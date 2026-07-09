The 6 Villas: Bộ sưu tập 6 biệt thự hoàn thiện hiếm hoi giữa lòng TP.HCM

Không phải vì thiếu lựa chọn. Anh đã xem qua nhiều dự án, nhưng càng xem càng nhận ra điều mình tìm kiếm không còn là một căn nhà ở vị trí nổi bật hay nhiều tiện ích, mà là một không gian đủ riêng tư để trở về sau ngày làm việc bận rộn, đủ rộng để nhiều thế hệ quây quần, pháp lý rõ ràng để an tâm lâu dài, và đủ giới hạn để không mang cảm giác của một sản phẩm đại trà. Đó là lý do The 6 Villas thu hút anh ngay từ lần đầu trải nghiệm.

Ở những siêu đô thị như TP.HCM, người ta thường dành cả tuổi trẻ bôn ba để chạm tới đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng khi đã đứng ở đỉnh của thành tựu, điều họ tìm kiếm lại là một khoảng lặng: một không gian đủ rộng để thở, đủ tĩnh để lắng nghe chính mình, và đủ riêng tư cho gia đình.

Đó là lý do Kusto Home chọn đi ngược số đông để tạo ra The 6 Villas – phân khu biệt thự đỉnh tháp của hệ sinh thái Urban Green, bộ sưu tập giới hạn chỉ đúng 6 căn biệt thự biệt lập, nơi câu chuyện không còn là mua một ngôi nhà mà là sở hữu một nơi trú ẩn và nghỉ dưỡng xứng đáng.

Tìm về một giá trị thực chất

Biệt thự The 6 Villas tại Urban Green đã hoàn thiện mặt ngoài. Ảnh: Kusto Home

Trên thị trường bất động sản, nhà đầu tư đã quen với những đợt mở bán khi dự án còn đang hình thành. Thay vì bán những lời hứa về tương lai, The 6 Villas chỉ chính thức ra mắt khi toàn bộ sáu căn biệt thự đã được xây dựng hoàn chỉnh, sẵn sàng bàn giao để chủ nhân trực tiếp cảm nhận và đưa ra quyết định trên chính ngôi nhà mình sẽ sở hữu.

Khách hàng không cần hình dung ngôi nhà tương lai qua phim giới thiệu hay mô hình sa bàn. Họ có thể trực tiếp bước vào không gian sống, chạm tay vào những mảng tường mang ngôn ngữ kiến trúc Modernist, ngắm khoảng thông tầng đón gió và quan sát ánh sáng tự nhiên thay đổi theo từng thời điểm trong ngày – những trải nghiệm chỉ có thể cảm nhận khi công trình đã hiện hữu.

Triết lý xây xong mới bán vì thế không chỉ là câu chuyện tiến độ, mà là cách trả lại cho người mua quyền được nhìn thấy giá trị thực trước khi quyết định. Bà Vũ Thị Bích Ngọc – Giám đốc Khối kinh doanh & Marketing Kusto Home chia sẻ:

"Với The 6 Villas, chúng tôi lựa chọn xây dựng hoàn chỉnh rồi mới giới thiệu đến khách hàng. Đó không chỉ là câu chuyện về tiến độ, mà còn là cách Kusto Home trả lại cho người mua quyền được trực tiếp kiểm chứng chất lượng và giá trị của ngôi nhà trước khi đưa ra quyết định.

Theo bà Bích Ngọc, The 6 Villas gồm sáu căn biệt thự với hai phương án bàn giao: bốn căn hoàn thiện mặt ngoài, hoàn chỉnh kết cấu và hệ thống kỹ thuật, bàn giao thô bên trong để gia chủ tự hoàn thiện nội thất; hai căn còn lại được trang bị đầy đủ nội thất, sẵn sàng đón chủ nhân về ở ngay.

"Chúng tôi muốn mang đến sự linh hoạt để mỗi chủ nhân lựa chọn cách bắt đầu hành trình của mình. Có người mong muốn nhận một ngôi nhà hoàn thiện để chuyển vào ở ngay, nhưng cũng có những người xem việc tự thiết kế không gian sống là một phần của giá trị sở hữu. Chúng tôi tin rằng một ngôi nhà thực sự giá trị không phải là nơi chủ đầu tư quyết định thay gia chủ, mà là một không gian đủ chất lượng để mỗi người tự tạo nên dấu ấn và bản sắc của chính mình." Bà Ngọc chia sẻ

Nhận nhà cầm sổ liền tay

Với nhiều khách hàng có tiềm lực tài chính, giá trị một bất động sản không chỉ nằm ở vị trí hay thiết kế, mà còn ở mức độ chắc chắn của tài sản. Trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao tính minh bạch và pháp lý, The 6 Villas mang đến lợi thế rõ ràng: công trình đã hoàn thiện, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm không gian sống và an tâm với nền tảng pháp lý trước khi quyết định.

Trên thị trường biệt thự, nhà phố vườn gắn liền với đất, người mua ngày càng ưu tiên tài sản đã hiện hữu và sẵn sàng khai thác, thay vì chỉ mua kỳ vọng. Khi chi phí xây dựng, thời gian hoàn thiện và yếu tố pháp lý trở thành những biến số cần cân nhắc, giá trị của một ngôi nhà sẵn sàng để ở và nắm giữ lâu dài càng trở nên rõ nét.

Với nhiều khách hàng, quyết định sở hữu một trong sáu căn biệt thự không đơn thuần là mua nơi để ở, mà là lựa chọn gìn giữ một tài sản bền vững cho gia đình và các thế hệ kế tiếp.

Tọa độ ẩn mình giữa lòng phố thị sầm uất

Nằm tại Đường số 6, phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, The 6 Villas sở hữu vị trí chiến lược ngay trên trục Quốc lộ 13 – cửa ngõ giao thương kết nối TP.HCM với các trung tâm kinh tế, thủ phủ công nghiệp lân cận.

Sân vườn biệt thự. Ảnh: Kusto Home

Điều đặc biệt là chỉ cần bước qua cánh cổng, nhịp sống đô thị dường như lùi lại phía sau, thay vào đó là những khoảng xanh, hệ thống an ninh nhiều lớp và một bầu không khí tĩnh tại. Như anh Trần Kiên chia sẻ: "Không phải sự vắng lặng, mà là cảm giác trọn vẹn."

Ở phân khúc bất động sản cao cấp, giá trị không chỉ nằm ở vị trí, mà còn ở khả năng tạo ra một không gian riêng tư giữa lòng đô thị – điều ngày càng hiếm khi quỹ đất ngày một hạn chế. Đó cũng là giá trị của The 6 Villas: nằm giữa một trục giao thương sôi động nhưng vẫn giữ được nhịp sống yên tĩnh, kín đáo, nơi mỗi ngày trở về đều là một trải nghiệm khác biệt.

Giữa một đô thị hơn 10 triệu dân, chỉ có sáu căn biệt thự được tạo nên theo tinh thần ấy. Mỗi căn được lựa chọn đồng nghĩa với việc số lượng còn lại dần thu hẹp. Khi đủ sáu chủ nhân, The 6 Villas sẽ khép lại hành trình của mình.

Đặc quyền sở hữu The 6 Villas

Tặng Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC

The 6 Villas đang triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho những chủ nhân tiên phong. Khách hàng chỉ cần thanh toán 30% giá trị biệt thự là có thể nhận nhà ngay, đồng thời được tặng Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC như món quà chào đón gia chủ.

The 6 Villas – Khu đô thị Urban Green – phường Hiệp Bình – TP.HCM

Website: https://urbangreen.vn – Hotline: 090 999 56 65