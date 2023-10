Job3s bật mí cách viết phần giới thiệu bản thân trong CV

Cách viết giới thiệu bản thân trong CV



Ngoài viết tiêu đề CV, ảnh CV thì giới thiệu bản thân rất quan trọng trong CV để khiến nhà tuyển dụng chú ý đến bạn. Phần giới thiệu bản thân trong CV không nên quá dài, hãy chọn những đặc điểm nổi bật nhất của bản thân để CV của bạn trở nên có sức hút hơn.

Ở phần giới thiệu ngắn, bạn nên bắt đầu giới thiệu bản thân trong CV bằng 3 tính từ nói lên con người bạn, ngành nghề bạn đang theo đuổi và vị trí hiện tại. Tiếp theo, nêu ngắn gọn tổng quan những việc bạn đã làm trước đó và chúng đã giúp bạn có những kỹ năng, kinh nghiệm gì phù hợp với vị trí ứng tuyển. Về chuyên môn, bạn cần mô tả ngắn gọn kỹ năng, kiến thức liên quan đến vị trí ứng tuyển cho nhà tuyển dụng biết.

Về mục tiêu và dự định, hãy cho nhà tuyển dụng biết mục tiêu trong ngắn hạn (1 – 3 năm) và mục tiêu dài hạn (> 3 năm) của bạn là gì? Bạn có dự định về ngành nghề hiện tại như thế nào? Lộ trình phát triển và kỳ vọng tương lai ra sao? Đặc biệt, bạn hãy viết lời giới thiệu bản thân trong CV một cách nghiêm túc, nhà tuyển dụng sẽ hiểu rằng bạn đang thực sự muốn về với công ty của họ.

Mẫu giới thiệu bản thân trong CV xin việc Job3s

Phần giới thiệu bản thân trong CV không cần phải chi tiết, ứng viên nên tập trung giới thiệu các thông tin nổi bật và quan trọng mà nhà tuyển dụng cần biết. Bạn nên thể hiện các thông tin một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ trên CV của mình. Dưới đây là một số mẫu CV giới thiệu bản thân bạn có thể tham khảo.

CV giới thiệu bản thân cho sinh viên

Tôi là một người chăm chỉ có niềm đam mê lớn đối với ngành vận tải và chuỗi cung ứng. Tôi hiện đang học năm thứ hai chương trình Cử nhân Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại Trường đại học ABC.

Tôi có kỹ năng giao tiếp tốt, có kỹ năng truyền đạt thông tin hiệu quả đến nhiều người. Trong ngắn hạn, tôi muốn học hỏi, tích luỹ kiến thức kinh nghiệm để có thể vững chắc hơn trong lộ trình ngành Logistics và Chuỗi cung ứng trong tương lai.

Giới thiệu bản thân trong CV bằng tiếng Anh

As a recent graduate with Honors in Business Marketing, I have garnered a solid understanding of digital marketing, analytics, and social media strategies. I have enriched my skills in Adobe Photoshop, Google AdWords, and Facebook campaigns during my internship year. I am now keen to secure a position in digital marketing within your esteemed organization.

My aim is to contribute to the enhancement of your marketing initiatives, while further honing my skills and fostering a career in the digital marketing sphere.

Mẫu giới thiệu bản thân trong CV Content Writer

Là một Content Writer với 3 năm kinh nghiệm trong một công ty thương mại điện tử lớn. Nội dung được phân bố trên website chính và các kênh truyền thông xã hội đã giúp tăng sự hiện diện thương hiệu của công ty trên mạng xã hội lên hơn 700.000 trên ba kênh và cải thiện tỷ lệ đọc email lên 48%. Tôi đang tìm kiếm sự nghiệp nâng cao với nhiều thử thách và cơ hội khi quyết định tham gia vào công ty của quý anh/chị với tư cách là Giám đốc điều hành SEO.

Mẹo làm cho phần giới thiệu trong CV trở nên đặc biệt

Làm thế nào để phần giới thiệu bản thân trong CV trở nên đặc biệt hơn? Hãy cùng tham khảo một số mẹo dưới đây để chăm chút cho chiếc CV của mình trông chuyên nghiệp hơn.

Đưa các con số vào CV để nhà tuyển dụng có cái nhìn cụ thể hơn, tăng tính thuyết phục hơn. Nhà tuyển dụng có khả năng đọc lướt và nắm từ khóa chính rất nhanh nên hãy lựa chọn các từ khoá phù hợp để vào CV. Các số liệu và từ khóa cần liên quan tới công việc mà bạn đang ứng tuyển. Không nên viết các nội dung lan man, không phù hợp với vị trí ứng tuyển.

Phần giới thiệu bản thân trong CV khi làm hồ sơ ứng tuyển được xem là chìa khóa giúp bạn tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Hãy đảm bảo rằng các thông tin của bạn đều trung thực, chính xác, không phóng đại. Một CV đẹp sẽ giúp bạn mở ra nhiều cơ hội lớn cho sự nghiệp của bạn hơn.

