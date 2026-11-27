Trải nghiệm mua sắm ở Việt Nam chắc chắn không thể thiếu hoạt động may đo thủ công, nơi du khách có cơ hội khám phá tay nghề khéo léo và sự tỉ mỉ của những người thợ Việt. Trong số các dịch vụ may đo được yêu thích, may đồ "thần tốc" tại chợ Bến Thành (TP.HCM) là một trong những trải nghiệm thu hút đông đảo du khách quốc tế mỗi khi có dịp ghé thăm thành phố. Sở dĩ dịch vụ này được gọi là may đồ "thần tốc" bởi tốc độ hoàn thiện đáng kinh ngạc: chỉ trong vòng 24 giờ, khách hàng đã có thể nhận về những bộ trang phục được may đo theo số đo và sở thích cá nhân. Trên mạng xã hội, từ khách Tây cho đến hội chị em đến từ Thái Lan, Nhật Bản đều hào hứng chia sẻ trải nghiệm, thi nhau tìm đến chợ Bến Thành để thử dịch vụ độc đáo này.

Nguồn: TikTok @asianlife_fr, @thu506benthanhtailor



Khi trải nghiệm dịch vụ may đồ "thần tốc" ở chợ Bến Thành, du khách chỉ cần chuẩn bị sẵn ý tưởng hoặc hình ảnh mẫu thiết kế để đưa cho các chủ tiệm tham khảo. Ngay cả khi chưa có sẵn ý tưởng, khách hàng cũng không phải lo lắng bởi tại đây luôn có nhiều mẫu trang phục để lựa chọn. Một trong những điều khiến du khách thích thú khi ghé các sạp may chính là không gian ngập tràn vải vóc với đủ màu sắc, chất liệu và hoa văn khác nhau. Các cửa tiệm nằm san sát, trưng bày vô số cuộn vải bắt mắt, tạo nên khung cảnh mua sắm vô cùng nhộn nhịp.

Theo chia sẻ từ một số du khách, ngay cả khi cửa tiệm chưa có sẵn loại vải khách cần, các chủ sạp vẫn có thể nhiệt tình dẫn khách sang những sạp khác để tăng khả năng tìm đúng chất liệu ưng ý. Bởi lẽ, các tiểu thương ở đây phần lớn đều quen biết và có mối liên hệ với nhau nên việc tìm kiếm, lựa chọn vải vóc cũng thuận tiện hơn. Có thể nói, sự tận tình, linh hoạt, hỗ trợ khách hết mình chính là một trong những điểm khiến trải nghiệm may đo tại chợ Bến Thành ghi điểm trong mắt du khách quốc tế.

Nguồn: TikTok @poppapnd

Một điểm nữa khiến các sạp may "thần tốc" ở chợ Bến Thành càng thêm viral chính là sự thân thiện và khả năng "bắt sóng" cực nhanh với khách hàng. Ngoại ngữ dường như chưa bao giờ là rào cản bởi các chủ tiệm với nhiều năm kinh nghiệm làm nghề đều có thể giao tiếp cơ bản với du khách. Ngay cả khi không thực sự thông thạo ngoại ngữ, họ vẫn có những màn giao tiếp đầy "tâm linh" để tư vấn và nắm bắt yêu cầu của khách. Quan trọng hơn cả là thái độ phục vụ nhiệt tình, niềm nở, luôn sẵn sàng hỗ trợ để khách có được món đồ ưng ý. Chính sự gần gũi và linh hoạt ấy đã góp phần tạo nên trải nghiệm mua sắm thú vị, khiến dịch vụ may đồ "thần tốc" trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ khi du khách ghé thăm chợ Bến Thành. Chẳng nói đâu xa, một nữ du khách người Thái từng chia sẻ rằng vì nói chuyện quá hợp gu, lại liên tục được chủ tiệm khen xinh đẹp, trẻ trung nên cô nàng đã vui vẻ "chốt đơn", đặt may hẳn 3 bộ trang phục ngay tại cửa hàng.

Nguồn: TikTok @jane.lalada

Các công đoạn may đồ "thần tốc" ở chợ Bến Thành

Quy trình đặt may tại các sạp ở chợ Bến Thành khá đơn giản và thuận tiện. Đầu tiên, khách hàng chỉ cần trao đổi với chủ tiệm về kiểu dáng mong muốn, có thể đưa sẵn hình ảnh mẫu hoặc mô tả ý tưởng để thợ may tham khảo. Nếu chưa tìm được thiết kế ưng ý, du khách cũng không cần quá lo lắng bởi các chủ tiệm luôn sẵn nhiều mẫu trang phục để gợi ý và tư vấn.

Tiếp đến là công đoạn lựa chọn vải vóc. Với hàng trăm mẫu vải đa dạng về màu sắc, chất liệu và họa tiết, khách hàng có thể thoải mái tìm kiếm loại vải phù hợp với sở thích cũng như thiết kế đã chọn. Sau khi thống nhất kiểu dáng và chất liệu, thợ may sẽ tiến hành lấy số đo chi tiết trên cơ thể để đảm bảo trang phục khi hoàn thiện có độ vừa vặn, lên dáng đẹp nhất.

Nguồn: TikTok @asianlife_fr

Sau khi hoàn tất các công đoạn trên, khách hàng chỉ cần chờ 24 tiếng là có thể quay lại cửa tiệm để nhận trang phục đã đặt may. Nếu thành phẩm chưa vừa vặn hoặc cần điều chỉnh một vài chi tiết, các chủ tiệm cũng sẵn sàng hỗ trợ chỉnh sửa để khách có được món đồ ưng ý nhất. Các dịch vụ may đo tại chợ Bến Thành có danh mục thiết kế vô cùng đa dạng, từ váy vóc, áo, quần cho đến suit, phục vụ nhu cầu của cả khách nam lẫn khách nữ. Nhờ vậy, du khách có thể thoải mái hiện thực hóa nhiều ý tưởng trang phục khác nhau mà không mất quá nhiều thời gian chờ đợi.