu con gái út đang muốn thay thế Ivanka trở thành “cánh tay phải” cho người cha tỷ phú trên con đường chính trị.

Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là sau khi kết hôn, Tiffany có gia đình tỷ phú của chồng hậu thuẫn. Tuy nhiên, xét về nội tại, Tiffany liệu có thể vượt qua “cái bóng” quá lớn của chị gái.

Người con được ông Trump yêu thương nhất

Ivanka là con gái cưng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh:

Ivanka Trump sinh năm 1981 tại Manhattan, New York. Cô là con thứ hai và con gái đầu của ông Trump và vợ đầu, bà Ivana Trump.

Dù nổi tiếng với tư tưởng phân biệt giới tính, coi thường phụ nữ, ông Trump yêu thương và đánh giá cao Ivanka từ khi cô còn nhỏ. Ông không ngần ngại gián đoạn cuộc họp quan trọng để nói chuyện với con gái khi cô gọi về từ trường nội trú. “Người duy nhất gọi điện thoại mà ông ấy luôn bắt máy là Ivanka”, nhân viên của ông Trump tiết lộ.

Dù có 5 người con, với hai con trai lớn ở độ tuổi trưởng thành, theo những người thân cận, tỷ phú sinh năm 1946 luôn xem Ivanka là người thừa kế hoàn hảo của ông.

Trong cuốn Disloyal: A Memoir phát hành năm 2020, cựu cố vấn của ông Trump, Michael Cohen, tiết lộ Ivanka và em gái cùng cha khác mẹ Tiffany chỉ trở nên thân thiết kể từ khi cha của họ giữ chức Tổng thống Mỹ. Trước đó, hai người không mấy hòa thuận. Trong những lần hai con gái mâu thuẫn, ông Trump chọn đứng về phía con gái lớn. Theo ông Cohen, ông Trump bênh vực Ivanka ngay cả khi cô đối xử tệ với em gái, thậm chí hai cha con đều có chung suy nghĩ tiêu cực về ngoại hình của Tiffany.

Năm 2017, ông Trump, còn là Tổng thống Mỹ, đã phát động cuộc không kích nhắm vào Syria chưa đầy 24 giờ sau khi Ivanka viết trên Twitter: "Xót xa và phẫn nộ bởi những hình ảnh đến từ Syria sau cuộc tấn công hóa học khủng khiếp". Thời điểm đó, Washington xuất hiện những lời đồn đoán rằng Ivanka có thể khiến cha cô thay đổi trái tim.

Người phụ nữ xinh đẹp

Ivanka có vóc dáng đáng ngưỡng mộ ở tuổi U45. Ảnh:

Ivanka có ngoại hình xuất sắc là điều không ai có thể phủ nhận. Ông Trump từng tuyên bố Ivanka là hình mẫu phụ nữ lý tưởng trong lòng ông và “sẽ ngay lập tức hẹn hò với con bé nếu nó không phải là con gái tôi”.

Thừa hưởng ưu điểm của cha và mẹ, Ivanka sở hữu chiều cao 1,8 m, khuôn mặt sắc sảo cùng thân hình gợi cảm. Ở thời điểm hiện tại, cô vẫn khiến công chúng xuýt xoa trước sắc vóc cực phẩm dù đã 42 tuổi và từng 3 lần sinh nở.

Nhờ nhan sắc bẩm sinh, Ivanka thuận lợi bước chân vào ngành người mẫu từ khi còn là cô bé tuổi teen. Cô từng ký hợp đồng với công ty người mẫu lớn nhất nhì thế giới Elite Model Management, xuất hiện trên loạt tạp chí thời trang Vogue, Elle, Seventeen … và trình diễn thời trang cho loạt thương hiệu Thierry Mugler hay Versace.

Năm 2018, Ivanka được tạp chí Maxim liệt kê vào danh sách những người đẹp gợi cảm nhất thế giới, bên cạnh các siêu mẫu đình đám Kate Upton, Candice Swanepoel, chị em Gigi và Bella Hadid… Trước đó, năm 2007, cô được bình chọn vị trí 83 trong Maxim hot 100.

Bên cạnh đó, Ivanka được đánh giá cao về phong cách thời trang. Lúc còn đảm nhận vai trò cố vấn không chính thức cho tổng thống, người đẹp không ít lần gây bão mạng nhờ cách kết hợp trang phục, cùng thần thái khó cưỡng. Phong cách của Ivanka được đánh giá là sự kết hợp hài hòa giữa nữ tính, thanh lịch với sự chuyên nghiệp, quyền lực.

Sau khi rời Nhà Trắng, Ivanka dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân và gia đình. Từ đó, cô cũng chuyển sang phong cách nhẹ nhàng, năng động và thoải mái hơn.

Ivanka là biểu tượng sắc đẹp của gia đình Trump. Ảnh:

Năng lực kinh doanh xuất chúng

Không chỉ xinh đẹp, Ivanka còn nổi tiếng giỏi giang. Ivanka tốt nghiệp xuất sắc ngành kinh tế tại một trường trong hệ thống Ivy League, thành thạo ba thứ tiếng Anh, Pháp và tiếng mẹ đẻ Cộng hòa Czech.

