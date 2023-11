Bắt đầu làn sóng hạ lãi suất cho vay

Cần chính sách tiền tệ có mức độ độc lập cao

Ngày 10-11, hội thảo "Lạm phát, lạm phát kỳ vọng và chính sách tiền tệ của Việt Nam trong bối cảnh mới" do Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL), Đại học Quốc gia TP HCM và Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM tổ chức. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NH Nhà nước Chi nhánh TP HCM, cho biết Việt Nam phải thường xuyên thực hiện chính sách tiền tệ đa mục tiêu, là vừa giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kìm giữ lạm phát vừa hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế.

TS Nguyễn Tú Anh, Ban Kinh tế Trung ương, cho rằng lạm phát ở Việt Nam chủ yếu do chi phí đẩy, tức là do giá nhập khẩu xăng dầu và giá hàng hóa cơ bản. "Lạm phát do cầu kéo không đáng kể nhờ hiệu ứng suy giảm vòng quay tiền tệ, nên việc kiềm chế lạm phát bằng thắt chặt tiền tệ quá mức có thể không hiệu quả. Đối với một nền kinh tế đang phát triển thì lạm phát là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng rất quan trọng. Và chi phí cho việc thận trọng quá mức về lạm phát có thể lớn hơn rất nhiều so với lợi ích mà lạm phát thấp mang lại" - ông Nguyễn Tú Anh nói.

Cũng theo ông Nguyễn Tú Anh, vấn đề khó nhất của Việt Nam hiện nay không phải là NH không có tiền để cho vay mà là khách hàng muốn vay nhưng bế tắc do tổng cung chưa phục hồi, xuất khẩu giảm mạnh, thị trường bất động sản còn khó. "Có tới 80% tài sản thế chấp ở NH thương mại là bất động sản, thị trường này khó khăn về pháp lý không giải quyết được sẽ gây tắc nghẽn tín dụng" - ông Nguyễn Tú Anh nói.

PGS-TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học UEL, nhận định với nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam sẽ khó tránh những tác động từ kinh tế thế giới. Bối cảnh này đặt ra bài toán phải xây dựng chính sách tiền tệ có mức độ độc lập cao để phản ứng với những biến động của thị trường trong nước và quốc tế.

L.Anh