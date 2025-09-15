Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

15-09-2025 - 14:12 PM | Tài chính - ngân hàng

Tổ chức hội thảo, livestream nhằm kêu gọi đầu tư tiền ảo WM, Bùi Quang Minh cùng đồng bọn đã dụ dỗ hàng ngàn người tham gia, chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Ngày 15-9, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua dự án tiền ảo WorldMall.app.

Kêu gọi đầu tư tiền ảo WM, nam 9X cùng đồng bọn lừa đảo hàng tỉ đồng- Ảnh 1.

Bị can Bùi Quang Minh. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Bộ Công an, khoảng tháng 3, Bùi Quang Minh (34 tuổi, trú tại Hưng Yên), Nguyễn Trọng Ngọc (37 tuổi) và Lê Văn Thành (37 tuổi, cùng trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) đã lập trình phần mềm "WorldMall.app" với đồng tiền ảo WM.

Để mở rộng hệ thống, các bị can câu kết cùng Nguyễn Thành Phước (46 tuổi, trú tại Long Biên, TP Hà Nội), Đồng Thị Kim Dung (52 tuổi, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) và nhiều người khác tổ chức hội thảo, livestream nhằm kêu gọi đầu tư. Các bị can dựng lên hình ảnh dự án có đội ngũ lãnh đạo là người nước ngoài, cam kết lợi nhuận cao 8-21%/năm để tạo lòng tin.

Cảnh sát xác định chỉ trong thời gian ngắn, hàng ngàn nhà đầu tư đã bị dụ dỗ tham gia, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản cho bị hại

Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi tham gia hội thảo, đầu tư tiền ảo với lãi suất cao để tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo tinh vi.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

