Kết quả xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung hôm nay, 1-10: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bắc Ninh

01-10-2025 - 17:49 PM | Xã hội

Kết quả xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung hôm nay, 1-10 được các Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bắc Ninh công bố.

Kết quả xổ số hôm nay của xổ số miền Trung (XSMT) : Đà Nẵng, Khánh Hòa

Kết quả xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung hôm nay, 1-10: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bắc Ninh- Ảnh 1.

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng có giải đặc biệt là 732606

Vé trúng giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa có dãy số 960515.

Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB): Bắc Ninh (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Bắc Ninh có giải đặc biệt là ...

Kết quả xổ số ngày 1-10, sẽ được Báo Người Lao Động cập nhật khi các công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả.

Theo đó, việc cập nhật kết quả xổ số hôm nay của các công ty xổ số kiến thiết miền Nam (XSMN) được thực hiện lúc 16 giờ 30 phút. Kết quả xổ số miền Trung được thực hiện lúc 17 giờ 30 phút. Kết quả xổ số miền Bắc lúc 18 giờ 30 phút.

Mời bạn đọc đón xem kết quả xổ số của các công ty xổ số kiến thiết gồm xổ số miền Trung, xổ số miền Bắc được cập nhật sớm trên Báo Người Lao Động mỗi ngày.

