Kế hoạch tiêu Tết đang “âm 4 triệu”, không biết giảm vào đâu!

Hôm nay đã là 22 tháng Chạp, nghĩa là Tết chỉ còn cách chúng ta chừng 6 ngày nữa thôi. Lúc này, hẳn nhiều người sẽ nghĩ phải lên xong xuôi kế hoạch sắm Tết cũng như ngân sách tiêu Tết rồi, chứ vẫn còn đang “kẹt” ở bước tìm khoản để cắt giảm, thì khả năng cao là đau đầu!

Nhưng thực tế thì không ít người vẫn đang trong tình cảnh như vậy, một phần vì đến giờ này thưởng Tết còn chưa về, một phần vì nhìn đâu cũng thấy đó là thứ “đáng chi”, không giảm nổi.

Tâm sự của cô vợ dưới đây là một trường hợp như vậy. Cô cho biết dự kiến chi tiêu khoảng 23 triệu cho dịp Tết này, trong đó đã chi 19 triệu, còn 4 triệu thì đang chưa biết “đào đâu ra”...

Bảng kế hoạch tiêu Tết do cô đăng tải

Cô viết: “Thật sự em thấy mình chẳng mua sắm được gì cho bản thân, nhưng tính đi tính lại tiền tiêu Tết vẫn là không nhỏ với 1 gia đình thu nhập trung bình như nhà em. Vợ chồng em có 3 bé, Tết em phải tính cả tiền bỉm sữa vì khoản này cũng vẫn phải chi thôi chứ sao mà giảm được…”.

Nhìn lại các khoản cô liệt kê, nhiều người đồng tình thế là tiết kiệm rồi. Nếu cố giảm thì chắc cũng chỉ giảm được khoản 3 triệu mua quần áo, nhưng nhà có 3 bé mà không sắm đồ Tết cho con thì cũng “phải tội”.

“Mình thấy chắc giảm được mỗi chỗ 3 triệu sắm quần áo thôi, chưa dư giả thì bố mẹ khỏi mua đồ mới, mua cho 3 bé mỗi bé 1 bộ áo dài loại rẻ cũng được vì thực ra qua Tết cũng ít khi mặc lại lắm. Còn lại thì thấy vừa vặn rồi, chẳng giảm được nữa đâu” - Một người chia sẻ.

“Ôi em cũng đang mệt quá đây mom ạ. Nhiều khi nghĩ xong chẳng hiểu sao quanh năm mình cứ đau đầu chuyện tiền nong suốt, bình thường thì lo vun vén chi tiêu tiết kiệm, Tết thì lo gấp nhiều lần. Chẳng biết mọi người thế nào chứ em chỉ muốn khoán cái khoản lo chi tiêu cho chồng, không sướng gì cái việc cầm lương chồng đưa đâu ấy” - Một người thở dài.

“Tiêu thế này là hợp lý rồi mom ơi. Em cũng ghi ra xong cộng vào mà cũng đang shock mất mấy hôm rồi đây. Mà thôi nghĩ cả năm có cái Tết, cũng không nên chi ly quá, khổ mình trước tiên” - Một người bộc bạch.

Chốt ngân sách tiêu Tết thế nào để Tết vừa đủ vui, vừa không nặng đầu chuyện tiền bạc?

1. Cố định các nhóm nhu cầu trước, từ đó thiết lập ngân sách

Thay vì để tiền chung một cục rồi tiêu tới đâu hay tới đó, hãy chia ngân sách Tết thành từng nhóm rõ ràng: quà biếu, lì xì, ăn uống, đi lại, mua sắm cá nhân, dự phòng. Khi mỗi khoản có giới hạn riêng, bạn sẽ tự nhiên biết điểm dừng. Ví dụ, tiền quà biếu hết thì dừng ở mức quà vừa phải, không phát sinh thêm chỉ vì “cả nể”.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Cách này giúp bạn kiểm soát cảm xúc chi tiêu, vì Tết dễ bị cuốn theo không khí mà chi quá tay. Quan trọng nhất là phải đảm bảo con số tổng chi nằm trong số tiền bạn thực sự có thể chi, chứ đừng quá phụ thuộc vào tiền thưởng Tết vẫn đang “trên đường về”.

2. Ưu tiên “ý nghĩa và phù hợp” thay vì “đắt và nhiều”

Tết dễ rơi vào bẫy tâm lý: quà phải to, phải xịn, mâm cỗ phải đầy, đồ mặc phải mới từ đầu tới chân thì mới gọi là có Tết. Nhưng thực tế, người nhận quà thường nhớ đến sự tinh tế và phù hợp hơn là giá tiền. Một hộp bánh ngon đúng khẩu vị, một giỏ quà gọn gàng, lịch sự vẫn ghi điểm hơn một giỏ to đùng nhưng toàn thứ ít dùng.

Tương tự, mua sắm cho bản thân cũng vậy: thay vì sắm 5-7 bộ đồ vì đang giảm giá, hãy chọn 1-2 món thật sự mặc được lâu. Khi bạn chuyển tư duy từ “càng nhiều càng vui” sang “đủ và dùng được”, tự nhiên tổng chi tiêu sẽ giảm xuống, mà Tết vẫn đảm bảo đủ vui, đủ ý nghĩa.

3. Chừa một khoản để tiêu sau Tết

Không ít người tiêu hết sạch tiền trong dịp Tết rồi qua tháng Giêng bắt đầu sống trong cảm giác hơi hoảng: tiền nhà, tiền điện nước, tiền sinh hoạt vẫn phải chi nhưng ví thì mỏng dính.

Tiêu Tết vừa đủ không chỉ là nhìn vào mấy ngày Tết, mà phải nghĩ tới những ngày sau Tết khi lương chưa về. Trước khi quyết định mức chi Tết, hãy tự hỏi: Sau khi tiêu xong, mình còn lại bao nhiêu để sống thoải mái đến kỳ lương tiếp theo? Nếu câu trả lời là “không đáng bao nhiêu” thì nghĩa là ngân sách Tết đang vượt quá vùng an toàn tài chính.

Chừa lại một khoản an toàn giúp bạn ăn Tết xong vẫn thấy nhẹ người, không phải lao vào làm việc trong tâm trạng áp lực vì lỡ tay tiêu quá đà.