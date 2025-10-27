KATINAT mở rộng thực đơn: từ ly nước đến gói bánh tráng Tây Ninh

Khi hành vi "vừa ăn vừa uống" trở thành một phần của trải nghiệm cà phê

Những năm gần đây, xu hướng "ăn nhẹ tại quán cà phê" ngày càng phổ biến, nhất là trong nhóm khách hàng Gen Z. Người trẻ không chỉ đến quán để uống mà còn để trò chuyện, làm việc, và thưởng thức món gì đó vui miệng. Một số chuỗi đồ uống tại Việt Nam đã thử kết hợp bánh ngọt, đồ ăn nhanh, thậm chí cả món mặn nhằm kéo dài trải nghiệm của khách hàng. Sự xuất hiện của "Tiệm Ăn Vặt Chóp Chép" có thể xem là bước đi nằm trong làn sóng này, nơi các thương hiệu đồ uống đang tìm cách đa dạng hóa danh mục sản phẩm và gia tăng doanh thu trên mỗi lượt ghé quán.

Từ đặc sản quen thuộc đến trải nghiệm hiện đại

Có thể thấy, KATINAT đã có sự nghiên cứu kỹ càng khi lựa chọn bánh tráng Tây Ninh làm món ăn vặt đầu tiên vì bánh tráng đã trở thành một phần của văn hóa ăn vặt Việt Nam, gắn liền với ký ức và tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Món ăn vặt dân dã này được đưa vào menu với diện mạo mới gồm 6 hương vị: bốn loại bánh tráng trộn (Muối Tỏi, Tôm Hành, Trứng Muối, Muối Ghiền) và hai loại bánh tráng nướng (Xốt Tôm, Mắm Ruốc). Mỗi gói nhỏ gọn, dễ chia sẻ, phù hợp thói quen "vừa ăn vừa tám" trong không gian cà phê.

Theo ghi nhận tại một số cửa hàng, khách hàng tỏ ra khá hứng thú khi thấy món ăn tuổi thơ xuất hiện ngay cạnh quầy order đồ uống.



KATINAT sáng tạo biến đồ ăn vặt thành "ngôn ngữ cảm xúc" của giới trẻ

Tên gọi "Chóp Chép" gợi âm thanh vui tai của những buổi ăn vặt cùng bạn bè, trong khi thông điệp "Đời nhiều vị, chóp chép đủ vị" tiếp tục phong cách kể chuyện trẻ trung mà thương hiệu này đang theo đuổi. Dù vậy, khác với chiến dịch quảng bá đồ uống trước đây, lần ra mắt này của KATINAT được giới quan sát đánh giá là giản dị, ít phô trương nhưng tạo hiệu ứng thảo luận tự nhiên trên mạng xã hội, nhất là trong cộng đồng khách hàng trẻ. Thương hiệu mong muốn kể câu chuyện sáng tạo qua từng hương vị gắn liền với tâm trạng, trở thành "ngôn ngữ cảm xúc" hằng ngày của giới trẻ.

Một chút "drama" cay nồng với Bánh Tráng Trộn Muối Ghiền hay hương thơm và dư vị Mắm Ruốc lưu luyến, quay vòng như tình cũ "lò vi sóng"… mỗi hương vị gắn liền với một tâm trạng quen thuộc, nơi ăn vặt không chỉ thưởng thức, mà còn để chia sẻ và kết nối cảm xúc cá nhân.

Với cách kể câu chuyện thú vị và trẻ trung, KATINAT thành công thu hút sự chú ý và tò mò về món ăn vặt của mình từ khách hàng, đặc biệt là giới trẻ.

Tín hiệu cho một hướng đi dài hạn

Theo chia sẻ trên các kênh truyền thông của thương hiệu, bánh tráng Tây Ninh chỉ là món mở màn cho chuỗi đặc sản vùng miền mà "Tiệm Ăn Vặt Chóp Chép" sẽ giới thiệu trong thời gian tới.

Từ góc nhìn ngành hàng, đây là bước mở rộng hợp lý cho một chuỗi đồ uống đang sở hữu lượng khách trung thành lớn và tệp Gen Z năng động - nhóm người dùng sẵn sàng chi thêm cho những trải nghiệm mới mẻ, gần gũi và mang đậm bản sắc Việt.

Kết luận

Dù còn sớm để đánh giá thành công thương mại của dòng sản phẩm này, "Tiệm Ăn Vặt Chóp Chép" cho thấy cách KATINAT tiếp tục khai thác bản sắc Việt Nam trong định vị thương hiệu, không chỉ qua ly nước ngon, mà còn qua những hương vị ăn vặt quen thuộc.

Và trong bối cảnh thị trường F&B ngày càng cạnh tranh, mỗi miếng bánh tráng "Chóp Chép" có thể là một bước nhỏ nhưng khác biệt trên hành trình làm mới trải nghiệm khách hàng của thương hiệu này.