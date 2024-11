K+ tái định vị mạnh mẽ, tiên phong với chiến dịch K+ Mới

Nhu cầu giải trí mạnh mẽ của khán giả trong kỷ nguyên số

Không riêng Việt Nam, tại nhiều quốc gia trên thế giới, xu hướng giải trí trên OTT (Over The Top - các nền tảng giải trí trực tuyến) đang tăng mạnh. Theo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, số lượng thuê bao truyền hình trả tiền tăng trưởng 14%, lên đến 21 triệu thuê bao. Chỉ số thuê bao truyền hình OTT cũng tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ chuyển đổi nền tảng, khán giả ngày nay cũng có yêu cầu rất cao về nội dung. Theo nghiên cứu từ Q&Me, nội dung phim đang dẫn đầu về lượt xem trên nền tảng truyền hình trả tiền, tiếp đến là nội dung về âm nhạc và thể thao. Khán giả luôn kỳ vọng được tiếp cận nội dung nhanh chóng và chính xác nhất. Đặc biệt, các thế hệ khách hàng trẻ ưa chuộng các định dạng (format) nội dung mới, ngắn (short video), thích các nội dung giải trí mang tính bản địa và yêu cầu chi phí bỏ ra phải hợp lý, đa dạng các lựa chọn theo đúng nhu cầu sử dụng.

Nhu cầu quan tâm về các nhóm nội dung

Để giải quyết cùng lúc nhiều bài toán này, tháng 10 vừa qua, K+, thương hiệu truyền hình trả tiền hàng đầu Việt Nam đã tái định vị thương hiệu với chiến dịch K+ Mới, dựa trên sự thấu hiểu, nghiên cứu kỹ thị hiếu của khán giả và những thành tựu kế thừa từ tập đoàn Canal+ (Pháp).

Chiến dịch K+ Mới: dấu ấn "chuyển mình" trên thị trường truyền hình trả tiền

K+ đã có sự chuẩn bị, tính toán kỹ càng cho sự chuyển dịch nền tảng trong hai năm gần đây, khi ứng dụng K+ được đầu tư mạnh mẽ để đem lại nhiều trải nghiệm xem cao cấp cho khán giả Việt trên mọi thiết bị. Họ đã không ngừng tối ưu hóa sự hiện diện của ứng dụng K+ trên tất cả các thương hiệu smartphone, smart TV…

Đột phá về hình ảnh: một K+ hiện đại, thân thiện và tươi mới

Tháng 10.2024, K+ chính thức ra mắt logo mới phiên bản Đen - Trắng - Đỏ và thông điệp "K+ Giải Trí đi!" đầy tươi mới, ghi dấu hình ảnh K+ chuyển mình hiện đại theo đúng xu hướng giải trí đương thời.

K+ phủ sóng với diện mạo mới

Thay đổi ngoạn mục, trở thành siêu nền tảng đa tầng giải trí

"Bình" mới, "rượu" cũng mới khi K+ mở rộng định vị không chỉ là "Home of the best sports" - nơi quy tụ những giải đấu hàng đầu thế giới, mà còn trở thành "Home of the best Asian series" - nơi quy tụ những bộ phim châu Á đặc sắc nhất.

Theo ông Thomas Jayet, CEO Truyền hình K+, điểm khác biệt của K+ so với các dịch vụ truyền hình trả tiền khác là sự thời thượng và tính độc quyền. Tận dụng thế mạnh, thương hiệu này đã xây dựng chiến lược hợp tác nội dung cùng các đối tác hàng đầu.

Với điện ảnh quốc tế, K+ phối hợp với những hãng phân phối chất lượng, đưa ra nhiều tiêu chí riêng về kịch bản và dàn cast. Trong suốt thời gian qua, đơn vị này luôn phát sóng các nội dung giải trí hấp dẫn song song với nền tảng phát sóng gốc. Những tác phẩm đang gây sốt như "Chọn làm người một nhà" hay "Nửa thân quen, nửa xa lạ", khán giả chỉ có thể thưởng thức trên nền tảng K+. Gần đây, K+ đã "bắt tay" cùng VIU (nền tảng phát nội dung trực tuyến hàng đầu châu Á) nhằm độc quyền loạt dự án hot gắn nhãn Viu Original.

Với việc đầu tư sản xuất các nội dung bản địa Việt Nam, K+ có những tiêu chuẩn rất cao về kịch bản, sức sáng tạo và ekip thực hiện. Theo đó, K+ hợp tác với những đạo diễn tên tuổi hàng đầu như Victor Vũ với "Trại Hoa Đỏ", Trần Hữu Tấn với "Tết Ở Làng Địa Ngục". Nhờ vậy, những bộ phim K+Original không chỉ tạo được tiếng vang, nhận về nhiều giải thưởng mà đã thật sự mang đến cho khán giả Việt nhiều trải nghiệm mới theo chuẩn quốc tế.

Những nội dung giải trí đa dạng duy nhất trên K+

Ngày nay, không chỉ nam giới đến với K+ vì những nội dung thể thao đỉnh cao: bản quyền phát sóng Ngoại hạng Anh, phát sóng độc quyền các trận đấu của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) từ 2025-2029, mà ngày càng nhiều khán giả nữ, nhất là thế hệ trẻ, đến với K+ để thưởng thức các nội dung giải trí ăn khách.

Lần đầu tiên chiêu đãi khán giả kho phim miễn phí lên tới 10.000 giờ

K+ là đơn vị đầu tiên thuộc Canal+ ra mắt trải nghiệm xem video miễn phí kèm quảng cáo. Với dịch vụ này, khán giả Việt có thể tiếp cận kho nội dung miễn phí lên đến 10.000 giờ với nhiều thể loại phim hot từ châu Âu tới châu Á, đa dạng các nội dung thể thao, thoả mãn nhu cầu giải trí cho tất cả các khán giả. Đặc biệt, K+ rất "chịu chơi" khi chiếu series "Chuyện kinh hoàng đô thị" siêu cuốn từ Đài Loan với định dạng ultra-short video (nội dung mỗi tập siêu ngắn thường chỉ xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội đang được khán giả đón nhận nồng nhiệt).

Động thái này của K+ được khán giả trẻ đặc biệt quan tâm, khi họ đang hướng tới việc xem phim văn minh để tránh những rủi ro từ xem phim không bản quyền. Chiến dịch K+ Mới đã tạo ra những đột phá ngoạn mục tại thị trường truyền hình trả tiền tại Việt Nam. Trong thời gian tới, K+ sẽ nâng cấp dịch vụ và tiếp tục kết hợp với các cơ quan ban ngành để tháo gỡ khó khăn tồn đọng trong ngành.

Nhân dịp này, K+ có chương trình ưu đãi cực lớn:

Thuê bao vệ tinh: được giảm 50% cho trọn bộ HD và thuê bao, chỉ từ 88.000 đồng/tháng, đặc biệt tặng thêm App K+ miễn phí

Thuê bao App K+: được tặng đến 4 tháng miễn phí, có thể tiết kiệm đến 700.000 đồng với Gói Trọn Vẹn, và 316.000 đồng với Gói Giải Trí.