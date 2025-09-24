Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kết quả xổ số hôm nay, 24-9: Xổ số miền Nam - Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

24-09-2025 - 17:40 PM | Xã hội

(NLĐO) - Kết quả xổ số hôm nay, ngày 24-9, của xổ số miền Nam (XSMN) được các Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng công bố.

Kết quả xổ số hôm nay của xổ số kiến thiết miền Nam (XSMN): Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

Kết quả xổ số hôm nay, 24-9: Xổ số miền Nam - Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng- Ảnh 1.

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai có giải đặc biệt là 055911.

Vé trúng giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ có dãy số 452874.

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng có giải đặc biệt 093189.

Kết quả xổ số miền Nam, ngày 24-9, sẽ được Báo Người Lao Động cập nhật khi các công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả. Theo đó, việc cập nhật kết quả xổ số miền Nam được thực hiện lúc 16 giờ 30 phút.

Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) lúc 17 giờ 30 phút. Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) lúc 18 giờ 30 phút.

Mời bạn đọc đón xem kết quả xổ số của các công ty xổ số kiến thiết gồm xổ số miền Nam (XSMN), xổ số miền Trung, xổ số miền Bắc được cập nhật sớm trên Báo Người Lao Động mỗi ngày.

Theo Thy Thơ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cận cảnh đập dâng đầu tiên mang nguồn nước bổ cập mới cho sông Tô Lịch "hồi sinh"

Cận cảnh đập dâng đầu tiên mang nguồn nước bổ cập mới cho sông Tô Lịch "hồi sinh" Nổi bật

Lệnh giữ người khẩn cấp với Nguyễn Thanh Nhật Phi sinh năm 2003

Lệnh giữ người khẩn cấp với Nguyễn Thanh Nhật Phi sinh năm 2003 Nổi bật

Quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ đã thôi việc, nghỉ hưu

Quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ đã thôi việc, nghỉ hưu

17:10 , 24/09/2025
Chủ tịch Quốc hội: Chọn cán bộ 'có lên, có xuống, có vào, có ra'

Chủ tịch Quốc hội: Chọn cán bộ 'có lên, có xuống, có vào, có ra'

16:27 , 24/09/2025
Truy tìm 'chủ hụi online' ôm 4 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Truy tìm 'chủ hụi online' ôm 4 tỷ đồng rồi bỏ trốn

15:55 , 24/09/2025
Đề nghị sớm hoàn thiện quy định về tiền lương, biên chế đối với cấp xã, cơ chế tăng cường nhân sự cho cơ sở

Đề nghị sớm hoàn thiện quy định về tiền lương, biên chế đối với cấp xã, cơ chế tăng cường nhân sự cho cơ sở

14:59 , 24/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên