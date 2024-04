Khách đặt trước cả tháng, quán ăn ở Hà Nội kín chỗ dịp nghỉ lễ 30/4

Lên kế hoạch sớm cho kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, anh Minh Tài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) liên hệ với nhiều nhà hàng đặt bàn để quây quần bên người thân. Nhưng sau khi gọi điện thoại đến 4 nơi, anh Tài vẫn không tìm được chỗ ưng ý vì các nơi đều báo đã hết chỗ.

" Nghỉ lễ kéo dài nhưng vì nhiều lý do nên tôi không đi du lịch xa. Thay vào đó, vợ chồng tôi dự định đưa các con đi thưởng thức ẩm thực Hà Nội vì không phải lúc nào cũng có thời gian để làm việc này. Thế nhưng, gọi điện đến nơi nào tôi cũng bị từ chối vì họ đã kín bàn trong suốt những ngày nghỉ. Họ hẹn tôi đến hôm đó gọi lại xem có ai hủy chỗ không thì mới đặt được. Nhưng vì không thể đợi nên tôi đành chuyển sang những quán gần nhà, dù không nổi tiếng bằng ", anh Tài kể.

Liên hệ với nhiều nhà hàng, PV VTC News cũng được thông báo họ đã khóa sổ, không nhận thêm khách đặt bàn cho những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 do chật kín chỗ từ rất sớm.

" Không ít khách đã đặt trước vài tuần, thậm chí cả tháng nên chưa đến ngày nghỉ, chúng tôi đã full bàn ở các khung giờ. Bây giờ nếu khách muốn có chỗ thì đành đợi may rủi, chỉ còn chờ khách khác hủy bàn hoặc họ tàn tiệc sớm thì mới có chỗ. Do đó, hiện giờ chúng tôi không nhận khách nữa mà tư vấn khách đợi đến hôm đó quay lại, may ra có thể có bàn ", quản lý một nhà hàng buffet nổi tiếng trả lời.

Nhiều quán ăn ở Hà Nội kín chỗ ngay trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. (Ảnh minh họa)

Nhân viên của nhà hàng MiamThai trên đường Lương Khánh Thiện (quận Hoàng Mai) cho biết, thời điểm còn cách ngày nghỉ lễ cả tuần thì lượng khách đã tăng gấp hai lần so với ngày bình thường và hơn 60% số bàn đã được đặt trước. Biết là lượng khách sẽ tăng đột biến, nhà hàng đã phải chuẩn bị trước hàng hóa và cả nhân sự để chuẩn bị chạy hết công suất trong kỳ nghỉ tới.

" Chúng tôi đã phải nhập thêm nguyên liệu từ sớm và tăng thêm người, nếu không nguy cơ "vỡ trận" có thể xảy ra ", chị Hoa, chủ nhà hàng chia sẻ.

Chuỗi nhà hàng Haidilao tại hai cơ sở Lotte Mall Tây Hồ, Times City cũng đã đông kín khách vào buổi tối hai ngày 30/4 - 1/5 và hiện không dám nhận thêm đơn đặt hàng của khách.

" Với những khách đã đặt bàn trước nhưng nếu nhà hàng quá tải thì khách vẫn phải chờ. Mặc dù biết đó là sự bất tiện nhưng điều này do vượt tầm kiểm soát của khách nên chúng tôi mong nhận được sự cảm thông, hợp tác của khách. Tất nhiên, chúng tôi đã nhắc nhở nhân viên phải cố gắng hết sức để phục vụ khách tốt nhất ", một nhân viên nói.

Còn nhân viên một nhà hàng bán đồ Nhật ở quận Ba Đình cho biết, nhiều khách hàng đã đặt bàn từ ngay đầu tháng 4 vì lường trước tình huống "cháy" bàn trong dịp nghỉ lễ.

Theo khảo sát của PV VTC News, nhiều nhà hàng trong các trung tâm thương mại như Aeon mall Hà Đông, Lotte mart Tây Hồ cũng đang trong tình trạng khách đặt bàn trước kín chỗ.

Không chỉ những nhà hàng cao cấp, nhiều quán ăn ở phân khúc bình dân cũng đắt khách trong kỳ nghỉ lễ này. Nhân viên một quán lẩu ếch trên đường Phó Đức Chính (quận Tây Hồ) cho biết, năm ngoái, trong đợt nghỉ lễ 30/4, cửa hàng đã đón hàng trăm lượt khách mỗi tối, nhiều thời điểm quá tải và phải từ chối phục vụ thêm khách vì hết chỗ ngồi.

Năm nay, với 5 ngày nghỉ lễ cửa hàng dự kiến lượng khách còn đông hơn, có thể tăng 30% so với năm trước. " Ngay từ sớm, nhà hàng đã phải nhập thêm nguyên liệu và bổ sung nhân viên thời vụ, thậm chí còn tăng lương cho nhân viên để họ nỗ lực kịp phục vụ khách ", quản lý nhà hàng nói.

Còn anh Nguyên, nhân viên quán cà phê Thong dong (quận Hoàng Mai) cũng cho biết, quán đã phải thuê thêm nhân viên thời vụ, chuẩn bị thêm các nguyên liệu pha chế, tăng giờ mở cửa của quán lên đến 12h đêm.