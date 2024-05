Keppel, FiCO Pan-United và Coteccons triển khai bê tông bền vững tại Việt Nam

Vào ngày 9/5, Bộ phận Bất động sản thuộc Keppel, Công ty cổ phần Bê Tông FiCO Pan-United ("FiCO PanU") và Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons ("Coteccons") đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) để ứng dụng bê tông khoáng hóa CO 2 (CMC) và các giải pháp bền vững khác tại The Infiniti, phân khu thứ ba của dự án Riviera Point do Keppel phát triển. Các giải pháp này có thể được nhân rộng để ứng dụng cho các phân khu khác của Riviera Point.



Cụ thể, công nghệ CMC sẽ được áp dụng trong giai đoạn xây dựng phần thân kết cấu tòa nhà của dự án The Infiniti bằng việc đưa CO 2 được thu hồi vào quá trình trộn bê tông để loại trừ carbon thải ra mà không gây ảnh hưởng đến các đặc tính của bê tông.

Theo ước tính của FiCO PanU, dự án The Infiniti khi hoàn thành sẽ loại trừ tổng cộng 2.803 tấn carbon hàm chứa so với vật liệu thông thường, tương đương với lượng carbon được hấp thụ bởi 46.348 cây xanh trong 10 năm.

Ông Lee Leong Seng - Giám đốc Bộ phận Phát triển Bất động sản nhà ở, Khối Bất động sản, Keppel Việt Nam kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Riviera Point - cho biết: "Là nhà đầu tư lâu năm tại Việt Nam, Keppel cam kết thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước. Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với FiCO PanU và Coteccons để ứng dụng các giải pháp bê tông bền vững vào dự án Riviera Point, khởi đầu với phân khu The Infiniti. Những nỗ lực này sẽ giúp doanh nghiệp hiện thực hóa các mục tiêu giảm phát thải carbon, đồng thời đóng góp vào một môi trường xây dựng xanh và bền vững hơn".

Ông Steven Loh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bê Tông FiCO Pan-United - chia sẻ: "Sự hợp tác này chứng tỏ mối quan hệ bền chặt và lâu dài mà FiCO PanU đã xây dựng với Keppel và Coteccons trong hơn một thập kỷ vừa qua, kể từ khi chúng tôi gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2011. Chúng tôi nhấn mạnh cam kết chung của ba bên để hướng tới việc xây dựng đô thị bền vững tại Việt Nam và tích cực đồng hành cùng đất nước trên hành trình đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Ứng dụng công nghệ CMC sẽ mở ra một xu hướng mới trong ngành xây dựng ở Việt Nam, qua đó chúng ta có thể loại trừ và giảm lượng khí thải carbon trước khi hoàn thành dự án".

Ông Nguyễn Thế Phú - Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons - nhấn mạnh: "Coteccons cam kết ứng dụng các tiêu chuẩn ESG - môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp trong toàn bộ chuỗi giá trị của mình. Chúng tôi đã tích cực triển khai nhiều giải pháp ESG, từ sử dụng nguồn năng lượng tái tạo và giảm phát thải carbon đến áp dụng mô hình 3R với reduce - giảm thiểu, reuse - tái sử dụng, recycle - tái chế".

"Những nỗ lực này không chỉ gói gọn trong các hoạt động của Coteccons mà còn lan tỏa đến các đối tác và nhà thầu phụ, những đơn vị có cùng cam kết bảo vệ môi trường với chúng tôi và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bền vững đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các doanh nghiệp quan tâm đến môi trường như Keppel. Bằng việc ưu tiên các tiêu chuẩn ESG và thúc đẩy hợp tác với các đối tác cùng chí hướng, Coteccons tự hào đóng góp vào một tương lai bền vững hơn cho ngành xây dựng", ông Phú khẳng định.

The Infiniti sở hữu thiết kế ưa sinh học (biophilic design), tích hợp liền mạch các yếu tố thiên nhiên vào thiết kế và các tiện ích nội khu. Dự án cũng sở hữu khu vui chơi nước có quy mô hàng đầu quận 7 (TPHCM) cùng các tiện ích mang hơi thở thiên nhiên và phong cách Hawaii.

The Infiniti, thuộc Riviera Point, đã đạt được chứng nhận "Green Mark Gold" từ Cục Quản lý và Xây dựng Singapore (BCA) và chiến thắng hạng mục "Dự án xanh tiêu biểu" tại lễ vinh danh bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2023 (Vietnam Outstanding Property Awards 2023) do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức.

Từ trái sang, Ông Steven Loh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bê Tông FiCO Pan-United, Ông Lee Leong Seng, Giám đốc Bộ phận Phát triển Bất động sản nhà ở, Khối Bất động sản, Keppel Việt Nam kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Riviera Point và ông Nguyễn Thế Phú, Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons ký MOU tại sự kiện.

Đại diện Keppel, FiCO PanU và Coteccons thực hiện nghi thức cam kết giảm phát thải CO2, hướng đến mục tiêu net zero vào năm 2050 tại sự kiện.