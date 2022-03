Khả năng kiếm tiền phát nể của Khánh Vy: Tỉnh táo đa dạng hóa thu nhập, đầu tư chứng khoán và đất từ năm 22 tuổi

Khánh Vy giờ đây không chỉ được nhiều người biết với vai trò là một MC kiêm KOL có tiếng cùng những thành tích đáng ngưỡng mộ, mà còn "gây bão" với tài kiếm tiền đáng nể ở độ tuổi 20.

Đa dạng nguồn thu nhập luôn là tôn chỉ: MC kiêm luôn KOL đình đám, sáng tạo content, viết sách

Khánh Vy từng tiết lộ bản thân kiếm tiền qua nhiều kênh khác nhau. Bên cạnh là một MC, cô nàng còn làm YouTube, cộng tác với nhãn hàng, làm KOL quảng cáo và thậm chí là cả viết sách.

Hiện tại, Khánh Vy đang sở hữu kênh YouTube với khoảng 1,5 triệu lượt đăng ký với content chủ yếu chia sẻ về kỹ năng sống, cách học Tiếng Anh và cách phát triển bản thân. Ngoài ra, cô còn có trang fanpage hơn 2 triệu người theo dõi, cùng với đó là trang Instagram với hơn 500 nghìn người theo dõi, chuyên chia sẻ những hình ảnh thường ngày và công việc.

Chia sẻ về cách kiếm thu nhập ở độ tuổi còn rất trẻ, Khánh Vy cho rằng mình may mắn được tiếp xúc sớm với nghề "cầm mic" từ năm học lớp 3 khi dẫn cho một chương trình thiếu nhi. Nhờ đam mê và điểm cộng từ khả năng nói Tiếng Anh lưu loát, Khánh Vy được cộng tác với nhiều chương trình Tiếng Anh trên VTV7 như IELTS On The Go, Follow Us và Crack’em up.

Tuy nhiên, thu nhập của cô nàng không chỉ đến từ việc dẫn chương trình. Nhờ độ nổi tiếng sẵn có và hình ảnh đẹp, cô nàng MC vẫn nhận các quảng cáo, booking PR trên các trang mạng xã hội. “Mình nhận bài cộng tác, quảng cáo với nhãn hàng trên các trang mạng xã hội. Ngoài ra còn làm MC dẫn chương trình song ngữ, đi dự sự kiện của một nhãn hàng nào đó. Mình cũng dành số tiền để đầu tư về bất động sản, chứng khoán" - cô chia sẻ.

Sau 6 năm đi làm, Khánh Vy đã sở hữu một gia sản mà bất cứ người trẻ nào cũng ao ước: có ô tô, sở hữu căn nhà của riêng mình và thậm chí là tậu đồ hiệu đến từ thương hiệu nổi tiếng như: Gucci, Chanel, Dior,... cho riêng mình.

Quy tắc quản lí tài chính nhỏ nhưng có võ: "Tích tiểu thành đại"

Bên cạnh nguồn thu nhập đa dạng, cách quản lý tài chính của Khánh Vy có lẽ cũng là điều đáng học hỏi. Nhờ áp dụng quy tắc của Warren Buffett mà cô nàng luôn quản lý tài chính một cách hiệu quả. Cụ thể, khi nhận được một khoản tiền, việc đầu tiên cô nàng làm không phải thưởng cho bản thân hay đi mua sắm. Thay vào đó, cô sẽ chuyển một số tiền nhất định vào tài khoản tiết kiệm trước. Số tiền dư ra sẽ được dùng để phục vụ các nhu cầu khác của cuộc sống.

Với số tiền tiết kiệm được, Khánh Vy sẽ chia thành 3 khoản nhỏ: Một là tiền dành cho các trường hợp khẩn cấp, hai là cho những mục tiêu, các khoản chi nhỏ đã lên kế hoạch từ trước và cuối cùng là khoản chi lớn như mua nhà, mua đất…

Với quan điểm “Sống dưới khả năng kiếm nhưng trong phạm vi cần” và "tích tiểu thành đại", Khánh Vy là minh chứng cho cách chi tiêu vô cùng hợp lý, không cần chi tiêu quá phung phí nhưng vẫn đủ để nuông chiều và chăm sóc bản thân, đúng chuẩn style "quý cô hiện đại".

Đầu tư sinh lợi cũng là một cách sử dụng tiền hiệu quả

Không chỉ kiếm tiền giỏi từ đa dạng hóa nguồn thu nhập, học cách quản lý tài chính và chi tiêu, Khánh Vy còn biết cách đầu tư tiền của mình cho ngày càng sinh lợi. Cô bạn lựa chọn hai hình thức đầu tư là bất động sản và chứng khoán.

Nữ MC Đường Lên Đỉnh Olympia cho biết rằng mình mới chỉ tìm hiểu và vẫn đang trong quá trình học hỏi để bắt đầu đầu tư chứng khoán và bất động sản, tuy nhiên cô sẽ đạt được mục tiêu này trong tương lai. Cô còn mua đất cho ba mẹ ở dưới quê với hi vọng là đất sẽ lên giá và sau này nữ MC sẽ có đủ tiền lo lắng cho gia đình.

Bên cạnh chuyện đầu tư tiền bạc, Khánh Vy cũng rất biết cách đầu tư cho chính bản thân mình. Không chỉ chăm lo cho cuộc sống của bố mẹ và gia đình, cô nàng còn đầu tư cho việc học hành và bảo hiểm, cũng không quên tự thưởng cho bản thân những món đồ đắt tiền để thêm động lực.

Thậm chí, cô nàng còn dự định đi du học để phát triển bản thân. "Bây giờ mình đang tiết kiệm tiền để làm 2 thứ quan trọng: Làm nội thất nhà riêng và chuẩn bị một khoản để đi du học (đã lên kế hoạch từ sau khi tốt nghiệp ĐH vào tháng 7/2020). Mình dự định đi Úc, ngành Truyền thông nhưng Úc vẫn đóng cửa nên mình vẫn phải đợi thôi" - Khánh Vy tự hào tâm sự.

Bằng tài năng và tư duy tài chính được hình thành từ sớm, cô bạn đã tích lũy được khối tài sản đáng nể ngay từ sớm. Không chỉ riêng Khánh Vy, nhiều bạn trẻ hiện tại có thể làm giàu bằng chính cách đa dạng nguồn thu nhập của mình, đồng thời học cách sử dụng số tiền thu về sao cho hiệu quả như tiết kiệm hoặc đầu tư.

