Khách đi máy bay nội địa tăng vượt thời điểm trước dịch COVID-19

Số liệu của Cục Hàng không cho thấy, dự kiến tới hết năm nay, thị trường vận tải hàng không Việt Nam đạt 55 triệu khách (tăng 3,7 lần so năm trước), và phục hồi bằng gần 70% so năm 2019 – thời điểm chưa có dịch COVID-19. Trong đó, vận chuyển khách nội địa tăng mạnh đã bù đắp phần nào cho lượng khách quốc tế vẫn phục hồi chậm.

Cụ thể, vận chuyển khách nội địa trong năm nay của hàng không đạt 43,2 triệu khách (tăng 3,5 lần so năm trước) và tăng hơn 15% so năm 2019. Tuy nhiên, vận chuyển quốc tế chỉ đạt 11 triệu khách, dù tăng 22 lần so năm trước, nhưng chỉ bằng 27% so năm 2019.

Về hàng hoá, tổng lượng hàng đi đường hàng không ước đạt hơn 1,25 triệu tấn, tương đương sản lượng vận tải của năm 2019. Trong đó, lượng vận tải hàng nội địa vẫn thấp hơn 40% so với năm 2019, nhưng bù lại vận tải hàng hoá quốc tế lại tăng hơn 10% so với năm 2019.

Khách hàng không nội địa tăng vượt giai đoạn chưa có dịch COVID-19, giúp thị trường hàng không Việt phục hồi.

Cục Hàng không đánh giá, tổng quan thị trường hàng không Việt Nam năm vừa qua, đặc biệt với thị trường nội địa đã có sự tăng trưởng mạnh về sản lượng, cho thấy hiệu quả từ biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và mở cửa, khôi phục thị trường đúng.



Bên cạnh đó, trong năm, Cục Hàng không đã chủ động trao đổi với Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), nhà chức trách hàng không các quốc gia đối tác để nối lại đường bay thường lệ quốc tế sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát.