Jeff Bezos chuộc lỗi sau 2 thập kỷ không để tâm chính trị

Vào tháng 10 năm 2019, Amazon kiện Lầu Năm Góc, cáo buộc Tổng thống Donald Trump ngăn cản công ty này ký kết hợp đồng điện toán đám mây trị giá 10 tỷ USD vì tư thù với tờ The Washington Post - tờ báo thuộc sở hữu của Jeff Bezos.

Vào thời điểm đó, tranh chấp chỉ là một ví dụ về những mâu thuẫn giữa Nhà Trắng và giới doanh nghiệp Mỹ. Sự kiện để lại dấu ấn sâu sắc cho Bezos, người sáng lập Amazon kiêm tỷ phú giàu thứ hai thế giới.

Tuy nhiên, trong năm qua, Bezos đã có sự thay đổi lớn trong mối quan hệ với ông Trump - người mà trước đây ông từng chỉ trích là “mối đe dọa đối với nền dân chủ”. Vào ngày Tổng thống nhậm chức, Bezos đứng nghiêm trang bên cạnh các tỷ phú công nghệ, thậm chí tài trợ thêm 1 triệu USD. Nền tảng Prime Video cũng chi 40 triệu USD cho một bộ phim tài liệu về Melania Trump — gần gấp 3 lần khoản tài trợ mà hãng phim đối thủ Disney đưa ra.

Amazon gần đây trả tiền để phát sóng The Apprentice - chương trình truyền hình thực tế của ông Trump từ năm 2004-2017 trên Prime Video như một cách nịnh hót tổng thống. Tại The Washington Post, Bezos dừng ủng hộ Kamala Harris và yêu cầu các mục chỉ đăng các bài viết về “quyền tự do cá nhân và thị trường tự do”, cam kết không bao giờ đăng các quan điểm trái với các nguyên tắc này.

Động thái quyên góp của ông chủ Amazon diễn ra không lâu sau khi truyền thông đưa tin Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg sẽ ủng hộ 1 triệu USD cho quỹ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump. Cả hai cử chỉ đều được coi là nỗ lực “chuộc lỗi” sau khi 2 tỷ phú này quyên góp hơn 400 triệu USD cho các ứng viên và tổ chức khác nhau của đảng Dân chủ, đồng thời cấm ông Trump sử dụng Facebook cũng như Instagram sau cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 tại quốc hội Mỹ.

Các quyết định cho thấy sự thay đổi đáng kể trong chiến lược của Bezos đối với ông Trump. Đối với vị tỷ phú, Trump 2.0 có những rủi ro tài chính rất lớn.

Điều quan trọng nhất bây giờ đối với Bezos là tương lai của Blue Origin

Có lẽ điều quan trọng nhất bây giờ đối với Bezos là tương lai của Blue Origin, dự án tâm huyết nhằm mục đích biến du lịch vũ trụ trở nên dễ tiếp cận. Công ty này đang nỗ lực giành được các hợp đồng của chính phủ Mỹ — thường là cạnh tranh với SpaceX của Elon Musk.

Blue Origin đang trên đà phát triển khi phóng thành công một tên lửa hạng nặng vào quỹ đạo hồi tháng 1 và giành được hợp đồng giúp con người lên Mặt Trăng vào năm 2029. Tuy nhiên, Bezos vẫn kém Musk khá xa bởi SpaceX đã thực hiện 450 lần phóng. Sự gần gũi của đối thủ với ông Trump cũng tạo ra một mối hiểm nguy.

“Cơ hội thành công trong không gian có thể bị phá hủy nếu người đàn ông giàu nhất thế giới và chính trị gia quyền lực nhất đoàn kết chống lại ông”, một người cảnh báo Bezos.

Vào năm 2019, hai năm trước khi từ chức CEO Amazon, ông Bezos đã có bài thuyết trình ủng hộ việc xây dựng các thành phố khổng lồ trong không gian. Ông cho biết việc di chuyển con người và ngành công nghiệp của họ khỏi Trái đất sẽ cho phép dân số tăng lên 1 nghìn tỷ người. Tham vọng này cần có sự giúp sức của ông Donald Trump mới có thể trở thành hiện thực.

Trong hai thập kỷ đầu tiên của Amazon, Bezos đã tạo nên sự khác biệt bằng cách tách biệt hoàn toàn khỏi chính trị, ngay cả khi công ty thương mại điện tử này mở rộng để trở thành một trong những công ty lớn nhất cả nước.

“Bạn muốn biết tại sao Jeff lại thay đổi không? Một phần là do tính thực tế thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi, pha lẫn một chút cơ hội”, cố vấn nói.

Bezos từ lâu đã có thiện cảm với quan điểm chính trị tự do, theo những người thân cận với ông. Sự thay đổi đột ngột đối với Trump có thể vì lợi ích tốt nhất của các công ty mà ông sáng lập. Khi đế chế kinh doanh của Bezos phát triển, mối liên hệ với chính phủ cũng tỷ lệ thuận.

“Lần này tôi cảm thấy rất lạc quan. Ông ấy thể hiện nhiều nhiệt huyết với định hướng tinh giản các quy định quản lý. Nếu có thể góp sức trong lĩnh vực này, tôi sẵn sàng hỗ trợ ông ấy”, Jeff Bezos chia sẻ kỳ vọng về nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Donald Trump tại sự kiện DealBook Summit, đồng thời cho rằng Tổng thống Trump giờ đây bình tĩnh, tự tin và quen việc hơn 4 năm đầu tiên ở Nhà Trắng.

“Đã 8 năm trôi qua, ai cũng chín chắn hơn. Ông ấy cũng vậy”, Bezos nói.

Trước đó, trong mùa bầu cử, Bezos đã gửi các thông điệp khá hòa nhã với ông Trump. Ông hai lần nhắc đến ông Trump trên tài khoản X, gồm thông điệp chúc mừng ngay sau chiến thắng và lời ca ngợi ông Trump “bản lĩnh” vào tháng 7, sau vụ ám sát hụt ở Pennsylvania.

Vào năm 2016, khi ông Trump lần đầu đắc cử tổng thống, Jeff Bezos cũng đưa ra nhiều thông điệp ca ngợi. Tỷ phú đến gặp ông Trump tại Trump Tower ở New York, sau đó chia sẻ với truyền thông về “cuộc họp năng suất” và “tầm nhìn đưa nghiên cứu sáng tạo trở thành trụ cột của chính phủ”.

Theo: Financial Times, WSJ