Kết thúc Quý 3, DNSE hoàn thành vượt mức mục tiêu lợi nhuận cả năm 2025

Kết quả kinh doanh bứt phá, nhiều hạng mục tăng trưởng bằng lần

Theo Báo cáo tài chính Quý 3/2025 công bố mới đây, Chứng khoán DNSE đạt doanh thu hoạt động 489,5 tỷ đồng, tổng doanh thu 491,7 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế 171,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 136,8 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, hưởng lợi từ xu hướng tăng mạnh mẽ của thị trường trong Quý 3, hoạt động tự doanh mang đến lợi nhuận vượt trội cho DNSE. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đat trên 71 tỷ đồng, tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ.

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 171,2 tỷ đồng, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 156,2 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động DNSE đạt trên 1.023 tỷ đồng; tổng doanh thu gần 1.030 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 328,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 263,3 tỷ đồng, đều tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, sau 9 tháng, DNSE đã hoàn thành vượt mức lợi nhuận mục tiêu đã đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi đầu năm.

Dư nợ cho vay của DNSE cũng đạt mốc kỷ lục mới 5.750 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm.

Về quy mô tài sản, tính tới 30/9/2025, tổng tài sản DNSE đạt trên 14.000 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm.

Giữ vững vị thế top đầu về thị phần

Theo bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng Giám đốc DNSE, bối cảnh thị trường sôi động trong năm nay tạo cơ hội tốt cho DNSE phát huy hệ sinh thái sản phẩm công nghệ để thu hút khách hàng và tăng trưởng kinh doanh. Đây là giai đoạn có kết quả kinh doanh và thị phần bứt phá kỷ lục trong lịch sử phát triển của DNSE.

Về thị phần tài khoản mở mới, DNSE đang giữ phong độ ổn định, luôn nằm trong top các công ty dẫn đầu. Tính trong 3 Quý đầu năm 2025, DNSE mở mới 361.000 tài khoản, chiếm trên 20% số tài khoản mở mới toàn thị trường. Hiện DNSE sở hữu trên 1,3 triệu tài khoản chứng khoán, chiếm 12% tổng số tài khoản toàn thị trường.

Quý 3, DNSE cũng khẳng định sự vươn tầm về thị phần trong cả hai mảng cơ sở và phái sinh. Theo báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), DNSE ghi dấu ấn mạnh mẽ, lọt Top 6 thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết với 4,63% thị phần.

Ở mảng chứng khoán phái sinh, DNSE tiếp tục khẳng định vị thế Top 2 và thu hẹp khoảng cách với vị trí Top 1 khi đạt gần 24% thị phần, tăng hơn 6% so với quý trước, chứng tỏ triển vọng không ngừng ở mảng kinh doanh được xem là thế mạnh của công ty.

Lý do cho sự tăng trưởng không ngừng về thị phần của DNSE đến từ chuỗi tính năng sản phẩm chứng khoán số khác biệt, ưu việt, với nhiều công cụ hỗ trợ giao dịch tiên phong trên thị trường.

Trong số đó, hệ thống quản trị, cho vay theo từng giao dịch (Margin Deal) của DNSE là sản phẩm độc quyền với ưu thế nổi bật, cho phép khách hàng giao dịch, mua bán từng lệnh với các gói vay có lãi suất, tỷ lệ khác nhau, từ đó tối ưu chiến lược đầu tư.

DNSE cũng chú trọng kết hợp năng lực con người với công nghệ AI nhằm mang đến cho nhà đầu tư những giá trị tức thời, từ gợi ý ý tưởng, kế hoạch hành động cụ thể, linh hoạt theo biến động thị trường, đến công cụ Lệnh AI giúp chia nhỏ lệnh để tối ưu mức giá khớp lệnh.

Lệnh AI là một trong những tính năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo nổi bật của DNSE

Việc phát triển một phần mềm giao dịch có hạ tầng công nghệ ổn định, an toàn được xác định là trọng tâm đầu tư trong 3 năm vừa qua của DNSE, nhằm mang lại tốc độ xử lý giá và lệnh nhanh vượt trội. Đây là yếu tố then chốt giúp DNSE chiếm lĩnh thêm thị phần từ các nhà đầu tư chủ động, giao dịch tần suất cao trong thời gian qua.

Tính tới hết Quý 3, số lượng tài khoản có NAV (giá trị tài sản) trên 1 tỷ đồng của DNSE đã tăng 50% so với cuối 2024, minh chứng cho sự tăng trưởng trong nhóm khách hàng chất lượng cao.

Chuẩn bị cho việc mở rộng quy mô kinh doanh, đón đầu triển vọng bùng nổ của thị trường trong thời gian tới, DNSE đã thực hiện nhiều hoạt động tăng vốn mạnh mẽ. Hiện tại, từ 6/10-27/10/2025, DNSE đang chào bán 10 triệu trái phiếu, huy động 1.000 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán và giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Trái phiếu DSE125018 có lãi suất hấp dẫn 8,3%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ còn lại lãi suất thả nổi, được tính bằng tổng 3,5%/năm và trung bình cộng lãi suất tham chiếu. DNSE trả lãi 6 tháng một lần, đảm bảo dòng tiền ổn định cho nhà đầu tư.

Theo đó, sự chuẩn bị kỹ càng về nguồn vốn cũng như hệ thống sản phẩm được kỳ vọng sẽ là tiền đề để DNSE nắm bắt cơ hội, tiếp tục bứt phá, khi thị trường Việt Nam đang đứng trước nhiều triển vọng lớn tiếp theo, với dòng vốn ngoại kỳ vọng đổ về sau khi FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.