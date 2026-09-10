ANKER chính thức hợp nhất tên gọi các thương hiệu, sắp đưa về Việt Nam sạc dự phòng và robot hút bụi mới nhất

Anker hợp nhất tên thương hiệu sau 15 năm

Sau 15 năm phát triển, Anker Innovations chính thức tuyên bố hợp nhất danh mục các thương hiệu dưới một tên gọi duy nhất là Anker.

Thành lập vào năm 2011, Anker đã phát triển từ một công ty chuyên về sạc thành một công ty công nghệ tiêu dùng toàn cầu, phục vụ hơn 200 triệu khách hàng tại hơn 180 quốc gia và khu vực.

Trong hành trình đó, công ty xây dựng các thương hiệu chuyên biệt để phát triển nhanh hơn ở từng danh mục: Anker cho sản phẩm sạc, eufy cho nhà thông minh, soundcore cho âm thanh và giải trí, SOLIX cho năng lượng và eufyMake cho các công cụ sáng tạo.

Khi AI, robot, điện toán cục bộ và các hệ thống kết nối đưa những công nghệ từng tách biệt ngày càng xích lại gần nhau, ranh giới giữa các danh mục cũng dần mờ đi. Anker cho biết việc hợp nhất các sản phẩm và công nghệ dưới một tên gọi giúp công ty tập trung nguồn lực thương hiệu, đồng thời tạo ra trải nghiệm nhất quán hơn khi các thiết bị ngày càng hoạt động như một hệ sinh thái.

“Các thương hiệu theo từng danh mục từng là lựa chọn phù hợp khi các danh mục còn tách biệt. Giờ đây, điều đó không còn đúng nữa,” Steven Yang, Nhà sáng lập kiêm CEO Anker Innovations, cho biết. “Một thương hiệu, một cam kết nay được thống nhất trên mọi sản phẩm chúng tôi tạo ra.”

Anker sẽ giới thiệu danh mục theo hai nhóm: Anker For You — công nghệ đồng hành cùng người dùng trong ngày, bao gồm sạc, âm thanh, sức khỏe cá nhân và công cụ sáng tạo; và Anker For Home — các giải pháp cho ngôi nhà có thể tự chăm sóc chính mình, bao gồm an ninh gia đình, robot và năng lượng gia đình.

Quá trình chuyển đổi thương hiệu sẽ diễn ra theo từng giai đoạn, trong khi chính sách bảo hành, hỗ trợ khách hàng và dịch vụ không thay đổi.

Anker đề xuất hướng đi local-first

Song song với chiến lược thương hiệu, Anker công bố sách trắng mới kêu gọi ngành nhà thông minh chuyển từ kiến trúc ưu tiên đám mây (cloud-first) sang ưu tiên xử lý cục bộ (local-first).

Theo Anker, thế hệ nhà thông minh tiếp theo cần có khả năng kết nối toàn bộ thiết bị, đưa ra quyết định ngay trong ngôi nhà và lưu giữ “bộ nhớ” của gia đình dưới quyền kiểm soát của chính người dùng.

Sách trắng xác định ba yêu cầu cốt lõi cho một ngôi nhà tự chủ: hệ thống phải có khả năng tiếp cận các thiết bị kết nối trong toàn nhà, với Matter đóng vai trò quan trọng để vượt qua rào cản thương hiệu; các quyết định cần được thực hiện cục bộ, từ phản ứng tức thời trên thiết bị đến những quyết định cần góc nhìn toàn nhà; và hệ thống cần có “bộ nhớ” để học từ những gì đã diễn ra theo thời gian.

Trong mô hình này, đám mây vẫn giữ vai trò quan trọng cho huấn luyện mô hình, cập nhật, truy cập từ xa, thông tin bên ngoài và các tác vụ cần thêm năng lực tính toán.

Anker MindBase™ là trung tâm AI cục bộ được phát triển cho mô hình nhà tự chủ, kết hợp ba năng lực cốt lõi — kết nối toàn nhà, trí tuệ cục bộ và bộ nhớ — trong một hệ thống.

EasyOmni™ Link kết nối thiết bị Anker và các sản phẩm tương thích Matter từ thương hiệu khác; TrueSmart™ Agent vận hành các AI agent trên card xử lý AI Core tích hợp để cảm nhận, lập kế hoạch và hành động tại chỗ; EverSafe™ Memory cung cấp dung lượng lưu trữ cục bộ có thể mở rộng đến 48 TB, giúp dữ liệu gia đình được xử lý và lưu giữ trong nhà thay vì mặc định gửi lên đám mây.

Sản phẩm đầu tiên vận hành trên MindBase là Anker MindBase™ Security Kit, mở ra hướng tiếp cận chủ động hơn cho an ninh gia đình. Hệ sinh thái Anker For Home tại IFA 2026 đồng thời mở rộng với camera an ninh, chuông cửa thông minh, cảm biến, robot hút bụi và giải pháp năng lượng gia đình.

