Kế hoạch mới của TP HCM liên quan tuyến Metro số 1

UBND TP HCM vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền, vận động, hướng dẫn sử dụng Tuyến đường sắt đô thị số 1 TP HCM (Metro số 1).

Metro số 1 có tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỉ đồng, dài gần 20 km, kéo dài từ depot Long Bình, TP Thủ Đức đến Bến Thành, quận 1. Dự án đã hoàn thành hơn 95% khối lượng, đang thi công các hạng mục cuối song song với công tác chạy thử tàu trước khi nghiệm thu, khai thác thương mại vào đầu năm 2024.

Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên

Kế hoạch tuyên truyền nhằm thông tin đến người dân TP HCM, khách vãng lai, khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm thành phố về sự an toàn, tiện ích, văn minh của loại phương tiện giao thông công cộng lần đầu tiên khai thác, sử dụng tại TP HCM - tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Cùng với đó, khuyến khích mọi người chọn sử dụng phương tiện giao thông công cộng tiện ích, hiện đại.

Đồng thời, hướng dẫn sử dụng đúng quy định, an toàn, văn minh khi ra, vào các nhà ga. Hướng dẫn mọi người, trong đó có khách du lịch trong và ngoài nước có thể dễ dàng tiếp cận, sử dụng phương tiện giao thông công cộng hiện đại đáp ứng nhu cầu đi lại và thuận tiện di chuyển đến các điểm tham quan, di tích lịch sử văn hóa của TP HCM dọc tuyến Metro số 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên trải nghiệm lần chạy thử tuyến Metro số 1

Thông điệp tuyên truyền chính: "Metro - An toàn - Tiện lợi - Văn minh"; tiếng Anh: "Metro - Safe - Convenience – Civilization"

Tùy theo đối tượng và phương tiện tuyên truyền có thể sử dụng các khẩu hiệu để truyền tải thông điệp chính: "Metro số 1 - An toàn - Tiện lợi - Văn minh"; "Metro Bến Thành, Suối Tiên - An toàn, Tiện lợi, Văn minh; "Tham gia giao thông cùng Metro, góp phần cho thành phố phát triển - văn minh"; "Sử dụng Metro - Lộ trình đi đến văn minh"; "Chung bước hành trình - Đô thị văn minh"; "Metro Thành phố hiện đại - Đột phá giao thông".

Sản phẩm tuyên truyền là video clip quay thực tế hiện trường; video 3D/video hoạt họa (Animation video); sản phẩm in ấn (loại xuất bản phẩm không kinh doanh); các loại cẩm nang như "Metro Thành phổ Hồ Chí Minh" dành cho khách trong nước và cẩm nang "Metro Thành phố Hồ Chí Minh" dành cho khách du lịch nước ngoài (in song ngữ Việt - Anh); các loại tài liệu hướng dẫn in rời.

Ngoài ra còn có bản đồ khu vực các nhà ga; sơ đồ tuyến và lịch trình tàu chạy; bộ câu hỏi khảo sát nhu cầu vận chuyển bằng Metro của các đối tượng tuyên truyền.

Các hoạt động tuyên truyền gồm thi vẽ tranh cổ động; thi sáng tác ca khúc, thơ, tiểu phẩm kịch ngắn về Metro.

Phương tiện tuyên truyền gồm truyền hình, phát thanh, bảng điện tử, bảng LED ngoài trời, Website cơ quan, đơn vị, màn hình tại các nhà chờ bến - trạm xe khách, nhà ga tàu hỏa, tranh cổ động trên các cụm pano tại các quảng trường, nút giao thông lớn…

Thông qua trang thông tin điện tử của các cơ quan báo chí của thành phố và ngành giao thông như: Báo Nhân Dân, Báo Tuổi Trẻ, Báo Người Lao Động và Báo Giao Thông.

TP HCM sẽ họp báo, thông tin về Kế hoạch tuyên truyền trước khi chính thức đưa vào khai thác, sử dụng tuyến Metro số 1.