JPMorgan Chase- Thương hiệu tăng trưởng tốt

JPMorgan Chase đã tăng cổ tức liên tục trong 13 năm qua và duy trì việc thanh toán cổ tức không gián đoạn trong suốt 54 năm. Điều này cho thấy sự ổn định và bền vững của công ty trong việc chia sẻ lợi nhuận với cổ đông.

Dẫu biết rằng thành tích vẻ vang trong quá khứ không thể đảm bảo lợi nhuận tương lai, nhưng không thể phủ nhận rằng JPMorgan Chase là một lựa chọn đáng quan tâm khi nói đến cổ phiếu cổ tức. Hiện tại, cổ tức mà JPM mang lại cho cổ đông là khoảng 2,33%.

Không chỉ vậy, trong 12 tháng qua, giá cổ phiếu của JPM đã tăng ấn tượng lên 38,01%, và từ đầu năm tới nay, con số này là 14,12%. Nhưng quan trọng hơn, tổng lợi nhuận thực tế mà JPM mang lại cho các nhà đầu tư cổ tức còn cao hơn nhiều so với giá trị cổ tức mà họ nhận được. Nhận định này được chúng ta xem xét lợi nhuận thu được từ tổng số vốn đầu tư trong khoảng thời gian mà nhà đầu tư mua cổ phiếu JPM khoảng hai tuần (tương đương 10 phiên giao dịch) trước ngày dự định bán. Cụ thể, xét ví dụ với mức cổ tức là 1,15 USD mỗi cổ phiếu và ngày 04/04/2024 được xác định là ngày giao dịch không hưởng quyền. Ngày làm việc cuối cùng trước đó, tức ngày 03/04, là ngày mà nhà đầu tư nếu mua thành công sẽ được hưởng quyền nhận cổ tức. Giá đóng cửa của cổ phiếu JPM vào ngày này là 198,30 USD. Trở lại hai tuần trước, vào ngày 19/03, giá đóng cửa của cổ phiếu là 193,79 USD. Như vậy, chỉ trong khoảng thời gian hai tuần trước ngày giao dịch không hưởng quyền, giá cổ phiếu JPM đã tăng thêm 4,51 USD, bên cạnh việc nhận được 1,15 USD tiền cổ tức.

Trong bốn lần thanh toán cổ tức gần nhất của JPM, ba trong số đó đã chứng kiến lợi nhuận từ chênh lệch giá cổ phiếu vượt qua giá trị cổ tức, với tổng lợi nhuận từ chênh lệch là 8,01 USD. Con số này cao hơn tổng cổ tức nhận được là 4,25 USD trong cùng kỳ, tương đương mức tăng 1,88 lần.

Về phía các nhà phân tích, theo tổng hợp từ MarketBeat, JPM nhận được 1 khuyến nghị bán ra, 8 khuyến nghị nắm giữ và 13 khuyến nghị mua vào. Điều này dẫn đến đánh giá đồng thuận là "Mua vừa phải" với mức giá mục tiêu khoảng 194,10 USD, thấp hơn so với giá đóng cửa gần nhất là 195,98 USD. Điều này báo hiệu rằng nhiều công ty phân tích cho rằng JPM có thể đang được định giá cao, nhưng vẫn có không ít công ty môi giới lạc quan về triển vọng của JPM trong 12 tháng tới.

Theo báo cáo mới nhất từ Oppenheimer, JPM được đặt mức giá mục tiêu là 217 USD/cổ phiếu với đánh giá hoạt động xuất sắc. Wells Fargo & Company cũng đưa ra mức giá mục tiêu là 220 USD/cổ phiếu và khuyến nghị gia tăng tỷ trọng cổ phiếu này trong danh mục đầu tư. UBS Group dự báo rằng JPM có tiềm năng đạt giá 224 USD/cổ phiếu và do đó, họ đã xếp hạng mua cho cổ phiếu này. Trong khi đó, Piper Sandler ấn định giá mục tiêu cho JPM là 220 USD/cổ phiếu và Keefe, Bruyette & Woods đưa ra mức giá mục tiêu là 209 USD/cổ phiếu.

Trong báo cáo thu nhập quý gần nhất, JPMorgan Chase đã ghi nhận kết quả EPS đạt 4,63 USD, vượt trội so với dự báo đồng thuận là 4,18 USD. Doanh thu của ngân hàng trong quý này đạt 41,93 tỷ USD, vượt qua ước tính của giới phân tích là 40,90 tỷ USD và tăng 16,17% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận ròng của ngân hàng là 20,05% và tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 17,79%. Tỷ lệ P/E của JPMorgan trong 12 tháng tính đến quý I/2024 là 11,4 và tỷ lệ PEG trong cùng kỳ là 0,52. Với mức vốn hóa thị trường đạt 559,8 tỷ USD, JPM khẳng định vị thế quan trọng của mình trong lĩnh vực tài chính tại Mỹ. Dựa vào kết quả kinh doanh của quý I, ngân hàng này đã điều chỉnh triển vọng kinh doanh cho quý II, với dự kiến doanh thu từ hoạt động Đầu tư Ngân hàng tăng khoảng 25-30%, một bước tiến đáng kể so với mức tăng trưởng 14-16% mà ngân hàng từng dự báo trước đó. Trong bối cảnh biến động của thị trường cổ phiếu và những điều chỉnh phù hợp, các nhà phân tích dự đoán rằng EPS của JPMorgan Chase cho cả năm nay sẽ đạt mức 16,41 USD.