Kết quả xổ số hôm nay, 15-9: Xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung - Hà Nội, Huế, Phú Yên

15-09-2025 - 17:31 PM | Xã hội

Kết quả xổ số hôm nay, 15-9, được các Công ty Xổ số kiến thiết Hà Nội, Phú Yên, Huế công bố

Kết quả xổ số hôm nay của xổ số miền Trung (XSMT): Phú Yên, Huế (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số Kiến thiết Phú Yến có giải đặc biệt ...

Giải đặc biệt của Công ty Xổ số Kiến thiết Huế là 209260.

Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB): Hà Nội (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số của Công ty Xổ số Kiến thiết Hà Nội, giải đặc biệt có dãy số ...

Kết quả xổ số hôm nay, ngày 15-9 của xổ số miền Trung (XSMT) công bố vào lúc 17 giờ 30 phút. Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) công bố lúc 18 giờ 30 phút.

Mời bạn đọc đón xem kết quả xổ số miền Nam (XSMN), xổ số miền Trung (XSMT), xổ số miền Bắc (XSMB) được cập nhật sớm trên Báo Người Lao Động mỗi ngày.

Theo Thy Thơ

Người lao động

