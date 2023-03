Karaoke ở TP.HCM 'than trời' vì quy định PCCC: Công an nêu giải pháp gì?

Tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội của TP.HCM diễn ra chiều 16/3, Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM đã chia sẻ về những giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho loại hình kinh doanh dịch vụ karaoke.

Theo Đại tá Tâm, đối với cơ sở đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC hoặc có tồn tại, vi phạm không thuộc trường hợp bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, ngừng hoạt động để cải tạo, sửa chữa, công an sẽ hướng dẫn người đứng đầu cơ sở thực hiện theo đúng quy định của pháp luật để hoạt động, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và duy trì điều kiện an toàn về PCCC và CNCH của cơ sở trong quá trình hoạt động...

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM. (Ảnh: Thành Nhân)

PC07 sẽ tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC định kỳ, đột xuất đối với cơ sở theo đúng quy trình, quy định, nội dung kiểm tra phải toàn diện, đầy đủ, phát hiện hết các tồn tại, vi phạm, kiến nghị, hướng dẫn cơ sở khắc phục theo hướng “ rõ người, đúng thẩm quyền, không có vùng cấm ”.



Đối với cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC có khả năng khắc phục đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC, công an sẽ hướng dẫn người đứng đầu cơ sở lập hồ sơ thiết kế cải tạo đảm bảo quy định. Đồng thời đề nghị Cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra và cấp văn bản chấp thuận nghiệm thu về PCCC trước khi đưa vào sử dụng.

" Sẽ tập trung hỗ trợ đối với chủ đầu tư có thiện chí, cam kết tiếp tục đầu tư, khắc phục các tồn tại, vi phạm để sớm đi vào hoạt động và hoạt động karaoke đúng theo quy định", Đại tá Tâm nói.

Công an thành phố xác định, đảm bảo an toàn về PCCC và CNCH đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường là nhiệm vụ quan trọng liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân, khách hàng sử dụng dịch vụ, nhân viên của cơ sở, chủ cơ sở và an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

" Do đó, giữ vững quan điểm kiên quyết lập lại trật tự kỷ cương trong chấp hành quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, tuyệt đối không để cơ sở không đủ điều kiện an toàn về PCCC được phép hoạt động ", Đại tá Tâm nói.