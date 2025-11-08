Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kêu gọi những ai là nạn nhân của nhóm “Văn Dương” đến công an gần nhất để trình báo

08-11-2025 - 18:26 PM | Tài chính - ngân hàng

Bước đầu xác định đã có hàng trăm người ở Đồng Nai là nạn nhân của đường dây cho vay tín dụng đen với lãi suất "cắt cổ"

Ngày 8-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

7 đối tượng bị tạm giữ gồm: Lê Ngọc Hiếu (SN 2000), Nguyễn Công Thành (SN 1989, cả 2 cùng quê ở TP Hà Nội), Lê Văn Tiến (SN 1990, quê tỉnh Ninh Bình), Bùi Văn Thái, (SN 1995, quê tỉnh Nghệ An), Vũ Văn Doanh (SN 1993), Tạ Duy Chuân (SN 1990, cả 2 đều quê tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Kêu gọi những ai là nạn nhân của nhóm “Văn Dương” đến công an gần nhất để trình báo- Ảnh 1.

Vào cuối tháng 10-2025, cảnh sát phát hiện nhóm đối tượng trên hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Để dụ dỗ các con mồi, các đối tượng mở các fanpage "Hỗ trợ vay vốn doanh nghiệp – hộ kinh doanh" và "Vay vốn Ngọc Dương",… chạy quảng cáo trên mạng xã hội facebook.

Từ thông tin thu thập, Phòng Cảnh sát hình sự đã thành lập 7 tổ công tác, phối hợp Công an các phường Long Bình, Trảng Dài, Trấn Biên đồng loại bắt giữ các đối tượng trên. Đồng thời, tiến hành khám xét thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của các đối tượng.

Khám xét tại nơi ở của Vũ Văn Doanh, tổ công tác còn phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng màu đen 2 hộp tiếp đạn và 200 viên đạn chì.

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 5-2024 đến tháng 11-2025 có hàng trăm người bị hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vay tiền của nhóm đối tượng với lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Đến nay, đã có 30 nạn nhân liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tố cáo hành vi của các đối tượng với tổng số tiền cho vay trên 1,8 tỉ đồng thu lợi bất chính trên 600 triệu đồng.

Các đối tượng cho vay dao động từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng trả góp theo ngày (21, 25 và 31 ngày), mỗi ngày trả giao động từ 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng tùy theo gói vay. Mỗi gói vay có phí làm hồ sơ từ 500.000 đồng đến 1,2 triệu đồng.

Kêu gọi những ai là nạn nhân của nhóm “Văn Dương” đến công an gần nhất để trình báo- Ảnh 2.

Khẩu súng và đạn chì thu giữ tại nhà Vũ Văn Doanh

Sau đó, người vay tiếp tục trả góp số ngày còn lại, tương ứng lãi suất dao động từ 350% - 528%/năm. Khi người vay không còn khả năng trả tiền, các đối tượng tiếp tục cho nạn nhân "đáo hạn", tức là vay dây mới, lấy tiền vay mới trả tiền còn thiếu và tiếp tục góp để trả tiền cho lần vay mới.

Hàng ngày, các đối tượng sẽ gọi điện nhắc nợ, đối với các con nợ nào chưa kịp trả tiền, các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin và đến nhà để gây áp lực đòi tiền.

Công an đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự hoặc Công an địa phương gần nhất để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan.

Theo Nguyễn Tuấn

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng 8/11: Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn bất động hiếm thấy

Sáng 8/11: Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn bất động hiếm thấy Nổi bật

Một ngân hàng chuẩn bị họp cổ đông bất thường vào tháng 12

Một ngân hàng chuẩn bị họp cổ đông bất thường vào tháng 12 Nổi bật

Tiết lộ yếu tố quan trọng tác động đến giá vàng

Tiết lộ yếu tố quan trọng tác động đến giá vàng

15:35 , 08/11/2025
Ngân hàng dịch chuyển sang mô hình tập đoàn tài chính đa năng

Ngân hàng dịch chuyển sang mô hình tập đoàn tài chính đa năng

14:35 , 08/11/2025
Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 11/2025: Gửi kỳ hạn 24 tháng có lãi suất cao nhất

Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 11/2025: Gửi kỳ hạn 24 tháng có lãi suất cao nhất

12:24 , 08/11/2025
Huy động vàng trong dân: Cần thận trọng trước rủi ro

Huy động vàng trong dân: Cần thận trọng trước rủi ro

10:04 , 08/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên