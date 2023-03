Kế hoạch ĐHCĐ 2023 của loạt ông lớn BĐS: Vingroup lùi lịch họp sang tháng 6, Sunshine Homes, Văn Phú, Đất Xanh...dự kiến tổ chức trong tháng 4

Theo thông tin được công bố, tính đến thời điểm hiện tại, mới có một doanh nghiệp nhóm bất động sản tổ chức thành công đại hội cổ đông là Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã: FLC) vào ngày 4/3.

Trong tháng 4 tới sẽ có nhiều doanh nghiệp tổ chức ĐHĐCĐ như: Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (mã: SZC), CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, Mã: SGR); CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (Mã: KHG); CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Dat Xanh Service, Mã: DXS); CTCP Long Hậu (Mã: LHG); CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (Mã: TID); CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (Mã: HQC); CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, Mã: SCR);…

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp đã công bố ngày chốt quyền tham dự họp nhưng chưa có thời gian cụ thể, dự kiến tổ chức trong tháng 4 như CTCP Vạn Phát Hưng (Mã: VPH); CTCP Tập đoàn Đạt Phương (Mã: DPG); Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes (Mã: SSH); CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, Mã: HDC); CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, Mã: CRE); CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã: VPI); CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã: KDH);…

Một số trường hợp như CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG); CTCP Tập Đoàn Danh Khôi (Mã: NRC); CTCP Đầu tư LDG (Mã: LDG); CTCP Vincom Retail (Mã: VRE);… đã công bố ngày đăng ký cuối cùng và sẽ thông báo thời gian, địa điểm họp đến cổ đông sau.

Chiều ngược lại, có một vài doanh nghiệp đã có văn bản thông báo lùi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 như Vingroup, DIC Group, Phát Đạt...

Cụ thể, CTCP Tập đoàn Vingroup (mã: VIC) thông báo lùi thời gian thời gian tổ chức thêm tối đa là 2 tháng tính từ ngày 30/4. Thời gian họp đại hội chính thức sẽ do Chủ tịch HĐQT công ty quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 30/6.

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, mã: DIG) cũng thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên chậm nhất đến hết ngày 30/6. DIC Group cho biết, nguyên nhân mà công ty dời thời gian tổ chức đại hộ là do cần thêm thời gian chuẩn bị các nội dung, văn bản trình cổ đông và đảm bảo công tác tổ chức đại hội chu đáo.

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán: TDH) cũng thông báo gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023. Đơn vị này cho biết, thời gian tổ chức đại hội sẽ không chậm hơn ngày 30/6.

Hồi cuối tháng 2, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) đã ra thông báo hủy ngày đăng ký cuối cùng (28/2) thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 và hoãn thời gian tổ chức đại hội vào tháng 3 như thông báo trước đó.

CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG) cũng hủy ngày đăng ký cuối cùng đã thông báo trước đó (ngày 20/3) và dời sang ngày 19/4. Thời gian tổ chức cũng được dời từ ngày 26/4 sang ngày 25/5.

Công ty cho biết, lý do dời kỳ họp là do công ty đang trong quá trình thay đổi văn phòng và di dời trụ sở chính, do đó hoãn họp để đảm bảo địa điểm họp và hoàn thiện khâu tổ chức Đại hội.

Nhiều doanh nghiệp chưa công bố kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 gồm: CTCP Tập đoàn C.E.O (Mã: CEO), Kinh Bắc (Mã: KBC), DRH Holdings (Mã: DRH), Novaland (Mã: NVL), Quốc Cường Gia Lai (Mã: QCG), Becamex IDC (Mã: BCM),…