Khách đi taxi Tân Sơn Nhất sẽ cõng 3 loại phí

Đề xuất tính giá dịch vụ mới của Công ty Cổ phần Đầu tư TCP chưa hết nóng thì mới đây, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông báo thu phí theo lượt với giá sàn là 9.100 đồng/lượt đối với taxi hoạt động trong sân bay. Cách tính mới sẽ áp dụng từ ngày 1-4.



Dồn dập phí mới, hãng taxi choáng váng

Theo đó, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ thu tiền đơn vị khai thác chỗ đậu taxi theo lượt chứ không cung cấp chỗ đậu theo tháng như trước đây. Giá khởi điểm cho 18 vị trí làn C ga quốc nội và 12 vị trí làn A ga quốc tế đến, 4 vị trí làn B ga quốc tế đi là 9.100 đồng/lượt xe với xe 4-9 chỗ. Giá cho 12 vị trí tại làn D1 và 11 vị trí cho làn D2 đối với xe taxi công nghệ cũng 9.100 đồng/lượt.

Như vậy, hành khách nhiều khả năng phải chịu ít nhất 3 loại phí gồm phí ra vào cổng sân bay (10.000 đồng/lượt), phí quá cảnh nhà xe TCP (từ 5.000 đến 15.000 đồng/lượt) và phí thuê bãi đậu taxi (9.100 đồng/lượt)

Đại diện hãng taxi Vinasun, đơn vị có hơn 1.000 đầu xe hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất, cho biết trước đây sân bay cho thuê vị trí đậu theo tháng, chia ra mỗi lượt xe chịu phí 4.000 đồng. Sắp tới nếu sân bay áp dụng mức 9.100 đồng/lượt (tăng gấp đôi so với trước), cộng thêm việc Công ty Cổ phần Đầu tư TCP thông báo tính phí quá cảnh qua làn C và D từ 5.000 đến 15.000 đồng/lượt thì mỗi hãng taxi phải đội chi phí từ 3 - 5 tỉ đồng/năm.

Khách đón taxi tại làn C sân bay Tân Sơn Nhất

Cụ thể hơn, vị này tính toán 1 lần vào sân bay đón khách (kể cả quốc tế và quốc nội), taxi phải chịu 2 lần phí dịch vụ của 2 đơn vị khác nhau, chưa kể phí vào cổng 10.000 đồng đã thu từ trước đến nay, dẫn đến tổng mức phí 1 lượt xe đón khách cao.

Nếu đón khách tại làn C, tổng phí một lượt tối thiểu là 24.100 đồng và đón khách tại làn D là 34.100 đồng/lượt. Với mức phí này thì những cuốc khách đi gần khoảng vài kilomet…, mức phí có thể bằng hoặc cao hơn giá cước.

"Nếu các hãng phải gánh hoàn toàn khoản phí thì không kham nổi, còn bắt anh em tài xế chịu cũng không xong. Do đó hành khách chắc chắn sẽ chịu phần nhiều khoản phí này" - đại diện hãng Vinasun cho hay.

Ông Tạ Long Hỷ, Chủ tịch Hiệp hội Taxi TP HCM, cho rằng việc điều chỉnh phí cuốc xe không phù hợp, đè nặng thêm chi phí, gây thiệt hại quyền lợi khách hàng. Hoạt động taxi trong sân bay ngoài mục đích kinh doanh còn góp phần bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại sân bay, giải tỏa khách vào những ngày lễ, Tết. Nếu tăng mức phí cao, nhiều khả năng lái xe ngại vào sân bay vì chịu phí, chưa kể hành khách cũng ngại phí mà ra ngoài đón khách, gây mất an ninh trật tự.

