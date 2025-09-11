Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kết quả xổ số miền Trung, xổ số miền Bắc, ngày 11-9: Hà Nội, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình

11-09-2025 - 17:19 PM | Xã hội

Kết quả xổ số ngày 11-9, được các công ty xổ xổ miền Trung, xổ số miền Bắc - Hà Nội, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình công bố.

Kết quả xổ số miền Trung (XSMT): Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định có giải đặc biệt là ...

Vé số trúng giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị có dãy số ...

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình có giải đặc biệt với dãy số ...

Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB): Hà Nội (chờ cập nhật)

Vé số trúng giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Hà Nội có dãy số ...

Kết quả xổ số hôm nay (11-9) sẽ được Báo Người Lao Động cập nhật khi các công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả.

Theo đó, việc cập nhật kết quả xổ số miền Trung  (XSMT) được thực hiện lúc 17 giờ 30 phút. Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) lúc 18 giờ 30 phút.

Mời bạn đọc đón xem kết quả xổ số (KQXS) của các công ty xổ số miền Trung, xổ số miền Bắc được cập nhật sớm trên Báo Người Lao Động mỗi ngày.

Theo Thy Thơ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hà Nội: Tranh cãi chỗ đỗ xe, nữ chủ quán cà phê nguy kịch sau ẩu đả

Hà Nội: Tranh cãi chỗ đỗ xe, nữ chủ quán cà phê nguy kịch sau ẩu đả Nổi bật

Cụ bà U80 sống đơn thân ‘sốc’ với hóa đơn điện hơn 12 triệu đồng vào tháng 8/2025

Cụ bà U80 sống đơn thân ‘sốc’ với hóa đơn điện hơn 12 triệu đồng vào tháng 8/2025 Nổi bật

Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm ABI Pharma

Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm ABI Pharma

16:59 , 11/09/2025
"Gã khổng lồ" của QĐND Việt Nam ở sự kiện quy tụ 7 triệu người: Nặng 40 tấn, phát hiện máy bay tàng hình

"Gã khổng lồ" của QĐND Việt Nam ở sự kiện quy tụ 7 triệu người: Nặng 40 tấn, phát hiện máy bay tàng hình

16:59 , 11/09/2025
Khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thanh Huệ

Khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thanh Huệ

15:46 , 11/09/2025
Truy nã đặc biệt nhân viên ngân hàng Lê Ngọc Trung

Truy nã đặc biệt nhân viên ngân hàng Lê Ngọc Trung

15:21 , 11/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên