Jeff Bezos trở lại sân chơi công nghệ: đầu tư vào thứ ai cũng đoán ra, chưa gì đã huy động đươc 6,2 tỷ USD

Bốn năm sau khi rời ghế CEO của Amazon, Jeff Bezos đã chính thức trở lại sân chơi công nghệ với vai trò mới. Theo The New York Times dẫn nguồn tin giấu mặt, tỷ phú Bezos đã tự bổ nhiệm mình làm đồng CEO của Project Prometheus, một startup AI bí ẩn được cho là đang theo đuổi công nghệ phục vụ lĩnh vực kỹ thuật và sản xuất trong nhiều ngành khác nhau.

Dù mới xuất hiện, công ty đã huy động được 6,2 tỷ USD, mức đầu tư vượt xa nhiều doanh nghiệp công nghệ trong suốt vòng đời hoạt động.

Tỷ phú Jeff Bezos - Ảnh: REUTERS/Remo Casilli.

Đồng hành cùng Bezos là Vik Bajaj, nhà khoa học nổi tiếng từng gắn bó với phòng thí nghiệm Moonshot X của Google và là người sáng lập Verily. Hai nhà lãnh đạo này đã xây dựng đội ngũ 100 nhân sự, bao gồm nhiều chuyên gia được lôi kéo từ OpenAI, DeepMind và Meta. Tuy vậy, phần lớn về Project Prometheus vẫn còn nằm trong vùng bí mật khi Bezos chưa công bố trụ sở hay cách thức vận hành công nghệ.

Bối cảnh mà Bezos và Bajaj bước vào là một thị trường AI khốc liệt, nơi hàng tỉ USD đang được rót vào các đối thủ như OpenAI và hàng tỉ USD khác được chi tiêu để thúc đẩy phát triển nhanh các mô hình AI. Dù vậy, làn sóng đầu tư này cũng làm dấy lên lo ngại về tính bền vững tài chính của ngành.

Michael Burry, nhà đầu tư nổi tiếng với dự báo khủng hoảng nhà ở 2008, đã đặt cược 1 tỷ USD rằng cổ phiếu Palantir và NVIDIA sẽ giảm, đồng thời chỉ trích các hãng công nghệ lớn sử dụng thủ thuật kế toán để làm đẹp lợi nhuận. Bức tranh AI vì thế vừa sôi động vừa tiềm ẩn nhiều dấu hỏi khi những ông lớn mới như Project Prometheus bước vào cuộc chơi.