Dễ tạo bất ổn

Để hài hòa quyền lợi giữa sân bay Tân Sơn Nhất, đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe và khách hàng, ông Tạ Long Hỷ cho biết Hiệp hội Taxi TP HCM đã có văn bản kiến nghị đến Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Công ty Cổ phần Đầu tư TCP và Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM. Hiệp hội này kiến nghị cảng hàng không cho sử dụng bãi đệm trên đường Hồng Hà để tập kết taxi trước khi vào làn C đón khách mà không thông qua nhà xe TCP. Các hãng sẽ tự điều phối xe linh hoạt theo từng đợt với lượng xe vừa đủ để không gây ùn ứ trên đường di chuyển vào làn C. Ngoài ra, đề xuất mở thêm làn C1 (kế bên làn C) dành riêng cho các hãng taxi truyền thống chạy từ bãi đệm Hồng Hà đến thẳng làn C1 đón khách, không thông qua nhà xe TCP.

Về giá dịch vụ, hiệp hội kiến nghị Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất cân nhắc lại vì mức thu 9.100 đồng/lượt là quá cao. Các hãng chấp nhận mức thu 4.500 - 5.000 đồng/lượt (cao hơn hiện nay 500 - 1.000 đồng/lượt) vì phù hợp và tổng chi phí chênh lệch không nhiều so với mức thuê đậu xe đang thực hiện.

Khách lên taxi công nghệ trong nhà xe TCP

Nhận đơn kiến nghị của Hiệp hội Taxi TP HCM, ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng Phòng Quản lý Vận tải đường bộ (Sở GTVT TP HCM), cho biết sở đang tìm hiểu các nội dung liên quan. Sau đó, sẽ có văn bản đề nghị Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xem xét, giải quyết các kiến nghị của Hiệp hội Taxi TP HCM.

Theo ông Hải, việc Công ty Cổ phần Đầu tư TCP (nhà xe TCP) thay đổi cách tính phí taxi quá cảnh tại nhà xe TCP theo lượt thay vì thuê vị trí theo tháng như trước đây hay Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất thay đổi cách tính cho thuê bãi đậu, là thỏa thuận giữa các bên, không thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở GTVT. Tuy nhiên, nếu các khoản phí ấy gây ảnh hưởng đến nhu cầu, quyền lợi của hành khách thì cần xem xét lại bởi sân bay là cửa ngõ quan trọng, nơi cung cấp vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn.

TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP HCM, nhận định trong vé máy bay hành khách đã trả phí cho tiền sử dụng dịch vụ cảng, chưa kể hiện nay khách phải trả 10.000 đồng phí ra vào sân bay, dù mức phí này được Thanh tra Chính phủ kết luận là thu sai. Nếu Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất tăng thêm các khoản phí để khách phải trả là "trăm dâu đổ đầu hành khách".

"Nếu chuyện tăng phí của Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất cũng như các đơn vị hoạt động trong cảng khiến hành khách chịu phí chồng phí thì đề nghị cơ quan chức năng phải làm rõ, tránh nguy cơ lạm phát, tạo bất ổn cho xã hội. Bởi, sân bay là cửa ngõ, nơi vận chuyển hành khách công cộng khối lượng lớn, bất cứ thay đổi nào cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến số đông" - TS Thuận cho hay.

Mệt vẫn gánh mà phí vẫn tăng Tiếp nhận thông tin trên báo đài, chị Nguyễn Cẩm Nhung (quận 7, TP HCM) cho biết mình thường xuyên sử dụng dịch vụ taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất và khá bất ngờ vì thông thường việc tăng phí phải đi đôi với tăng chất lượng dịch vụ. Chị Nhung kể hiện nay khách vào sân bay cũng phải xếp hàng chờ taxi mỗi dịp cao điểm, nhà xe TCP cũng không đầu tư thêm thang máy mà để khách phải xếp hàng dài để di chuyển nhanh đến tầng 2, 3... Chưa kể, taxi, xe gia đình phải nối đuôi chờ trả phí ra vào cổng thay vì sân bay phải đầu tư thẻ thu phí tự động ETC theo khuyến cáo. "Nếu mức phí vài ba ngàn, hãng taxi có thể chịu vì phục vụ việc kinh doanh của họ nhưng nếu tăng lên vài chục ngàn thì khả năng hành khách phải gánh rồi. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu tiếp cận phương tiện công cộng của hành khách" - chị Nhung nói.