Ba sản phẩm trọng tâm dự kiến sớm có mặt tại Việt Nam

Trong danh mục giới thiệu IFA 2026, Anker dự kiến ưu tiên đưa ba sản phẩm dưới dây tới thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Anker MagGo Power Bank 2 Pro (110R)

Anker MagGo Power Bank 2 Pro là pin sạc dự phòng không dây nhanh và mát nhất thế giới được SGS chứng nhận. Công nghệ sạc không dây từ tính Qi2.2 Max công suất thực 25 W mang lại tốc độ tương đương sạc có dây, đưa iPhone 17 Pro lên 50% trong 25 phút; bản thân pin sạc dự phòng có thể sạc lại lên 80% trong 52 phút.

Công nghệ mới giúp giữ mặt lưng pin sạc dự phòng dưới 36°C trong suốt quá trình sạc. Các pin sạc dự phòng từ tính cạnh tranh thường đạt 45°C hoặc cao hơn, khiến điện thoại được kết nối phải giảm công suất sạc.

Màn hình thông minh hiển thị công suất, nhiệt độ, mức pin và thời gian còn lại theo thời gian thực. Pin sạc dự phòng có dung lượng 10.000 mAh và trọng lượng 220 g.

Anker eufy Robot Vacuum C30 Edge

C30 Edge là robot hút bụi lau nhà được định vị cho nhu cầu làm sạch hằng ngày, tập trung vào lực hút mạnh, khả năng xử lý tóc và lông thú, cùng khả năng làm sạch sát cạnh.

Sản phẩm sử dụng hệ thống lau với hai pad xoay và cơ chế mở rộng để tiếp cận khu vực dọc tường, chân tủ và các góc khó làm sạch; đồng thời tích hợp các giải pháp hạn chế tóc quấn vào chổi trong quá trình vận hành.

Anker eufy Robot Vacuum Omni E35

Anker eufy Robot Vacuum Omni E35 mang đến khả năng làm sạch sâu hướng đến một không gian sống khỏe mạnh hơn. Sản phẩm sở hữu lực hút 35.000 Pa kết hợp công nghệ AeroTurbo, hệ thống HydroJet với con lăn lau tự làm sạch liên tục bằng nước sạch và các giải pháp hạn chế tóc rối, giúp xử lý bụi bẩn, mạt bụi, lông thú và các vết bẩn bám trên sàn.

E35 được phát triển theo các tiêu chuẩn phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ và đạt chứng nhận TÜV về khả năng làm sạch.

Một loạt sản phẩm mới được Anker giới thiệu tại IFA 2026

Bên cạnh ba sản phẩm trọng tâm dự kiến sớm được đưa tới Việt Nam, Anker còn giới thiệu nhiều sản phẩm và công nghệ mới tại IFA 2026.

Ở mảng âm thanh, AeroClip 2 Pro đưa chip THUS AI vào thiết kế tai nghe kẹp vành tai, bổ sung AI Voice Recording để ghi lại, chuyển lời nói thành văn bản và tóm tắt cuộc họp hoặc cuộc gọi; AeroClip 2 sử dụng cùng chip và kiểu thiết kế. Space 2 Pro dạng chụp tai kết hợp THUS AI với hệ thống micro và cảm biến để cải thiện chất lượng cuộc gọi, trong khi Liberty Buds 2 sử dụng hệ thống 8 cảm biến cho cuộc gọi rõ ràng và trải nghiệm nghe chi tiết.

Danh mục hỗ trợ giấc ngủ được mở rộng với Sleep 4 và Sleep 4 Pro , tập trung vào giảm tiếng ồn và hỗ trợ theo dõi giấc ngủ; cùng SleepLab và SleepLab Pro , bộ đôi loa đặt cạnh giường đầu tiên của Anker dành cho giấc ngủ.

Về thiết bị sạc, ngoài MagGo Power Bank 2 Pro, Anker Laptop Charger Pro là sản phẩm có khả năng nhận diện thiết bị để áp dụng đường cong sạc phù hợp và quản lý sức khỏe pin, với Care Mode được thiết kế để kéo dài tuổi thọ pin khi người dùng cắm sạc trong thời gian dài.

Anker MagStand Charging Station kết hợp sạc từ tính Qi2 25 W, làm mát chủ động, cáp rút và Care Mode trong một trạm sạc cạnh giường, đồng thời hiển thị công suất, nhiệt độ và thời gian còn lại đến khi sạc đầy.

Bên cạnh MindBase, danh mục an ninh Anker eufy tại IFA 2026 còn có TrackLight Cam S1 với đèn tự động theo dõi và camera 4K, Video Doorbell S4 với góc nhìn toàn cảnh 180 độ, cùng NVR Security System E50, Window Camera E10 và Fall Detection Sensor .

Ở mảng robot, ngoài eufy Omni E35, Robot Lawn Mower S2 Max là robot cắt cỏ đầu tiên của công ty được phát triển hoàn toàn nội bộ, vận hành không cần dây giới hạn hay RTK, có hệ dẫn động bốn bánh và khả năng cắt sát mép bằng tay cắt tự động mở rộng.

Anker SOLIX Solarbank Max được giới thiệu như một hệ thống lưu trữ năng lượng cắm trực tiếp hướng đến khả năng dự phòng điện quy mô toàn nhà, với đầu vào điện mặt trời 10 kW, dung lượng 7 kWh có thể mở rộng lên 42 kWh và đầu ra AC 3.500 W. Hệ thống quản lý năng lượng bằng AI theo dõi hơn 870 biểu giá điện động để tối ưu thời điểm lưu trữ, sử dụng hoặc bán điện mặt trời.