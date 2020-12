KBSV: NHNN có thêm dư địa để giảm lãi suất điều hành

Bộ phận phân tích của công ty chứng khoán KB (KBSV) vừa có báo cáo nhận định về lạm phát tháng 11 và khả năng NHNN tiếp tục giảm lãi suất điều hành.



Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số CPI tháng 11 giảm 0,01% so với tháng trước và là lần giảm đầu tiên kể từ giai đoạn tháng 4- tháng 5 năm nay (thời điểm các hoạt động kinh tế bị đình trệ bởi đợt cách ly xã hội do Covid-19). Như vậy, lạm phát tháng 11 hiện chỉ tăng 1,48% so với cùng kỳ – mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2016. Chỉ số CPI bình quân 11 tháng hiện là 3,5% – thấp hơn nhiều so với mục tiêu 4% mà Chính phủ đặt ra.

Có 2 yếu tố chính tác động tới CPI tháng 11. Thứ nhất, giá thịt lợn giảm 3,44% so với tháng trước, và giúp giá lương thực giảm 0,06% so với tháng trước. Giá nhóm hàng lương thực, thực phẩm hiện chỉ tăng 6,5% so với cùng kỳ – mức tăng thấp nhất trong năm nay. Thứ hai, giá xăng dầu tháng 11 giảm khoảng 3% so với tháng trước và giúp giá nhóm giao thông tiếp tục xu hướng giảm, giảm 0,47% so với tháng trước và giảm 13,27% so với cùng kỳ.

KBSV cho rằng, lạm phát tháng 12 sẽ chỉ tăng nhẹ 0,05% so với tháng trước do mặt bằng giá xăng dầu bình quân trên thị trường thế giới dự báo tăng khoảng 8% so với tháng trước. Ngoài ra, nhu cầu mua sắm và sửa chữa nhà cửa vào dịp cuối năm thường tăng mạnh.

Nhóm phân tích giảm dự báo lạm phát bình quân trong năm 2020 xuống còn 3,3% từ mức 3,5% trước đó do diễn biến của giá thịt lợn hiện đang trong xu hướng giảm nhờ nguồn cung được cải thiện và giá xăng dầu vẫn duy trì ở mức thấp nhiều hơn so với cùng kỳ.

Với các tín hiệu tích cực của lạm phát, KBSV gia tăng kỳ vọng vào việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tiếp tục có động thái điều chỉnh hạ lãi suất điều hành thêm 1 lần nữa trong tương lai gần, trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trên thực tế, sau lần hạ lãi suất gần đây nhất của NHNN trong tháng 10 vừa qua, các hiệu ứng tích cực đã xuất hiện như tăng trưởng tín dụng có sự cải thiện đáng kể (chỉ riêng trong nửa đầu tháng 11, tín dụng đã tăng tới 1%, tương đương gần 90 nghìn tỷ đồng so với cuối tháng 10), song song với đó là sự cải thiện ở các chỉ số về doanh thu bán lẻ, chỉ số sản xuất công nghiệp của tháng 11.