Kêu gọi doanh nghiệp chia sẻ khó khăn với nông dân trước biến động toàn cầu

Trong bối cảnh kinh tế diễn biến phức tạp rất cần sự linh hoạt thích ứng, chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp với người sản xuất theo tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ" - Ảnh minh họa

Trong thư, thay mặt lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng gửi lời cảm ơn tới cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành nông nghiệp và môi trường trong những năm qua, góp phần giúp ngành giữ vững vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế trong bối cảnh nhiều biến động.

Năm 2025, ngành đạt kết quả tích cực với tăng trưởng GDP 3,78% và kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt kỷ lục 70,09 tỷ USD, vượt mục tiêu đề ra. Đây là nền tảng quan trọng để bước vào năm 2026 với kỳ vọng tăng trưởng cao hơn.

Tuy nhiên, năm 2026 dự báo nhiều thách thức khi xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy chi phí logistics và giá vật tư tăng cao. Điều này làm gia tăng chi phí sản xuất, giảm sức cạnh tranh của hàng hóa và tạo áp lực lớn lên cả doanh nghiệp lẫn nông dân.

Trước tình hình đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định mục tiêu ổn định sản xuất, bảo đảm nguồn cung vật tư, kiểm soát chi phí và duy trì chuỗi cung ứng. Đồng thời, ngành hướng tới tăng cường tự chủ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển bền vững.

Bộ trưởng đề nghị doanh nghiệp chủ động thích ứng, đồng thời chia sẻ khó khăn với người sản xuất theo tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”. Đặc biệt, các doanh nghiệp cung ứng vật tư và logistics được kêu gọi giữ ổn định, thậm chí giảm giá và tối ưu nguồn cung nhằm giảm áp lực chi phí cho nông dân.

Doanh nghiệp cũng cần duy trì thu mua, tăng cường dự trữ và chế biến sâu, nhất là trong mùa thu hoạch, nhằm hạn chế tình trạng “được mùa mất giá” và bảo đảm thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, Bộ khuyến khích đẩy mạnh liên kết chuỗi, mở rộng hợp tác với hợp tác xã và nông dân, phát triển thị trường nội địa như một điểm tựa quan trọng. Đồng thời, doanh nghiệp cần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tận dụng các FTA và thúc đẩy xúc tiến thương mại.

Chuyển đổi xanh và phát triển bền vững tiếp tục là xu hướng tất yếu, với việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Đối với các hiệp hội, Bộ đề nghị phát huy vai trò kết nối, kịp thời phản ánh khó khăn để cơ quan quản lý có giải pháp tháo gỡ.

Bộ trưởng nhấn mạnh, dù thách thức lớn, ngành hoàn toàn có thể vượt qua nếu có sự đồng lòng của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, tiếp tục giữ vững vai trò trụ đỡ và đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026.