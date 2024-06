Khác với thế hệ tiền nhiệm, các lãnh đạo kế nghiệp các doanh nghiệp gia đình tại Việt Nam đang quan tâm đến điều gì trong thời đại AI bùng nổ?

Theo Khảo sát CEO Toàn cầu thường niên lần thứ 27 khu vực PwC Châu Á Thái Bình Dương năm 2024, những tiến bộ công nghệ, đặc biệt là những công nghệ mới như GenAI, đã thúc đẩy các CEO điều chỉnh chiến lược kinh doanh của họ. 77% lãnh đạo doanh nghiệp dự đoán rằng GenAI sẽ ảnh hưởng và tạo ra những thay đổi đáng kể trong cách thức doanh nghiệp của họ kiến tạo, phân phối và nắm bắt giá trị trong vòng ba năm tới.



Với chủ đề "NextGen Việt Nam: Thành công trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo", khảo sát Thế hệ kế nghiệp (NextGen) Toàn cầu năm 2024 của PwC đã làm rõ vai trò then chốt của NextGen tại Việt Nam trong việc định hình tương lai của doanh nghiệp gia đình trước làn sóng chuyển đổi của thời đại kỹ thuật số.

Khảo sát chỉ ra rằng, NextGen Việt Nam đang ngày càng bị thu hút bởi tiềm năng chuyển đổi của GenAI. Nghiên cứu cho thấy 82% bày tỏ sự quan tâm tích cực trong việc tìm hiểu về GenAI và 55% cho rằng họ am hiểu về GenAI. Không những vậy, 67% NextGen Việt Nam còn chia sẻ sự đồng thuận về tiềm năng của GenAI như là một công cụ mạnh mẽ để chuyển đổi kinh doanh.

"NextGen tại Việt Nam không chỉ là người quan sát những thay đổi này mà họ còn sẵn sàng bước lên đảm nhận vai trò lãnh đạo, với nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của AI đối với chiến lược phát triển trong tương lai. Hơn bao giờ hết, họ có khả năng định hình hoạt động kinh doanh của gia đình mình và tạo ra ảnh hưởng khi đảm đương trách nhiệm quản lý doanh nghiệp", ông Johnathan Ooi Siew Loke, Lãnh đạo Dịch vụ Doanh nghiệp Tư nhân và Gia đình PwC Việt Nam nhận định.

Những mục tiêu thế hệ NextGen Việt Nam sẽ ưu tiên khi tiếp quản doanh nghiệp gia đình

Liên quan đến cơ hội và thách thức của thế hệ NextGen Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt trong giai đoạn chuyển giao giữa thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm và thế hệ lãnh đạo NextGen, ông Hoàng Việt Cường, Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Doanh nghiệp tại PwC Việt Nam cho biết, thế hệ các doanh nghiệp gia đình Việt Nam đang còn rất non trẻ nếu so với các doanh nghiệp gia đình trên thế giới, vốn đã tồn tại hàng trăm năm, trải qua nhiều thế hệ. Do đó, một trong các điểm nổi bật là thế hệ NextGen này sẽ là những người định hình phong cách kinh doanh cho các doanh nghiệp gia đình trong giai đoạn tới.

Bước vào vai trò lãnh đạo trong thời kỳ đầu của kỷ nguyên công nghệ, mục tiêu trọng tâm của NextGen Việt Nam khi nắm giữ vai trò lãnh đạo vẫn là cần đảm bảo sự tăng trưởng kinh doanh. Đáng chú ý là 39% ưu tiên mục tiêu tăng trưởng như một tiêu chí hàng đầu, nhấn mạnh sự cam kết của họ trong việc thúc đẩy động lực phát triển.

Bên cạnh đó, nhận thức được vai trò quan trọng của nguồn nhân lực trong việc củng cố hoạt động kinh doanh và cơ sở hạ tầng công nghệ, NextGen Việt Nam ưu tiên các sáng kiến nhằm xây dựng và củng cố đội ngũ nhân tài trong doanh nghiệp của mình (39%).

