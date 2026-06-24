Chiếc SUV này muốn thách thức Toyota Land Cruiser: Mạnh gấp 3 lần, đầy công nghệ như xe tương lai

Geely tiếp tục gây chú ý trên thị trường ô tô toàn cầu khi hé lộ Galaxy Cruiser 700, mẫu SUV địa hình đầu bảng mới thuộc dòng Galaxy. Với công suất lên tới 1.113 mã lực cùng hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến, mẫu xe này được xem là đối thủ đáng gờm của Toyota Land Cruiser trong phân khúc SUV off-road cỡ lớn.

Mẫu SUV địa hình hybrid cắm điện Geely Galaxy Cruiser 700 vừa được hé lộ những hình ảnh chính thức mới nhất tại Trung Quốc. Ảnh: Geely

Trong vài năm trở lại đây, Geely liên tục mở rộng danh mục sản phẩm và nâng tầm thương hiệu Galaxy. Hãng xe Trung Quốc từng tạo tiếng vang với các mẫu SUV gia đình 3 hàng ghế có giá bán chỉ khoảng 35.000 USD nhưng sở hữu nhiều trang bị vượt mong đợi trong phân khúc.

Galaxy Cruiser 700 là bước đi mới nhất của Geely nhằm tham gia sâu hơn vào sân chơi SUV địa hình cao cấp. Mẫu xe sở hữu thiết kế vuông vức đặc trưng, khoảng sáng gầm lớn cùng nhiều chi tiết mang phong cách off-road truyền thống.

Điểm nổi bật nhất của Galaxy Cruiser 700 nằm ở hệ truyền động hybrid sạc điện (PHEV). Xe sử dụng một động cơ đốt trong kết hợp với 3 mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất cực đại 830 kW, tương đương 1.113 mã lực. Hai trong số ba mô-tơ điện được bố trí tại cầu sau và kết nối thông qua cơ cấu khóa vi sai sử dụng khớp nối thủy lực nhằm tối ưu khả năng phân bổ lực kéo trên địa hình phức tạp.

Thông số này giúp Galaxy Cruiser 700 vượt trội hoàn toàn so với Toyota Land Cruiser đang bán tại Mỹ. Mẫu SUV Nhật Bản hiện sử dụng hệ truyền động hybrid i-Force Max với công suất 326 mã lực. Như vậy, mẫu xe của Geely mạnh hơn hơn 3 lần đối thủ.

Đây là mẫu SUV địa hình đầu tiên của Geely sử dụng hệ thống hybrid cắm điện với động cơ đốt trong chạy xăng và ba mô-tơ điện. Ảnh: Geely

Dù sở hữu công suất rất lớn, Galaxy Cruiser 700 vẫn có trọng lượng không tải khoảng 2.880 kg. Geely cho biết xe được trang bị hệ thống điều khiển động lực học do hãng tự phát triển, giúp vượt qua bài thử đánh lái tránh chướng ngại vật đột ngột (moose test) ở tốc độ 80 km/h.

Bên cạnh khả năng vận hành, công nghệ cũng là điểm nhấn đáng chú ý trên mẫu SUV mới. Trên nóc xe được tích hợp cảm biến LiDAR phục vụ các tính năng hỗ trợ lái nâng cao. Phía trước xe là radar sóng milimet được bố trí bên trong cản trước cỡ lớn.

Hệ thống hỗ trợ lái sử dụng chip Nvidia AGX Thor, nền tảng phần cứng đang được nhiều hãng xe lựa chọn cho các tính năng tự lái thế hệ mới. Theo Geely, hệ thống này có thể hỗ trợ dẫn đường và vận hành bán tự động trên đường đô thị trong một số điều kiện nhất định.

Nhìn từ phía sau, Cruiser 700 gợi nhớ đến Land Rover Defender, Jetour T2 và Jetour G700. Ảnh: Geely

Ở phía sau, Galaxy Cruiser 700 sử dụng cửa hậu mở ngang kết hợp lốp dự phòng kích thước đầy đủ gắn ngoài - thiết kế quen thuộc trên các mẫu SUV địa hình truyền thống. Để khắc phục hạn chế về tầm nhìn phía sau, xe được trang bị gương chiếu hậu kỹ thuật số hiển thị hình ảnh trực tiếp từ camera độ phân giải cao.

Với những thông số ấn tượng mà Galaxy Cruiser 700 mang lại, mẫu SUV này đang cho thấy các hãng xe Trung Quốc đang rất muốn cạnh tranh trực diện với những tượng đài lâu năm như Toyota Land Cruiser.