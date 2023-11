Khách sạn, biệt thự du lịch ở Hội An bị ngân hàng siết nợ

Ngân hàng TMCP Công thương (VietinBank – CTG) vừa thông báo về việc bán đấu giá tài sản bảo đảm ở TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam để thu hồi nợ của 5 công ty.



Cụ thể, tài sản đảm bảo của Công Ty TNHH Thương mại & Dịch vụ du lịch Hoàng Hùng Phát được rao bán là Quyền sử dụng đất và công trình khách sạn Le Pavillon Hoi An Central Luxury Hotel & Spa hình thành trong tương lai tại thửa đất số 328 tờ bản đồ số 32 khối Ngọc Thành, phường Cẩm Phô, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Theo mô tả của VietinBank, quyền sử dụng đất có diện dích 847,1m2, là đất thương mại, dịch vụ, có thời hạn sử dụng lâu dài. Tài sản trên đất là khách sạn 6 tầng, có tầng lửng và 1 tầng hầm. Tổng diện tích xây dựng là 3.841,0m2, mật độ xây dựng 60%.

Giá khởi điểm của tài sản là hơn 92 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) để chuyền quyền sở hữu tài sản trên theo quy định của pháp luật, người mua tài sản phải thanh toán các khoản này.

Tài sản bảo đảm là của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Hoàng Liên Phát gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 332, tờ bản đồ số 32 khối Ngọc Thành, phường Cẩm Phô, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Quyền sử dụng đất có diện tích 613,8m2 trong đó 603m2 là đất thương mại dịch vụ và 10,8m2 là đất trồng cây lâu năm. Tài sản trên đất là Khách sạn Le Pavillon Hoi An Square Luxury Hotel có cấu trúc 7 tầng, có tầng hầm, hồ bơi. Mật độ xây dựng 60%. Giá khởi điểm là 97,4 tỷ đồng.

Một khách sạn khác cũng được VietinBank rao bán, là tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Sea Front One. Quyền sử dụng đất này có diện tích 408,2m2 và khách sạn trên đất có quy mô 7 tầng với 40 phòng ngủ. Giá khởi điểm tài sản là 36,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, VietinBank Hội An cũng rao bán bất động sản khác là tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Du lịch Bảo Trí là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 69, tờ bản đồ số 39 khối Thanh Nam, phường Cẩm Châu, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Thửa đất có diện tích 290,6m2 , trong đó 270,3m2 là đất ở đô thị và 20,3m2 là đất trồng cây lâu năm sử dụng đến tháng 7/2065. Tài sản này có giá khởi điểm 23,2 tỷ đồng.

Ngân hàng cũng chào bán Quyền sử dụng đất và biệt thụ du lịch là tài sản bảo đảm của Công ty TNHH An Bàng Hidden Beach. Tài sản có địa chỉ tại khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. VietinBank mô tả, quyền sử dụng đất có diện tích 405,4m2. Biệt thự du lịch có quy mô 3 tầng với 22 phòng ngủ, diện tích 1.108,99m2. Ngoài ra còn có 1 hồ bơi diện tích 57,66m2. Tổng diện tích sàn xây dựng (bao gồm hồ bơi) là 1.166,65m2. Giá khởi điểm của bất động sản này là 35,1 tỷ đồng.

Hoạt động rao bán nợ, đấu giá tài sản bảo đảm của các ngân hàng diễn ra dày đặc thời gian gần đây khi nợ xấu có xu hướng tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm. Tài sản được đưa ra phát mại thường là bất động sản, ô tô,…Tuy nhiên, do thị trường địa ốc đang khá trầm lắng, hoạt động kinh doanh còn nhiều khó khăn nên nhu cầu mua tài sản phát mại của ngân hàng cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy có thể thấy, phần lớn các tài sản phải thực hiện đấu giá nhiều lần, liên tục giảm giá để thu hút người mua.