Mức lương của HLV Kim Sang-sik so với HLV Thái Lan, Malaysia

Thông tin thống kê mức lương của HLV 4 đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á xuất phát từ bài viết đăng trên tờ báo Kampuchea Thmey (Campuchia). Giữa các HLV Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, tờ Kampuchea Thmey đánh giá rằng dù HLV Kim Sang-sik nhận mức lương thấp nhất nhưng ông lại là nhà cầm quân mang lại hiệu quả công việc vượt trội và ấn tượng nhất.

Từ trái qua HLV tuyển Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Malaysia (Ảnh: T/H)

Dẫn đầu danh sách chịu chi là Liên đoàn Bóng đá Indonesia khi trả tới 40.000 USD/tháng cho huấn luyện viên trưởng John Herdman. Đặt chân đến xứ sở vạn đảo từ đầu năm 2026, chiến lược gia người Anh đã ký vào bản hợp đồng thời hạn 2 năm đến năm 2028, kèm điều khoản gia hạn đến năm 2030 với kỳ vọng đưa bóng đá nước này vươn tầm châu lục.

Xếp ngay sau về mức đãi ngộ là đội tuyển Thái Lan. Dù thu nhập của tân HLV Anthony Hudson không được công bố chính thức, truyền thông xứ chùa vàng tiết lộ nhà cầm quân 45 tuổi người Anh nhận mức thù lao tương đương người tiền nhiệm Masatada Ishii, tức tiệm cận con số 30.000 USD/tháng.

Ở hai đại diện còn lại, mức chi trả cho ghế nóng cũng không quá chênh lệch. Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe, người vừa được tái bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của Malaysia thay cho ông Peter Cklamovski, dự kiến nhận khoản thù lao tiệm cận mức 23.000 USD/tháng mà ông từng hưởng trong giai đoạn 2017–2022. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam duy trì mức lương 22.000 USD/tháng cho HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục khẳng định giá trị bản thân kể từ khi ký hợp đồng vào tháng 5/2024, duy trì sự ổn định cho đội tuyển quốc gia tại các giải đấu lớn.

Trái ngược với nhóm "đại gia" kể trên, thu nhập của 6 huấn luyện viên còn lại trong khu vực bao gồm cả thuyền trưởng Koji Gyotoku của đội tuyển Campuchia đều được giữ kín. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định mức đãi ngộ của các chiến lược gia này khó có thể vượt qua cột mốc của 4 HLV kể trên, phản ánh rõ tiềm lực tài chính lẫn tham vọng vô địch khác biệt của các đội bóng dẫn đầu ASEAN.

Thành tích của HLV Kim Sang-sik

Kể từ khi chính thức tiếp quản ghế nóng từ tháng 5/2024, HLV Kim Sang-sik đã viết nên một trong những chương chói lọi nhất lịch sử bóng đá Việt Nam ở cả cấp độ Đội tuyển Quốc gia lẫn U23. Chiến lược gia người Hàn Quốc liên tiếp mang về các danh hiệu lớn khu vực, nổi bật nhất là hai chức vô địch ASEAN Cup (2024 và 2026), giúp Đội tuyển Việt Nam khẳng định vị thế số một Đông Nam Á. Ở cấp độ trẻ, ông cùng U23 Việt Nam hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu khi chinh phục thành công tấm Huy chương Vàng SEA Games 33 và bảo vệ ngôi vương tại Giải U23 Đông Nam Á 2025 và giành Á quân U23 châu Á 2026.

Không chỉ dừng lại ở các cúp vô địch, HLV Kim Sang-sik còn đưa bóng đá Việt Nam đến những cột mốc kỷ lục chưa từng có. Đội tuyển Quốc gia dưới sự dẫn dắt của ông đã thiết lập chuỗi 26 trận bất bại liên tiếp, trong khi lứa U23 duy trì phong độ hủy diệt với 14 trận toàn thắng tại các giải đấu chính thức.