Anker đưa về Việt Nam 2 mẫu tai nghe AI, có cả bản Pro Max

Anker Innovations vừa công bố bộ đôi tai nghe không dây soundcore Liberty 5 Pro và Liberty 5 Pro Max tại thị trường Việt Nam. Đây là những sản phẩm đầu tiên của hãng được trang bị chip AI THUS, nền tảng xử lý theo kiến trúc neural-net compute-in-memory (CIM) đã được thương mại hóa trên thiết bị tiêu dùng.

Theo giới thiệu của hãng, THUS là chip AI độc quyền được thiết kế để thực hiện tính toán trực tiếp trong bộ nhớ NOR Flash thay vì phải liên tục truyền dữ liệu qua lại giữa bộ nhớ và bộ xử lý như kiến trúc truyền thống. Anker cho biết cách tiếp cận này giúp giảm năng lượng tiêu hao cho việc truyền dữ liệu và tăng hiệu quả xử lý AI trên thiết bị nhỏ gọn như tai nghe không dây.

Bộ đôi soundcore Liberty 5 Pro và Liberty 5 Pro Max được định hướng như những thiết bị âm thanh tích hợp AI với ba lớp xử lý gồm thấu hiểu, thích ứng và tinh chỉnh. Trong đó, khả năng xử lý cuộc gọi là điểm nhấn. Hãng cho biết Liberty 5 Pro đã được Tổ chức Guinness World Records chứng nhận đạt điểm chất lượng giọng nói khách quan (G-MOS) cao nhất đối với tai nghe TWS trong thử nghiệm được thực hiện vào tháng 4/2026.

Để cải thiện chất lượng đàm thoại, hai mẫu tai nghe sử dụng hệ thống gồm 10 cảm biến, bao gồm 8 microphone MEMS và 2 cảm biến dẫn truyền qua xương. Dữ liệu thu được sẽ được xử lý thông qua mô hình AI chạy trực tiếp trên chip THUS, giúp nhận diện và tách giọng nói khỏi tiếng ồn môi trường.

Phiên bản cao cấp Liberty 5 Pro Max được bổ sung tính năng AI Note-Taker. Hộp sạc tích hợp màn hình AMOLED 1,78 inch có khả năng ghi âm độc lập mà không cần kết nối điện thoại. Thông qua ứng dụng soundcore, người dùng có thể chuyển đổi nội dung ghi âm thành văn bản, nhận diện người nói và tạo danh sách công việc cần thực hiện. Bộ nhớ 512 MB trên hộp sạc cho phép ghi âm cục bộ tối đa 12 giờ, trong khi dữ liệu được mã hóa bằng chuẩn AES-256 và truyền tải thông qua giao thức TLS 1.3.

Bên cạnh đó, cả hai mẫu tai nghe đều được trang bị công nghệ chống ồn thích ứng Adaptive ANC 4.0 với tốc độ lấy mẫu 384.000 lần mỗi giây, cho phép điều chỉnh mức khử ồn theo thời gian thực. Hệ thống HearID 5.0 hỗ trợ cá nhân hóa âm thanh dựa trên bài kiểm tra thính lực, trong khi AI Sound Enhancement được thiết kế để tái tạo một phần dải tần bị mất trong quá trình truyền âm thanh qua Bluetooth.

Soundcore Liberty 5 Pro hỗ trợ kết nối cùng lúc ba thiết bị, tương thích Apple Find My, Google Fast Pair, đạt chuẩn kháng bụi và nước IP55, sử dụng Bluetooth 6.1. Thời lượng pin đạt 6,5 giờ khi bật chống ồn chủ động và tối đa 28 giờ khi kết hợp với hộp sạc.

Tại Việt Nam, soundcore Liberty 5 Pro được bán với giá 4,295 triệu đồng, trong khi Liberty 5 Pro Max có giá 5,995 triệu đồng.

Hai sản phẩm hiện được phân phối thông qua các cửa hàng chính hãng của Anker, các sàn thương mại điện tử và hệ thống bán lẻ như Thế Giới Di Động và CellphoneS.