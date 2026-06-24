CellphoneS chính thức gia nhập mạng lưới YouTube Shopping Affiliate tại Việt Nam

Sức nóng từ chương trình YouTube Shopping Affiliate đang mở ra cơ hội cho các nhà sáng tạo nội dung sở hữu nguồn hoa hồng hấp dẫn thông qua việc gắn liên kết sản phẩm trực tiếp trong video. Với mô hình này, ngành hàng công nghệ sở hữu lợi thế doanh thu rõ rệt nhờ đặc thù giá trị đơn hàng lớn, mang lại mức hoa hồng trên mỗi sản phẩm cao vượt trội, tạo ra cơ hội bứt phá thu nhập mạnh mẽ. Song hành cùng tiềm năng đó, yêu cầu khắt khe về nguồn gốc sản phẩm chính hãng lúc này vừa là tiêu chí bảo vệ uy tín thương hiệu cá nhân, vừa hỗ trợ chuyển hóa lượt xem thành doanh thu một cách an toàn.

Đáp ứng trực tiếp các tiêu chuẩn cốt lõi này, CellphoneS - nhà bán lẻ thiết bị công nghệ lớn chính thức tham gia Chương trình YouTube Shopping Affiliate, mở rộng không gian tăng trưởng an toàn dành cho các nhà sáng tạo nội dung. Tính năng mua sắm trực quan (shoppable content) cho phép người xem kiểm tra thông tin và đặt mua sản phẩm chính hãng ngay khi đang xem video hoặc livestream.

CellphoneS bắt tay cùng YouTube mở ra cơ hội bứt phá doanh thu mới và an toàn

Sức hút từ một trong những đối tác bán lẻ thiết bị công nghệ uy tín

Sự xuất hiện của CellphoneS trên hệ thống YouTube Shopping Affiliate được kỳ vọng sẽ trở thành bệ đỡ vững chắc, bảo vệ quyền lợi và uy tín cho cộng đồng sáng tạo.

Với mạng lưới hơn 160 cửa hàng CellphoneS phủ khắp toàn quốc, cùng trải nghiệm mua sắm linh hoạt từ trực tuyến đến trực tiếp (Online-to-Offline), người xem video đặt hàng qua liên kết của nhà sáng tạo nội dung vẫn có thể chủ động nhận máy, kiểm tra kỹ thuật và bảo hành đồng bộ tại cửa hàng vật lý. Đồng thời, CellphoneS cũng tích hợp các giải pháp tài chính như Thu cũ đổi mới hay Trả góp 0%, nhằm hỗ trợ các nhà sáng tạo gia tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng lên mức tối đa. Ngành hàng công nghệ vốn có đặc thù giá trị đơn hàng trung bình (AOV) cao nên mối quan hệ hợp tác này mở ra những cơ hội gia tăng thu nhập mạnh mẽ cho các nhà sáng tạo nội dung, đồng thời giúp người xem tiếp cận được những bài đánh giá chân thực để dễ dàng đưa ra quyết định mua sắm.

CellphoneS với mạng lưới hơn 160 cửa hàng trên toàn quốc.

Góc nhìn của đại diện Google khi CellphoneS gia nhập chương trình YouTube Shopping Affiliate

Cú bắt tay chiến lược giữa YouTube và CellphoneS đánh dấu bước đi đột phá trong việc triển khai tính năng mua sắm trực quan ngay trên nền tảng video số, vừa thúc đẩy tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng, vừa bảo vệ uy tín thương hiệu cá nhân cho các nhà sáng tạo nội dung.

Người xem dễ dàng mua sắm sản phẩm CellphoneS chính hãng ngay trên kênh YouTube của Creators.

Chia sẻ về sự hợp tác lần này, bà Mukpim Anantachai, Giám đốc Bộ phận Quan hệ Đối tác của YouTube tại Việt Nam và Thái Lan: "Chúng tôi rất vui mừng được chào đón CellphoneS chính thức tham gia chương trình YouTube Shopping Affiliate tại Việt Nam. Bước đi chiến lược này góp phần mở rộng mạng lưới đối tác của chúng tôi, mang đến sự lựa chọn phong phú hơn với danh mục sản phẩm công nghệ chuyên biệt và các mã hàng (SKU) đa dạng cho cả nhà sáng tạo nội dung lẫn người dùng. Bằng cách kết hợp mô hình Online-to-Offline (O2O) toàn diện của CellphoneS với khả năng kể chuyện chân thực từ các nhà sáng tạo nội dung, chúng tôi hướng tới xây dựng một hệ sinh thái minh bạch và bền vững. Điều này giúp cho các nhà sáng tạo thuộc lĩnh vực công nghệ và phong cách sống có thể củng cố niềm tin nơi người tiêu dùng, tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi và mở rộng nguồn doanh thu bền vững một cách liền mạch."

Sự kết hợp giữa các đơn vị uy tín trên thị trường được kỳ vọng sẽ thiết lập nên những quy chuẩn mới về tính minh bạch và hiệu quả trong kinh doanh trực tuyến. Đây sẽ là bệ phóng lý tưởng giúp những người làm nội dung nâng tầm uy tín thương hiệu cá nhân, đồng thời khai phá nguồn doanh thu dài hạn từ xu hướng mua sắm mới.

Đồng hành cùng CellphoneS đón đầu làn sóng doanh thu từ các siêu chiến dịch

Cột mốc chiến lược giữa hai bên được kích hoạt ngay trước thềm chiến dịch Back to School – Mùa tựu trường thường niên lớn nhất năm của CellphoneS. Làn sóng mua sắm sẽ liên tục được duy trì mạnh mẽ qua các siêu chiến dịch lớn như Black Friday hay Tết Ant Khang… tạo thời điểm vàng giúp cộng đồng nhà sáng tạo tận dụng sức mua, tối đa hóa thu nhập.

CellphoneS trên YouTube Shopping Affiliate hiện đã sẵn sàng kết nối và đồng hành cùng cộng đồng nhà sáng tạo nội dung qua liên kết: https://cellphones.com.vn/youtube-shopping-affiliate