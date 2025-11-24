IVB - Đối tác tài chính chiến lược của doanh nghiệp Việt

Bù đắp "khoảng trống tín dụng" cho doanh nghiệp Việt

Theo Tổng cục Thống kê (GSO) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) chiếm 97% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam, tạo ra 50 - 60% việc làm và 30% nguồn thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, khoảng trống về nhu cầu vốn cho khối SMEs vẫn rất lớn. Báo cáo của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) năm 2023 ước tính nhu cầu vốn chưa được đáp ứng của khu vực này lên tới 21,7 tỷ USD, cho thấy đây vẫn là "điểm nghẽn" quan trọng trong quá trình phát triển.

Nhận thức rõ vai trò của khu vực SMEs trong nền kinh tế, IVB đã xác định chiến lược trọng tâm từ sớm: tập trung cung ứng vốn và giải pháp tài chính linh hoạt dành riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics, thương mại quốc tế. Không chỉ đơn thuần là "cho vay", IVB hướng tới mục tiêu đồng hành lâu dài – nơi doanh nghiệp có thể tìm thấy sự hỗ trợ tài chính ổn định, chuyên nghiệp và phù hợp với đặc thù từng ngành nghề.

Củng cố năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt

Một trong những dấu ấn rõ nét nhất của IVB là các sản phẩm vay vốn ưu đãi được thiết kế chuyên biệt cho từng nhóm khách hàng. Ưu đãi "Tiếp sức doanh nghiệp xuất nhập khẩu vượt qua thách thức" là ví dụ điển hình: IVB tài trợ tới 70% giá trị hợp đồng hoặc LC trước giao hàng, hỗ trợ 100% giá trị hối phiếu nhờ thu xuất khẩu với lãi suất chỉ từ 4,0%/năm (USD) và 5,30%/năm (VND) - mức cạnh tranh hàng đầu thị trường.

Một doanh nghiệp là khách hàng lâu năm của IVB chia sẻ: "Tôi đánh giá cao ở IVB không chỉ là quy trình mà còn ở con người. Đội ngũ nhân sự ở IVB luôn sát sao, giải thích kỹ lưỡng, linh hoạt tháo gỡ những thủ tục thanh toán quốc tế phức tạp, giúp doanh nghiệp xử lý giao dịch thuận lợi, hiệu quả. Những giá trị mà IVB theo đuổi từ lúc thành lập đến giờ: Nhanh chóng - Hiệu quả - Cân bằng tài chính cho phát triển bền vững, không chỉ là khẩu hiệu, mà thực sự thể hiện qua cách làm việc hàng ngày. Sự thành công của công ty chúng tôi là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị của mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa doanh nghiệp và ngân hàng".

"Lửa thử vàng, gian nan thử sức", trong bối cảnh toàn cầu hóa và thị trường tài chính biến động không ngừng để giải quyết bài toán tài chính là điều không hề đơn giản. Do đó tính ổn định và bền vững của dòng vốn là yếu tố then chốt cho mọi doanh nghiệp. Với nền tảng tài chính vững mạnh, quy trình quản trị rủi ro nghiêm ngặt và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, IVB đã và đang khẳng định vị thế đối tác chiến lược đáng tin cậy của doanh nghiệp Việt.

Không dừng lại ở việc cung cấp tín dụng, IVB còn phát triển hệ sinh thái dịch vụ tài chính toàn diện, từ quản lý dòng tiền, tài trợ thương mại đến ngoại hối và dịch vụ ngân hàng số - giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả vận hành và quản lý tài chính một cách minh bạch, hiện đại hơn. Những chính sách này thể hiện chiến lược xuyên suốt của IVB - xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với doanh nghiệp, cùng phát triển bền vững dựa trên nền tảng tin cậy và giá trị thực chất. Hành trình 35 năm không chỉ là minh chứng cho sức mạnh của một tổ chức tài chính, mà còn là bằng chứng cho triết lý phát triển của IVB - lấy khách hàng làm trung tâm, lấy sự đồng hành làm cam kết.

Kỷ niệm 35 năm hình thành và phát triển (1990 – 2025), IVB tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp thông qua loạt chương trình ưu đãi, như tiếp vốn đúng lúc để bứt tốc doanh thu bằng gói vay sản xuất kinh doanh với thời hạn lên tới 300 tháng (25 năm), ân hạn gốc 12 tháng, tài trợ 100% nhu cầu vốn, hỗ trợ đa dạng mục đích vay: bổ sung vốn phục vụ kinh doanh, đầu tư tài sản cố định, mở rộng hoạt động kinh doanh… Hơn thế nữa, khách hàng doanh nghiệp còn được miễn phí quản lý tài khoản, ưu đãi lên đến 100% Phí dịch vụ chuyển tiền khi tham gia dịch vụ chi lương. Đặc biệt, IVB dành tặng voucher Urbox trị giá 500.000 đồng cho doanh nghiệp mở mới tài khoản thanh toán, khoản vay hoặc tiền gửi.

Chi tiết các CTKM dành cho Khách hàng doanh nghiệp: https://www.indovinabank.com.vn/vi/promotions/sinh-nhat-ivb-35-nam-dong-hanh-cung-khach-hang-doanh-nghiep