Kết luận mới của Bộ Chính trị về đột phá trong tuyển dụng và đãi ngộ cán bộ

Theo kết luận, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thu hút, trọng dụng cán bộ có tài năng; khẳng định nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực số một, là trụ cột cạnh tranh quốc gia, từ đó nâng cao nhận thức, quyết tâm của toàn hệ thống chính trị trong thu hút, tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ đối với những cán bộ thực sự tài năng, xuất sắc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.

“Đổi mới tư duy, nhận thức và tổ chức thực hiện quyết liệt, tăng cường trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong phát hiện, thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm, nhất là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ chiến lược; những cá nhân có khả năng thúc đẩy sự sáng tạo và dẫn dắt các ngành công nghiệp nền tảng, mũi nhọn, tạo động lực mạnh mẽ, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế”, Kết luận nêu.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu tạo lập môi trường làm việc công khai, minh bạch, dân chủ, đoàn kết, hỗ trợ, thân thiện, cạnh tranh lành mạnh, vừa thể hiện sự tôn trọng, đề cao cán bộ có tài năng, vừa tạo cơ hội, điều kiện để cán bộ tận tâm cống hiến.

Bộ Chính trị nhấn mạnh, cần tiếp tục cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Đảng về thu hút, trọng dụng người có tài năng vào các cơ quan trong hệ thống chính trị. Rà soát, xác định danh mục các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm, quan trọng đặc biệt cần thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng lộ trình phát triển mô hình đào tạo chuyên sâu nhằm phát hiện, bồi dưỡng sớm, tạo nguồn nhân tài cho đất nước. Chú trọng thúc đẩy liên thông giữa nguồn nhân lực khu vực công và khu vực tư nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.

“Nghiên cứu thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu nhân tài quốc gia, xây dựng cơ chế tiến cử người tài. Bổ sung, hoàn thiện các quy định về tiêu chí, quy trình tuyển dụng, bố trí, sử dụng, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ có tài năng nổi trội trong hệ thống chính trị; đồng thời, nghiên cứu xây dựng hành lang pháp lý cho việc tiếp cận, thu hút và trọng dụng đối với những người Việt Nam tài năng ở nước ngoài đã thành công ở những nước phát triển", Bộ Chính trị yêu cầu.

Theo kết luận, cần có cơ chế theo dõi, đánh giá, sàng lọc thường xuyên, công khai, minh bạch; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc phát hiện, tiến cử, xây dựng và thực hiện các chính sách đối với cán bộ; tạo điều kiện tối đa để những cá nhân thực sự xuất sắc, có đức, có tài, có uy tín được phát huy năng lực, trí tuệ, sự sáng tạo đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới”.

Bộ Chính trị yêu cầu hằng năm, ngân sách nhà nước bố trí khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm (không bao gồm phụ cấp) để thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng; đồng thời cho phép bộ, ngành, địa phương huy động thêm nguồn lực ngoài ngân sách để thu hút, trọng dụng người có tài năng theo quy định của pháp luật.

Bộ Chính trị cũng quy định rõ về một số cơ chế đặc biệt trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ.

Quy định thực hiện việc tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển vào làm công chức, viên chức đối với:

Nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm phó giáo sư, giáo sư; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ chuyên môn cao trong các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm, quan trọng, đáp ứng một trong các tiêu chí: Có giải thưởng nghiên cứu cấp quốc gia, quốc tế hoặc các công trình nghiên cứu khoa học, góp phần đổi mới, phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương, đất nước. Có thành tích công tác đặc biệt xuất sắc, vượt trội so với yêu cầu của vị trí đang đảm nhiệm. Có phát minh, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác, hiệu suất công việc hoặc giải pháp đột phá, sản phẩm khoa học, công nghệ tạo ra kết quả cụ thể có giá trị cao, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương, đất nước, được cấp có thẩm quyền công nhận, khen thưởng (cấp tỉnh, bộ, ngành trở lên).

Nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp tại các cơ quan, tổ chức, viện nghiên cứu, tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp trong nước và quốc tế thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm, quan trọng, đáp ứng đủ các tiêu chí: Có chuyên môn sâu trong lĩnh vực, ngành nghề phù hợp với lĩnh vực tuyển dụng. Có thành tựu nổi bật trong lĩnh vực hoạt động, phù hợp với yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ hoặc các lĩnh vực trọng điểm tại Việt Nam. Có kinh nghiệm làm tư vấn, quản lý cấp cao đối với một số chuyên ngành đặc thù từ 5 năm trở lên.

Thực hiện quy trình xét tuyển đối với sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc tại các cơ sở giáo dục đại học trong nước, quốc tế, đồng thời đạt giải cao trong các cuộc thi uy tín cấp quốc gia hoặc quốc tế; ưu tiên các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm, quan trọng của quốc gia, địa phương.

Kết luận của Bộ Chính trị cũng nêu, đối với người được thu hút vào làm công chức, viên chức sau khi tuyển dụng, sẽ được cấp có thẩm quyền ưu tiên quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý. Được bố trí công tác phù hợp, phát huy tối đa năng lực chuyên môn, trình độ, sở trường; được xem xét luân chuyển đến làm việc có thời hạn tại các tổ chức trong nước, quốc tế. Đối với các nhà khoa học được tạo điều kiện tối đa về nguồn lực để thực hiện các chương trình, nhiệm vụ được giao.

Đối với nhà khoa học trẻ; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ chuyên môn cao; nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp, cấp có thẩm quyền có thể xem xét, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp hoặc bố trí vào vị trí việc làm có yêu cầu ngạch, bậc, kể cả trong trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định...