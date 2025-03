KES Group đồng hành cùng MTE HCMC 2025 – Sự kiện BĐS & Khách sạn hàng đầu

Hội nghị MTE HCMC 2025 - Tâm điểm quan trọng của ngành Bất động sản và Khách sạn Việt Nam

Sự kiện MTE HCMC 2025 (Meet The Experts) là hội nghị chuyên ngành để các doanh nghiệp, chủ dự án và các chuyên gia trong ngành Khách sạn - Bất động sản - Kiến trúc - Xây dựng cùng gặp gỡ, trao đổi về những xu hướng mới, các thách thức và cơ hội của ngành trong tương lai.

Với chủ đề "The Way Forward", Hội nghị 2025 được chia thành nhiều phiên thảo luận với các nội dung chính: Phiên thảo luận về thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam, Phiên thảo luận về thị trường BĐS, Chuyên đề vận hành khách sạn và Chuyên đề thiết kế... Những chủ đề này không chỉ cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình thị trường mà còn đi sâu vào phân tích các yếu tố then thúc đẩy sự phát triển của ngành trong năm. Bên cạnh đó, những góc nhìn sâu sắc về các xu hướng mới, chiến lược đầu tư và tương lai của thiết kế bền vững cũng được các chuyên gia chia sẻ.

Các phiên thảo luận của các chuyên gia quốc tế diễn ra sôi nổi

Đến với Hội nghị MTE HCMC 2025, KES Group - Thương hiệu ván gỗ công nghiệp cao cấp là một trong những nhà tài trợ nổi bật đã đồng hành cùng sự kiện. Với vai trò Nhà tài trợ Premium, KES Group đã tạo dấu ấn tại Hội nghị MTE HCMC 2025 bằng một gian hàng ấn tượng, đồng thời giới thiệu đến các chủ đầu tư, chủ dự án, khách hàng và các chuyên gia trong ngành 34 mẫu ván phủ Melamine mới với họa tiết độc đáo, ấn tượng vừa được thương hiệu ra mắt trong quý I - 2025. Bên cạnh đó, KES Group còn có một hệ sinh thái gỗ công nghiệp hoàn thiện với rổ sản phẩm đa dạng khác: ván phủ Laminate, Acrylic, sàn gỗ công nghiệp, phụ kiện nội thất… không chỉ có vẻ đẹp hiện đại với những họa tiết nổi bật, sang trọng, mà còn đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng cao cấp, tính bền vững và tính ứng dụng trong thiết kế nội thất.

Gian hàng của KES tại Hội nghị MTE HCMC 2025

KES Group với gần 20 năm hoạt động không chỉ là nhà cung cấp gỗ công nghiệp uy tín, mà còn là đối tác tin cậy của hàng loạt khách sạn 5 sao, resort, các dự án căn hộ chung cư và biệt thự cao cấp. KES hiện đang mang đến cho thị trường những giải pháp vật liệu nội thất đa dạng, hiện đại, kết hợp hoàn hảo giữa tính thẩm mỹ và công năng, góp phần kiến tạo những không gian sống đẳng cấp và tràn đầy cảm hứng.

Gian hàng KES thu hút đông đảo chủ đầu tư và các chuyên gia đến trải nghiệm sản phẩm

KES Group khẳng định sứ mệnh nâng cao chất lượng không gian sống thông qua Hội nghị MTE HCMC 2025

Ngoài các nội dung chuyên môn, Hội nghị MTE HCMC 2025 còn đặc biệt chú trọng đến các chủ đề về phát triển bền vững và Wellness khi những yếu tố này ngày càng trở thành xu hướng chủ đạo trong ngành Bất động sản và Khách sạn. KES Group đã và đang đóng góp tích cực vào việc phát triển bền vững này thông qua việc sử dụng nguồn nguyên liệu là gỗ rừng trồng được phép khai thác; cung cấp các sản phẩm gỗ công nghiệp thân thiện với môi trường và sức khỏe người sử dụng; hạn chế nồng độ formaldehyde trong sản phẩm, tạo nên những không gian sống an toàn cho các gia chủ.

Gỗ công nghiệp KES không chỉ giàu tính thẩm mỹ mà còn an toàn cho sức khỏe

Đồng hành cùng Hội nghị MTE HCMC 2025, đại diện của KES còn có cơ hội gặp gỡ các đối tác tiềm năng, chủ đầu tư của những dự án lớn và những chuyên gia hàng đầu trong ngành, mở ra nhiều mối quan hệ hợp tác đầy triển vọng trong tương lai và củng cố thêm động lực để KES không ngừng đổi mới, tối ưu công năng và nâng cao tính thẩm mỹ cho từng dòng sản phẩm.

Hệ thống nhà máy hiện đại của KES - Nơi sản xuất nên những sản phẩm gỗ công nghiệp chất lượng

KES Group tự hào là thương hiệu ván gỗ tiên phong tại Việt Nam sở hữu hệ thống nhà máy sản xuất gỗ công nghiệp khép kín và toàn diện. Với tổng diện tích nhà máy lên đến 1.200.000m² và công suất sản xuất in - nhúng - dán phủ mỗi năm đạt hơn 40.000.000m², KES có khả năng cung ứng linh hoạt cho mọi đơn hàng. Hiện tại, mỗi năm KES đang xuất khẩu hơn 5000 container gỗ công nghiệp đến hơn 30 quốc gia ở khắp 5 châu lục.

Trong tương lai, KES Group sẽ tiếp tục đóng góp cho ngành Thiết kế - Kiến trúc - Xây dựng tại Việt Nam, đồng hành cùng các xu hướng mới và tạo nên những không gian sống sang trọng, bền vững thông qua hệ sinh thái gỗ công nghiệp cao cấp mang tên KES!