Năm 2005, Ivanka gia nhập công ty của cha, Trump Organization. Cô là nhà đàm phán chính trong thương vụ Trump National Doral Miami, bất động sản trị giá 1 tỷ USD mà cô chỉ cần đến 150 triệu USD để mua.

Suốt 12 năm làm việc cho công ty gia đình, Ivanka thăng tiến đến chức vụ Phó chủ tịch phát triển và hợp nhất về kinh doanh bất động sản. Cô được giao toàn quyền thực hiện những giao dịch hàng tỷ USD mà không phụ nữ nào trong gia đình Trump có thể đảm đương.

Không chỉ là mắt xích quan trọng trong đế chế của ông Trump, Ivanka còn tạo dựng sự nghiệp kinh doanh riêng. Cô sáng lập nhãn hiệu trang sức riêng Ivanka Trump Fine Jewelry nổi tiếng tại nhiều quốc gia. Cô cũng kết hợp với nhiều thương hiệu khác như Nordstrom, Bloomingdale's và Zappos tạo ra các dòng quần áo, giày dép và phụ kiện đắt hàng hơn cả các nhãn hiệu rượu, thức uống và nước hoa mà ông Trump phát triển.

Ivanka cũng có website về lối sống riêng và xuất hiện trên các chương trình truyền hình The Apprentice và The Celebrity Apprentice nổi tiếng. Năm 2004, Ivanka từ chối lời mời của Anna Wintour, Tổng biên tập Vogue, làm việc tại tờ tạp chí hàng đầu mà không cần phỏng vấn để tham gia vào lĩnh vực bất động sản.

Celebrity Net Worth ước tính giá trị tài sản ròng của Ivanka và chồng lên tới 811 triệu USD vào năm 2017. Trong đó, riêng ái nữ nhà Trump sở hữu khoảng 300 triệu USD.

Ivanka và chồng sở hữu khối tài sản khổng lồ hơn 800 triệu USD. Ảnh:

“Cánh tay phải” đắc lực của cha trên chính trường

Theo truyền thông Mỹ, một trong những nguyên nhân chính để ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ không thể bỏ qua công sức của Ivanka.

Cô là một trong những cái tên chủ chốt trong chiến dịch tranh cử của cha. Thời gian đó, dù đang mang thai con thứ ba, cô vẫn không ngại bay qua bay lại nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ để giúp cha quảng bá hình ảnh. Cô giúp cha kéo lại thiện cảm của cử tri nữ nhờ chính sách nghỉ thai sản và chiến dịch dành cho phụ nữ ngoại thành.

Sau này, khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ tại Nhà Trắng vào năm 2016, Ivanka cùng với chồng từ bỏ công việc kinh doanh để trở thành cố vấn không chính thức của Tổng thống Mỹ, không hưởng lương.

Người Mỹ tin rằng trên danh nghĩa bà Melania là Đệ nhất phu nhân Mỹ, nhưng người nắm quyền lực thực sự là Ivanka.

Ivanka có tiếng nói tác động đến các quyết sách của cha lúc ông còn là Tổng thống Mỹ. Ảnh:

Carl Icahn, ông trùm kinh doanh kiêm bạn của gia đình Trump, từng nói trên The Sun : “Tôi nghĩ Donald Trump luôn nghe theo cô ấy. Ông ấy rất coi trọng con gái”.

Theo cuốn sách Wicked Game: An Insider’s Story on How Trump Won, Mueller Failed and America Lost, cựu cố vấn chính trị Rick Gates tiết lộ ông Trump đã đề xuất ý tưởng để con gái cùng ông tranh cử với tư cách Phó Tổng thống Mỹ.

Ivanka được cho là rất ngạc nhiên khi biết tin này. Ông Trump cương quyết bảo vệ ý kiến: “Con bé tỏa sáng, thông minh, xinh đẹp và mọi người sẽ yêu mến con bé”. Cuối cùng, kế hoạch này không thành hiện thực vì Ivanka bác bỏ.

Cựu Tổng thống Mỹ cũng từng muốn giao cho con gái chức vụ đứng đầu Ngân hàng Thế giới. Ông ca ngợi con gái giỏi về những con số, có khả năng giữ bình tĩnh tuyệt vời trước áp lực và tạo ra sự hiện diện không thể bỏ qua khi bước vào phòng.

Trong khi Ivanka cho biết từ chối đề nghị trên vì hài lòng với vị trí cố vấn, một nguồn tin khác tiết lộ sau hai năm hợp tác chặt chẽ với các nhà lãnh đạo Ngân hàng Thế giới, cô gần như sắp đảm nhận vị trí mà cha mong muốn, nhưng bị cựu Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Steven Mnuchin ngăn cản.

Ngoài ra, theo The Atlantic, ông Trump còn nhận định con gái có thể làm nên chuyện tại Liên Hợp Quốc vì cô có khả năng ngoại giao bẩm sinh. Tuy nhiên, ông Trump nói thêm không đề cử Ivanka vì sợ bị cáo buộc gia đình trị.

Ở bất kỳ lĩnh vực nào, Ivanka cũng thể hiện xuất sắc. Ảnh: