Khách sạn Wyndham Soleil Danang được công nhận đạt chuẩn 5 sao

Theo số liệu vận hành do dự án cung cấp, khách sạn ghi nhận tỷ suất lấp đầy đạt mức 100% công suất phòng trong các giai đoạn cao điểm du lịch, mùa sự kiện và dịp nghỉ lễ.

Cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của The Soleil Danang

Ngày 24/4/2026, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 171/QĐ-CDLQGVN, công nhận khách sạn Wyndham Soleil Danang, địa chỉ 02 Phạm Văn Đồng, thành phố Đà Nẵng, đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Đây là dấu mốc pháp lý và vận hành quan trọng, xác nhận khách sạn đáp ứng hệ thống tiêu chí theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015 về cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ, đội ngũ nhân sự và quy trình phục vụ. Với một dự án nghỉ dưỡng, danh hiệu 5 sao không chỉ mang ý nghĩa hình ảnh. Đây còn là nền tảng để củng cố khả năng tiếp cận nhóm khách có mức chi tiêu cao, khách quốc tế, khách MICE và các đoàn lưu trú dài ngày.

Tọa lạc tại số 02 Phạm Văn Đồng, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng, khách sạn Wyndham Soleil Danang thuộc tổ hợp 4 tòa tháp The Soleil Danang, đối diện Công viên Biển Đông và cận kề bãi biển Mỹ Khê. Sở hữu 882 phòng Deluxe Studio và Family Suite, phần lớn có ban công cùng tầm nhìn hướng biển hoặc thành phố. Hệ tiện ích gồm nhà hàng phục vụ cả ngày, café, pool bar, bể bơi ngoài trời, spa, phòng tập và không gian hội họp - sự kiện có sức chứa lên đến 1000 khách. Quy mô này tạo điều kiện để khách sạn phục vụ đồng thời nhu cầu nghỉ dưỡng, công tác, hội nghị và sự kiện.

Công suất phòng chạm ngưỡng 100% - sức hút từ khách sạn 5 sao mặt biển Mỹ Khê

Đà Nẵng ngày càng được định vị như "thành phố của sự kiện", với lễ hội pháo hoa quốc tế, các chương trình âm nhạc, thể thao, ẩm thực, MICE, du lịch cưới và chuỗi hoạt động văn hóa diễn ra trong nhiều thời điểm của năm. Nhịp sự kiện dày giúp mở rộng mùa du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và tạo thêm những đợt cao điểm ngoài các kỳ nghỉ truyền thống.

Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng, trong một tháng diễn ra vòng loại DIFF 2025, các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ khoảng 1,17 triệu lượt khách, tăng gần 10,3% so với cùng kỳ; doanh thu lưu trú, ăn uống và lữ hành tháng 6 ước đạt 3.869 tỷ đồng, tăng 22%, trong khi công suất buồng phòng toàn thành phố dao động 80-85%.

( Wyndham Soleil Danang là địa điểm tổ chức cuộc thi Iron Man 2026)

Trong bối cảnh đó, theo số liệu do dự án cung cấp, Wyndham Soleil Danang luôn ghi nhận tỷ suất lấp đầy đạt mức 100% công suất phòng trong các giai đoạn cao điểm du lịch, mùa sự kiện và dịp nghỉ lễ. Kết quả này cho thấy khả năng chuyển hóa lợi thế vị trí, chất lượng dịch vụ và tiêu chuẩn vận hành thành doanh thu khai thác thực tế; đồng thời tạo nền tảng để chủ sở hữu tham gia chương trình ủy thác vận hành, tận dụng hệ thống bán phòng và năng lực quản trị chuyên nghiệp thay vì phải tự khai thác căn hộ.

Công bố siêu chính sách bán hàng mùa cao điểm du lịch 2026

Nhân dịp khách sạn Wyndham Soleil Đà Nẵng được công nhận đạt chuẩn 5 sao, Chủ đầu tư tổ hợp dự án The Soleil Danang công bố chính sách bán hàng ưu việt dành cho khách hàng muốn sở hữu căn hộ nghỉ dưỡng đẳng cấp tại dự án. Theo đó chính sách được thiết kế nhằm giảm áp lực tài chính ban đầu, đồng thời mở rộng cơ hội khai thác, sử dụng căn hộ cho cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Cụ thể, tại tòa D, với các căn hộ đã sẵn sàng bàn giao, khách hàng chỉ cần thanh toán 70% giá trị căn hộ là có thể nhận nhà ngay; phần còn lại được giãn trong 3 năm. Tại tòa A1, khách hàng có thể sở hữu căn hộ chỉ với 0 đồng nếu tận dụng chính sách hỗ trợ lãi suất 0% của Chủ đầu tư. Ngoài ra, nhân dịp này, khách hàng cũng được nhận những gói quà tặng, chiết khấu khác với mức ưu đãi lên tới 20% giá trị căn hộ.

Tại The Soleil Đà Nẵng, sau khi nhận nhà, chủ sở hữu có thể linh hoạt lựa chọn tự sử dụng, tự khai thác hoặc tham gia chương trình ủy thác vận hành, qua đó tận dụng hệ thống bán phòng và chính sách nhận lợi nhuận sớm theo từng thời kỳ để tài sản có thể ngay lập tức tạo ra dòng tiền kinh doanh.

Với vị trí mặt biển Mỹ Khê, tiêu chuẩn vận hành quốc tế, công suất khai thác ấn tượng trong các giai đoạn cao điểm cùng chính sách sở hữu linh hoạt, The Soleil Danang đang hội tụ những yếu tố quan trọng của một tài sản nghỉ dưỡng có khả năng tạo dòng tiền thực. Đây không chỉ là cơ hội sở hữu căn hộ khách sạn 5 sao tại một trong những tọa độ du lịch sôi động bậc nhất Việt Nam, mà còn là lựa chọn đáng chú ý cho nhà đầu tư tìm kiếm tài sản hiện hữu, vận hành thật và có tiềm năng khai thác dài hạn bên bờ biển Mỹ Khê.