Những mục tiêu ưu tiên của NextGen Việt Nam trong hai năm tới. Nguồn: PwC

Ngoài ra, họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố nền tảng công nghệ (36%) và đảm bảo rằng nhân viên có những kỹ năng cần thiết để nắm bắt công nghệ mới (33%). Sự hiểu biết sâu sắc về các yếu tố then chốt tạo nên thành công trong kinh doanh đã thể hiện tầm nhìn rõ ràng của NextGen khi bước vào kỷ nguyên mới.

Khi giải quyết những thách thức mà doanh nghiệp và xã hội đang phải đối mặt, NextGen Việt Nam nhận ra tầm quan trọng của việc tận dụng công nghệ để hỗ trợ năng suất của con người. Tư duy cầu tiến của họ phản ánh cam kết mạnh mẽ trong việc xây dựng và đổi mới doanh nghiệp để có thể phát triển bền vững trong bối cảnh đổi mới.

Cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên công nghệ mới

NextGen Việt Nam xem GenAI là chất xúc tác cho chuyển đổi kinh doanh, với các lợi ích được dự đoán như tăng năng suất của nhân viên (39%), tiết kiệm chi phí (39%) và nâng cao trải nghiệm của khách hàng (36%). Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lược ứng dụng AI trong bối cảnh cạnh tranh ngày nay, góp phần định vị doanh nghiệp để đạt được thành công trong thời đại kỹ thuật số.

Bên cạnh đó, trong các cuộc thảo luận về nâng cao kỹ năng của lực lượng lao động, NextGen Việt Nam cũng tái khẳng định vai trò quan trọng của AI. Hơn một nửa trong số những người tham gia khảo sát tin rằng GenAI sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực kỹ thuật số cho lực lượng lao động, vượt qua mức trung bình toàn cầu là 41%. Thông qua việc tận dụng những hiểu biết sâu sắc và tự động hóa từ AI, các doanh nghiệp có thể trang bị cho đội ngũ của mình những kỹ năng số cần thiết để thành công.

Mặc dù những tiến bộ của AI mang lại những cơ hội không thể phủ nhận, chúng cũng đặt ra nhiều thách thức và rủi ro tiềm tàng cho NextGen Việt Nam. 73% dự đoán rằng AI sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường trong ba năm tới, dẫn đến áp lực duy trì vị thế dẫn đầu ngày càng tăng của doanh nghiệp trong bối cảnh bị chi phối mạnh mẽ bởi AI. 70% các lãnh đạo trẻ tham gia khảo sát nhận thấy sự khó khăn trong việc theo kịp sự phát triển của AI và 48% cảm thấy khó để khai thác AI hiệu quả.

Không chỉ vậy, hơn một nửa số NextGen tại Việt Nam (58%) bày tỏ lo ngại về nguy cơ gia tăng rủi ro an toàn bảo mật thông tin liên quan đến việc áp dụng GenAI. Điều này phản ánh nhận thức ngày càng cao về các lỗ hổng có thể phát sinh từ việc sử dụng các công nghệ mới này, chẳng hạn như vi phạm dữ liệu, vi phạm quyền riêng tư và an toàn bảo mật thông tin. Các rủi ro khác bao gồm truyền tải thông tin sai lệch (52%), trách nhiệm pháp lý và rủi ro danh tiếng (52%) và thiên kiến về nhóm khách hàng hoặc nhân viên cụ thể (39%).

NextGen Việt Nam lo ngại về rủi ro tiềm ẩn từ GenAI trong doanh nghiệp. Nguồn: PwC

Để giảm thiểu những rủi ro này, NextGen Việt Nam được khuyến khích thiết lập các khuôn khổ quản trị rõ ràng cho việc sử dụng AI có trách nhiệm, đảm bảo việc triển khai công nghệ AI một cách có đạo đức và hiệu quả. Bên cạnh đó, ông Hoàng Việt Cường cho rằng, các doanh nghiệp gia đình tại Việt Nam cần phải chuyên nghiệp hoá các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình đồng thời tăng cường trao đổi giữa các thế hệ. Cách tiếp cận này cũng sẽ giúp các doanh nghiệp gia đình ở Việt Nam củng cố niềm tin với các bên liên quan và định hướng tương lai cho sự thành công lâu dài và bền vững của doanh nghiệp trong bối cảnh AI đang phát triển.