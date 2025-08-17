Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kẻ cướp tiệm vàng ở Bắc Ninh bị bắt sau 6 giờ gây án

17-08-2025 - 09:09 AM | Xã hội

Nam thanh niên giả vờ mua 2 chỉ vàng rồi cướp giật, rút dao chống trả khi bị truy đuổi, cuối cùng bị bắt sau 6 giờ lẩn trốn.

Ngày 16/8, Công an phường Nếnh (Bắc Ninh) bắt giữ Thân Văn Nam (SN 1996, trú tại Tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh), kẻ gây ra vụ cướp nhẫn vàng táo tợn tại cửa hàng vàng bạc Thành Đạt.

Kẻ cướp tiệm vàng ở Bắc Ninh bị bắt sau 6 giờ gây án- Ảnh 1.

Thân Văn Nam bị bắt sau 6 giờ gây án.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, Nam mặc áo thun xanh, quần đen vào tiệm vàng Thành Đạt và giả vờ hỏi mua nhẫn vàng 2 chỉ. Khi chị Nguyễn Thị H. (chủ cửa hàng) đưa nhẫn cho xem, Nam lập tức giật lấy rồi bỏ chạy.

Nghe tiếng hô hoán của vợ, anh Đỗ Thành Đ. (chồng chị H.) đã đuổi theo và bắt kịp tên cướp. Trong lúc giằng co, Nam rút dao chống trả khiến anh Đ. bị thương nhẹ ở tay.

Do tên cướp là người cùng địa phương và để tránh va chạm, anh Đ. đã thả Nam đi.

Kẻ cướp tiệm vàng ở Bắc Ninh bị bắt sau 6 giờ gây án- Ảnh 2.

Cửa hàng vàng bạc Thành Đạt, nơi xảy ra vụ cướp.

Nắm được thông tin vụ việc từ người dân, Công an phường Nếnh khẩn trương xác minh, truy tìm nghi phạm gây án.

Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng bắt giữ Thân Văn Nam. Được biết, Nam từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Khang - Văn Chương/ VTC News

