Kết quả tăng trưởng liên tục, Be mở rộng thêm dịch vụ xe máy điện cùng Xanh SM Bike

Sau giai đoạn đầu hợp tác với đối tác GSM, Be ghi nhận nhiều kết quả khả quan. Cụ thể, tổng số chuyến taxi điện tăng trưởng liên tục và hiện chiếm 6% tổng số chuyến xe ô tô trên nền tảng Be mỗi tháng (cao hơn mức trung bình 2-5% của các nền tảng gọi xe công nghệ toàn cầu khác). Với những kết quả này, Be Group chính thức ra mắt dịch vụ đặt xe Xanh SM Bike tại Hà Nội.

Việc mở rộng hợp tác cho thấy quyết tâm của Be Group trong việc mang đến cho người dùng Việt Nam nhiều tiện ích, nhiều trải nghiệm hơn. Đồng thời, thúc đẩy ứng dụng công nghệ hiện đại trong ngành vận tải Việt Nam cũng như bắt kịp xu hướng di chuyển xanh của thế giới.

Đối với dịch vụ Xanh SM Bike trên Be tại Hà Nội, khách hàng sẽ được trải nghiệm di chuyển bằng xe máy điện VinFast Feliz S sơn màu xanh Cyan của Xanh SM. Feliz S là mẫu xe máy điện có khả năng di chuyển 198 km cho mỗi lần sạc đầy, chịu được mức ngập nước cao 0,5 mét trong 30 phút, phù hợp với nhu cầu công việc của các tài xế xe ôm công nghệ.

Be cho hay trải nghiệm di chuyển bằng xe điện, dù là xe máy hay xe hơi, đã không còn là một xu hướng mà trở thành giải pháp hữu hiệu để làm tăng chất lượng không khí, giảm ô nhiễm tiếng ồn, cải thiện chất lượng cuộc sống và sức khỏe của cộng đồng, đặc biệt ở những thành phố lớn đông dân cư.

Thị trường xe máy điện nói riêng và các phương tiện sử dụng năng lượng sạch nói chung tại Việt Nam hiện đang cho thấy tiềm năng phát triển lớn, sau khi Chính phủ đề ra mục tiêu đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050.

Mới đây, Be cũng vừa ký kết hợp tác cùng VinFast và Ngân hàng số Cake by VPBank, hỗ trợ các tài xế beBike (xe hai bánh) chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện với mức ưu đãi 4%/xe trong giai đoạn đầu hợp tác.