Kết quả khảo sát của Generali: những hình thái làm nên một cuộc sống thịnh vượng

Trong đó, Tài chính và Sức khỏe là hai lựa chọn nổi bật nhất, cho thấy sự quan tâm đến những nền tảng cần được chuẩn bị và vun đắp cho một chặng đường dài.

Tiếp nối câu hỏi " Điều gì làm nên một cuộc sống thịnh vượng ?", Generali Việt Nam đã thực hiện khảo sát với năm lựa chọn gồm Tài chính, Sức khỏe, Gia đình, Đam mê và Giá trị lan tỏa.

Kết quả cho thấy, Tài chính và Sức khỏe được lựa chọn nhiều nhất, lần lượt với 38 % và 32 % người tham gia khảo sát. Các lựa chọn còn lại gồm Gia đình 12 %, Đam mê 11 % và Giá trị lan tỏa 8 %.

Mỗi người có thể có một định nghĩa riêng về thịnh vượng. Nhưng từ những lựa chọn nổi bật trong khảo sát, có thể thấy rằng: những nền tảng quan trọng cho tương lai đều cần được bắt đầu từ hôm nay.

Tài chính – chủ động đầu tư để từng bước gia tăng tài sản

Một nền tảng tài chính vững vàng thường không đến từ một quyết định duy nhất, mà được tạo nên từ nhiều lựa chọn nối tiếp nhau theo thời gian.

Đó có thể là thói quen dành một phần thu nhập cho tương lai, một kế hoạch tài chính được bắt đầu sớm hay một phương án đầu tư phù hợp để từng bước gia tăng tài sản .

Ở thời điểm bắt đầu, mỗi lựa chọn có thể chưa tạo ra khác biệt lớn. Nhưng khi được duy trì đủ lâu, những bước đi ấy dần tạo nên một nền tảng tài chính vững vàng hơn, để mỗi người có thêm sự chủ động trước những kế hoạch và cột mốc quan trọng của cuộc sống.

Một mái nhà, kế hoạch học tập cho con, một dự định đã ấp ủ từ lâu hay những năm tháng về sau – tất cả đều cần một quá trình chuẩn bị.

Vì vậy, nếu sự chủ động tài chính là điều chúng ta mong muốn trong tương lai, lựa chọn đầu tư và kiên trì vun đắp từ hôm nay có thể là một trong những cách để từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu ấy.

Sức khỏe – có phương án bảo vệ để an tâm vun đắp mỗi ngày

Chúng ta vun đắp sức khỏe qua những điều rất nhỏ mỗi ngày: một bữa ăn cân bằng hơn, một buổi vận động, một giấc ngủ đủ hay đơn giản là biết dành thời gian nghỉ ngơi khi cơ thể cần.

Nhưng chăm sóc sức khỏe không chỉ là câu chuyện của những thói quen tốt.

Trên một hành trình dài, luôn có những điều khó có thể dự đoán trước. Vì thế, bên cạnh việc chăm sóc bản thân mỗi ngày, chủ động có một phương án bảo vệ sức khỏe phù hợp cũng là một phần của sự chuẩn bị – để những rủi ro bất ngờ không dễ dàng làm gián đoạn những kế hoạch đã mất nhiều năm vun đắp.

Có sự bảo vệ để thêm an tâm trước những điều không thể lường trước. Có sự chăm sóc đều đặn để tiếp tục vun đắp sức khỏe cho những năm tháng phía trước.

Bởi sau cùng, những thành quả chúng ta dành nhiều năm để tạo dựng sẽ càng ý nghĩa hơn khi còn có sức khỏe và thời gian để tận hưởng .

Mỗi người có một hình thái thịnh vượng của riêng mình

Bên cạnh Tài chính và Sức khỏe, kết quả khảo sát còn cho thấy những hình dung khác về một cuộc sống thịnh vượng.

Đó có thể là một gia đình cùng nhau vun đắp cho tương lai , là sự chủ động để một ngày được sống trọn với đam mê , hay khả năng tạo ra những giá trị tích cực cho những người xung quanh .

Không có một lựa chọn chung cho tất cả. Ở mỗi người và mỗi chặng đường, điều được đặt lên hàng đầu cũng có thể thay đổi.

Nhưng dù thịnh vượng với bạn mang hình thái nào, những điều thực sự có ý nghĩa thường không được tạo nên chỉ trong một ngày.

Thịnh vượng đến từ những lựa chọn hôm nay

Khảo sát của Generali Việt Nam không nhằm tìm kiếm một định nghĩa duy nhất về thịnh vượng. Thay vào đó, câu hỏi "Thịnh vượng với bạn là gì?" mở ra những suy nghĩ khác nhau về điều mỗi người muốn hướng đến và vun đắp cho tương lai.

Và khi đã biết điều gì thực sự quan trọng với mình, câu hỏi tiếp theo có lẽ là: mình có thể bắt đầu làm gì ngay hôm nay?

Đó có thể là chủ động lựa chọn một phương án đầu tư để từng bước gia tăng tài sản và chuẩn bị cho những mục tiêu tài chính dài hạn. Là có một phương án bảo vệ sức khỏe để an tâm tận hưởng cuộc sống. Hay đơn giản là bắt đầu vun đắp cho gia đình, đam mê và những giá trị mình muốn trao đi.

Generali tin rằng hành trình hướng đến thịnh vượng không chỉ nằm ở đích đến, mà còn được tạo nên từ những lựa chọn chúng ta bền bỉ thực hiện trên suốt chặng đường.

Bảo vệ những điều mình trân trọng. Đầu tư cho những mục tiêu phía trước. Và bắt đầu từ hôm nay để có thêm thời gian vun đắp cho cuộc sống mình mong muốn ngày mai.