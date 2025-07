K-Home Apartment gây bất ngờ với chính sách ưu đãi đặc biệt

Đây là cơ hội hấp dẫn dành cho người lao động dù có tích lũy khiêm tốn chỉ từ 50-70 triệu đồng vẫn có thể tự tin sở hữu được một tổ ấm lý tưởng ngay lõi trung tâm thành phố mới Bình Dương.

"Mở khóa" giấc mơ an cư với chính sách ưu đãi đặc biệt

Cụ thể, với mức giá chỉ từ 778 triệu đồng/căn hộ, người lao động lựa chọn K-Home Apartment sẽ được nhận ngay ưu đãi kép: 1. Chiết khấu ngay 2% tổng giá trị căn hộ; và 2. Được Kim Oanh Land hỗ trợ cho vay 50% trong hai đợt thanh toán đầu (mỗi đợt 10%, tương đương 76,244 triệu đồng).

Nhờ đó, chỉ cần thanh toán hai đợt đầu, mỗi đợt khoảng 38,122 triệu đồng cách nhau 3 tháng là người lao động đã sở hữu được căn hộ. Số tiền Kim Oanh Land hỗ trợ vay, khách hàng sẽ trả lại cho công ty trong vòng 18 tháng hoặc đến khi nhận nhà (mỗi tháng khoảng 4,235 triệu đồng).

Sau khi nhận nhà vào quý 2/2027, người lao động sẽ được ngân hàng cho vay 80% giá trị còn lại của căn hộ với lãi suất chỉ 5,9%/năm. Tính ra số tiền khách hàng chỉ cần trả góp cả nợ gốc và lãi chỉ từ 3,25 triệu đồng/tháng.

Nhờ chính sách ưu đãi đặc biệt này, những người lao động chỉ cần tích lũy được số tiền khiêm tốn khoảng 76,244 triệu đồng đã sở hữu được căn hộ K-Home Apartment. Đáng chú ý, căn hộ được bàn giao đến tay khách hàng đã bao gồm đầy đủ nội thất của các thương hiệu nổi tiếng như An Cường, Hảo Cảnh, Poli-FSL, Varmora Granito, J.Lilen… "Bảo chứng" cho chất lượng công trình của K-Home Apartment là Coteccons – nhà thầu xây dựng hàng đầu tại Việt Nam.

Chỉ cần có tích lũy khoảng 76,244 triệu đồng, người lao động đã có thể sở hữu căn hộ xanh chuẩn Singapore bàn giao đầy đủ nội thất tại K-Home Apartment.

Tọa lạc ngay trung tâm K-Home New City, đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore đầu tiên tại Việt Nam, K-Home Apartment bao gồm ba tòa tháp cao 19 tầng với tổng cộng 1.654 căn hộ. Ngoài các tiện ích dành riêng tích hợp trong nội khu, cư dân K-Home Apartment còn được thụ hưởng hệ tiện ích "all in one" của đô thị K-Home New City như 10 công viên, 4 hồ bơi, tổ hợp thể thao ngoài trời, quảng trường sự kiện, sân thể thao đa năng, phố thương mại - ẩm thực…

K-Home Apartment được thiết kế bởi tập đoàn Surbana Jurong (Singapore) với hàng loạt giải pháp hiện đại giúp tăng cường khả năng đón ánh sáng và gió tự nhiên; không gian trong mỗi căn hộ được bố trí thông minh giúp tối ưu công năng sử dụng và mang đến sự thoải mái tối đa cho các chủ nhân. Đặc biệt, dự án phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE giúp cư dân tiết kiệm đến 20% lượng điện, nước sinh hoạt hàng ngày và giảm 20% carbon trong vật liệu xây dựng. Đối với phân khúc nhà ở xã hội, đây là điều cực kỳ hiếm thấy.

Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Kim Oanh Group - chia sẻ đầy tâm huyết: "Tôi luôn đặt mình vào vị trí của người lao động – những người đang sống trong các khu nhà trọ tạm bợ, mơ ước có một mái ấm riêng. Câu hỏi tôi đặt ra là: làm sao để chỉ với số tiền tiết kiệm 50-70 triệu đồng, họ vẫn có thể mua được nhà? Đó chính là động lực để chúng tôi dành rất nhiều thời gian nghiên cứu phát triển chuỗi nhà ở xã hội chuẩn Singapore tại Việt Nam với không gian sống xanh, tích hợp đầy đủ tiện ích nhưng mức giá vẫn phù hợp khả năng chi trả của phần lớn người lao động".

Giải bài toán an cư cho người lao động bằng tư duy đột phá

Trong bối cảnh thị trường còn khan hiếm nhà ở xã hội, K-Home Apartment đang trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc. Không chỉ mang lại cơ hội sở hữu nhà ở dễ dàng với chính sách tài chính linh hoạt, K-Home Apartment còn thiết lập chuẩn sống mới cho phân khúc nhà ở xã hội – nơi mà người lao động được sống trong một môi trường văn minh và tiện nghi chuẩn chỉnh. Đây chính là lời cam kết của Kim Oanh Land trong việc hiện thực hóa giấc mơ an cư của hàng triệu người lao động và gia đình Việt, cũng như đồng hành cùng Chính phủ hoàn thành mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

Thực tế cho thấy, nhà ở không chỉ là quyền lợi chính đáng mà còn là điểm tựa để người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc và góp phần vào sự phát triển chung. Chính sách ưu đãi dành riêng cho người lao động tại các doanh nghiệp của Kim Oanh Land không chỉ là lời giải kịp thời cho bài toán an cư của nhiều gia đình lao động, mà còn thể hiện tầm nhìn phát triển bền vững của công ty: vì con người, vì cộng đồng, vì tương lai.

Không gian sống xanh mát của khu căn hộ K-Home Apartment

Hiện nay, bên cạnh K-Home New City, Kim Oanh Land cũng đang lên kế hoạch chuẩn bị triển khai chuỗi nhà ở xã hội tại Dĩ An (TP.HCM), Biên Hòa, Nhơn Trạch và Trảng Bom (Đồng Nai). Các dự án này đều được quy hoạch bài bản, phát triển theo chuẩn Singapore, áp dụng tiêu chuẩn công trình xanh EDGE, tích hợp đầy đủ tiện ích nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân. Tùy theo thời điểm khởi công, sản phẩm dự kiến sẽ bắt đầu được bàn giao cho khách hàng từ năm 2027.

Ngày 6/7/2025, Kim Oanh Land sẽ tổ chức lễ ra quân giới thiệu khu căn hộ nhà ở xã hội K-Home Apartment tại đô thị K-Home New City với sự tham dự của 600 chiến binh kinh doanh. Sự kiện này cũng chính thức đánh dấu thời điểm dự án được ra mắt, đáp ứng nhu cầu của các gia đình lao động trong bối cảnh giá căn hộ nhiều khu vực đang tăng dựng đứng chưa có điểm dừng. Hiện tại, các căn hộ mẫu của K-Home Apartment đã hoàn thành và sẵn sàng đón khách đến trải nghiệm tại Sales Gallery dự án K-Home New City.

Để tìm hiểu thêm về căn hộ K-Home Apartment, vui lòng liên hệ:

Sales Gallery: Đường Lê Lai, phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0988 121212 – 1900 633968

Website: www.k-homenewcity.vn