Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kết quả xổ số hôm nay, 16-9 - Xổ số miền Nam: Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu

16-09-2025 - 17:00 PM | Xã hội

Kết quả xổ số hôm nay, 16-9, được các Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu công bố

Kết quả xổ số hôm nay, 16-9, của xổ số miền Nam (XSMN): Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số Kiến thiết Bến Tre có giải đặc biệt là ...

Giải đặc biệt của Công ty Xổ số Kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu có dãy số ...

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số Kiến thiết Bạc Liêu có giải đặc biệt là ...

Kết quả xổ số hôm nay, 16-9, sẽ được Báo Người Lao Động cập nhật khi các công ty xổ sổ kiến thiết công bố kết quả.

Theo đó, việc cập nhật kết quả xổ số hôm nay của các công ty xổ số kiến thiết miền Nam (XSMN) được thực hiện lúc 16 giờ 30 phút.

Giải đặc biệt kết quả xổ số (KQXS) của xổ số miền Trung (XSMT) công bố lúc 17 giờ 30 phút. Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) công bố lúc 18 giờ 30 phút.

Mời bạn đọc đón xem kết quả xổ số (KQXS): xổ số miền Nam (XSMN) được cập nhật sớm trên Báo Người Lao Động mỗi ngày.

Theo Thy Thơ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 vợ chồng và 2 con nhỏ tử vong

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 vợ chồng và 2 con nhỏ tử vong Nổi bật

Vụ truy nã Lê Phạm Hiểu Ly: Hot girl Ly Meo liên quan gì đến đường dây ma túy từ Tam Giác Vàng?

Vụ truy nã Lê Phạm Hiểu Ly: Hot girl Ly Meo liên quan gì đến đường dây ma túy từ Tam Giác Vàng? Nổi bật

Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện

Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện

16:52 , 16/09/2025
Khu đất 132 Bến Vân Đồn bị ngăn chặn giao dịch vì vụ Vinafood II: Kỳ vọng phán quyết tháo gỡ

Khu đất 132 Bến Vân Đồn bị ngăn chặn giao dịch vì vụ Vinafood II: Kỳ vọng phán quyết tháo gỡ

16:41 , 16/09/2025
Công an công bố thông tin bất ngờ về vụ cháy khiến gia đình 4 người tử vong ở Hà Nội

Công an công bố thông tin bất ngờ về vụ cháy khiến gia đình 4 người tử vong ở Hà Nội

16:32 , 16/09/2025
Cháy lớn nhà xưởng ở TP HCM, nhiều cư dân ở chung cư kề bên chạy tán loạn

Cháy lớn nhà xưởng ở TP HCM, nhiều cư dân ở chung cư kề bên chạy tán loạn

15:49 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên