KFC Zestival: Khi thương hiệu toàn cầu khẳng định dấu ấn trong lòng giới trẻ Việt Nam

Nửa đầu 2025, thị trường F&B Việt Nam cạnh tranh gay gắt, trong khi Gen Z ngày càng tìm kiếm trải nghiệm gắn liền với phong cách sống và cộng đồng. Âm nhạc, lễ hội, concert cũng trở thành "must-go" để họ khẳng định bản thân và lưu giữ kỷ niệm.

Trong bối cảnh đó, KFC không chỉ giữ vững vị trí số 1 ngành F&B thống kê từ Decision Lab mà còn ghi dấu trong đời sống văn hóa – giải trí với KFC Zestival – lễ hội nơi âm nhạc, ẩm thực và phong cách sống Gen Z hội tụ, mang đến cho hàng chục nghìn khán giả một mùa hè bùng nổ.

KFC – Top đầu ngành F&B và sự kiện "hot hit"

Kết quả từ các bảng xếp hạng uy tín đã phản ánh rõ sức ảnh hưởng của KFC trong nửa đầu 2025. Theo Decision Lab, KFC tiếp tục giữ vững Top 1 ngành F&B tại Việt Nam. Đây là minh chứng rõ ràng rằng KFC không chỉ là lựa chọn ẩm thực quen thuộc mà còn là thương hiệu được giới trẻ tin tưởng và ưu ái trong các trải nghiệm đời sống thường nhật.

Trong lĩnh vực giải trí, KFC Zestival đã để lại dấu ấn đặc biệt khi liên tiếp 2 tuần liền lọt vào Top sự kiện âm nhạc trending trên BXH của YouNet Media với tổng gần 44 nghìn lượt thảo luận xuyên suốt 3 tháng chiến dịch, đặt biệt vị trí Top 8 trong tuần 22-28/7. Sự kiện không chỉ thu hút hàng chục nghìn bạn trẻ tham gia tại Hà Nội và TP.HCM mà còn trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được chia sẻ, bình luận và lan tỏa nhanh chóng trên các nền tảng như TikTok, Facebook, Instagram. Kết quả này cho thấy KFC đã vượt ra khỏi hình ảnh đơn thuần của một thương hiệu gà rán, trở thành một "người bạn đồng hành" trong đời sống văn hóa của giới trẻ, gắn kết âm nhạc, trải nghiệm và cộng đồng.

KFC Zestival khẳng định vị thế là một trong những sự kiện "nóng nhất" trong mùa hè 2025

Thông qua KFC Zestival, thương hiệu đã chứng minh được năng lực kết hợp giữa ẩm thực và giải trí, tạo ra một không gian trải nghiệm đặc biệt, nơi giới trẻ vừa thưởng thức món ngon, vừa hòa mình vào những hoạt động văn hóa sôi động, góp phần định hình hình ảnh KFC như một biểu tượng năng động, thân thiện và gắn kết với thế hệ trẻ.

KFC Zestival – Dấu mốc khẳng định vị thế trong lòng giới trẻ

Sức hút của KFC Zestival đến từ cộng đồng: hàng chục nghìn bạn trẻ đã đổ về Hà Nội và TP.HCM, hòa mình vào không khí lễ hội rực rỡ. Đây chính là nơi mọi người cùng bạn bè quẩy hết mình, "bốc secret" và lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ.

Các màn trình diễn độc đáo và "bất ngờ" từ KFC khuấy động sân khấu

Line-up nghệ sĩ là tâm điểm không thể bỏ qua: Isaac, Mono, Quang Hùng MasterD, Wean, Captain Boy, 52Hz, Coldzy, MARZUZ và Danmy mang đến những màn trình diễn đa sắc màu, từ ballad sâu lắng đến hip-hop, pop điện tử đầy năng lượng. Sân khấu kết hợp âm thanh, ánh sáng hoành tráng, khiến bất cứ ai tham dự cũng "cháy" hết cỡ theo nhịp điệu lễ hội.

Sân khấu KFC Zestival bùng nổ với sự góp mặt của dàn ca sĩ, mang đến trải nghiệm đa sắc màu từ ballad sâu lắng đến hip-hop, pop điện tử.

Điểm nhấn khẳng định dấu ấn riêng của KFC gọi tên không gian lễ hội với các khu vực trải nghiệm thú vị: Thưởng thức "đặc sản gà giòn trứ danh" cùng âm nhạc sôi động, khu food zone phong phú, check-in sáng tạo và nhiều minigame hấp dẫn, giúp người tham dự không chỉ xem concert mà còn trở thành một phần của lễ hội. Đặt biệt, hoạt động đã ghi nhận gần 111 nghìn lượt tích điểm với hơn 42 nghìn phần quà đã được trao cho người tham dự.

Không chỉ là một concert, KFC Zestival còn mang đến không gian check-in sáng tạo, khu food zone ngập mùi gà giòn.

Những trải nghiệm này không chỉ tạo kỷ niệm cá nhân mà còn kết nối cộng đồng yêu KFC năng động và sáng tạo.

KFC Zestival là minh chứng sống động cho chiến lược trẻ hóa thương hiệu, biến mỗi hoạt động không chỉ là trải nghiệm ẩm thực mà còn là cơ hội kết nối, tương tác và tạo dấu ấn văn hóa trong lòng Gen Z. Đây chính là bệ phóng cho các hoạt động giải trí, trải nghiệm tiếp theo trong năm 2025, tiếp tục khẳng định vị thế Top of Mind của KFC trong ngành F&B và đời sống văn hóa của giới trẻ.